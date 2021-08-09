https://ru.sputnik.md/20210809/sereznoe-dtp-v-brichanakh-pogib-podrostok-43724497.html

Серьезное ДТП в Бричанах: погиб подросток

Серьезное ДТП в Бричанах: погиб подросток

Ребенок погиб, еще двое молодых людей попали в больницу в результате дорожной аварии.

2021-08-09T09:19+0300

2021-08-09T09:19+0300

2021-08-09T10:01+0300

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Автомобиль, которым утправлял 17-летний юноша, на скорости вылетел на встречную полосу шоссе, слетел с дороги и врезался в дерево. Авария случилась вечером в воскресенье на въезде в населенный пункт Крива Бричанского района.Пресс-секретарь Инспекции полиции Бричан Светлана Талпэ сообщила корреспонденту Sputnik Молдова, что подросток управлял машиной без водительских прав. Кроме него в автомобиле находились еще два молодых человека 19 и 28 лет, их доставили в районную больницу Бричан. Несовершеннолетний водитель скончался на месте от полученных травм. Возбуждено уголовное дело.

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2021

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Родика Герчиу https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

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Родика Герчиу https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

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