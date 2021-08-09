https://ru.sputnik.md/20210809/sereznoe-dtp-v-brichanakh-pogib-podrostok-43724497.html
Серьезное ДТП в Бричанах: погиб подросток
Серьезное ДТП в Бричанах: погиб подросток
Ребенок погиб, еще двое молодых людей попали в больницу в результате дорожной аварии.
2021-08-09T09:19+0300
2021-08-09T09:19+0300
2021-08-09T10:01+0300
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Автомобиль, которым утправлял 17-летний юноша, на скорости вылетел на встречную полосу шоссе, слетел с дороги и врезался в дерево. Авария случилась вечером в воскресенье на въезде в населенный пункт Крива Бричанского района.Пресс-секретарь Инспекции полиции Бричан Светлана Талпэ сообщила корреспонденту Sputnik Молдова, что подросток управлял машиной без водительских прав. Кроме него в автомобиле находились еще два молодых человека 19 и 28 лет, их доставили в районную больницу Бричан. Несовершеннолетний водитель скончался на месте от полученных травм. Возбуждено уголовное дело.
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в молдове
Серьезное ДТП в Бричанах: погиб подросток
09:19 09.08.2021 (обновлено: 10:01 09.08.2021)
Ребенок погиб, еще двое молодых людей попали в больницу в результате дорожной аварии.
КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Автомобиль, которым утправлял 17-летний юноша, на скорости вылетел на встречную полосу шоссе, слетел с дороги и врезался в дерево. Авария случилась вечером в воскресенье на въезде в населенный пункт Крива Бричанского района.
Пресс-секретарь Инспекции полиции Бричан Светлана Талпэ сообщила корреспонденту Sputnik Молдова
, что подросток управлял машиной без водительских прав. Кроме него в автомобиле находились еще два молодых человека 19 и 28 лет, их доставили в районную больницу Бричан. Несовершеннолетний водитель скончался на месте от полученных травм. Возбуждено уголовное дело.