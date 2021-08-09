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Серьезное ДТП в Бричанах: погиб подросток
Серьезное ДТП в Бричанах: погиб подросток
Ребенок погиб, еще двое молодых людей попали в больницу в результате дорожной аварии.
2021-08-09T09:19+0300
2021-08-09T10:01+0300
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КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Автомобиль, которым утправлял 17-летний юноша, на скорости вылетел на встречную полосу шоссе, слетел с дороги и врезался в дерево. Авария случилась вечером в воскресенье на въезде в населенный пункт Крива Бричанского района.Пресс-секретарь Инспекции полиции Бричан Светлана Талпэ сообщила корреспонденту Sputnik Молдова, что подросток управлял машиной без водительских прав. Кроме него в автомобиле находились еще два молодых человека 19 и 28 лет, их доставили в районную больницу Бричан. Несовершеннолетний водитель скончался на месте от полученных травм. Возбуждено уголовное дело.
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Родика Герчиу
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в молдове

Серьезное ДТП в Бричанах: погиб подросток

09:19 09.08.2021 (обновлено: 10:01 09.08.2021)
122
© Photo : IP BriceniДТП в Бричанах
ДТП в Бричанах - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
© Photo : IP Briceni
Rodica Gherciu - Sputnik Молдова
Родика Герчиу
Все материалы
Ребенок погиб, еще двое молодых людей попали в больницу в результате дорожной аварии.
КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Автомобиль, которым утправлял 17-летний юноша, на скорости вылетел на встречную полосу шоссе, слетел с дороги и врезался в дерево. Авария случилась вечером в воскресенье на въезде в населенный пункт Крива Бричанского района.
© Photo : IP BriceniДТП в Бричанах
Accident grav la Briceni - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
ДТП в Бричанах
© Photo : IP Briceni
Пресс-секретарь Инспекции полиции Бричан Светлана Талпэ сообщила корреспонденту Sputnik Молдова, что подросток управлял машиной без водительских прав. Кроме него в автомобиле находились еще два молодых человека 19 и 28 лет, их доставили в районную больницу Бричан. Несовершеннолетний водитель скончался на месте от полученных травм. Возбуждено уголовное дело.
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