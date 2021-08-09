https://ru.sputnik.md/20210809/skonchalsya-rossiyskiy-pravozaschitnik-sergey-kovalev-43726040.html

Скончался российский правозащитник Сергей Ковалев

Скончался российский правозащитник Сергей Ковалев

Скончался российский правозащитник Сергей Ковалев

2021-08-09T11:44+0300

2021-08-09T11:44+0300

2021-08-09T11:44+0300

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КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Правозащитник, один из авторов Конституции Сергей Ковалев скончался на 92-м году жизни, сообщил его сын Иван Ковалев, передает РИА Новости.Сергей Ковалев был советским диссидентом, а после стал депутатом Верховного Совета СССР и Госдумы. Занимал должность уполномоченного по правам человека, выступил одним из авторов Декларации прав человека и гражданина и 2-й главы Конституции.

https://ru.sputnik.md/20191125/Pravozaschitniki-obyavili-voynu-Google-i-Facebook-dlya-Rossii-eto-khorosho-28325439.html

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