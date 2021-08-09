https://ru.sputnik.md/20210809/skonchalsya-rossiyskiy-pravozaschitnik-sergey-kovalev-43726040.html
Скончался российский правозащитник Сергей Ковалев
Скончался российский правозащитник Сергей Ковалев
Скончался российский правозащитник Сергей Ковалев
2021-08-09T11:44+0300
2021-08-09T11:44+0300
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КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Правозащитник, один из авторов Конституции Сергей Ковалев скончался на 92-м году жизни, сообщил его сын Иван Ковалев, передает РИА Новости.Сергей Ковалев был советским диссидентом, а после стал депутатом Верховного Совета СССР и Госдумы. Занимал должность уполномоченного по правам человека, выступил одним из авторов Декларации прав человека и гражданина и 2-й главы Конституции.
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в мире, москва
Скончался российский правозащитник Сергей Ковалев
Один из авторов Основного закона России умер на 92-м году жизни.
КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik.
Правозащитник, один из авторов Конституции Сергей Ковалев скончался на 92-м году жизни, сообщил его сын Иван Ковалев, передает РИА Новости
.
"Отец умер сегодня, во сне, ранним утром 9 августа", – написал он на своей странице в Facebook.
Сергей Ковалев был советским диссидентом, а после стал депутатом Верховного Совета СССР
и Госдумы
. Занимал должность уполномоченного по правам человека, выступил одним из авторов Декларации прав человека и гражданина и 2-й главы Конституции.