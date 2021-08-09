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Скончался российский правозащитник Сергей Ковалев
Скончался российский правозащитник Сергей Ковалев
Скончался российский правозащитник Сергей Ковалев
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КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Правозащитник, один из авторов Конституции Сергей Ковалев скончался на 92-м году жизни, сообщил его сын Иван Ковалев, передает РИА Новости.Сергей Ковалев был советским диссидентом, а после стал депутатом Верховного Совета СССР и Госдумы. Занимал должность уполномоченного по правам человека, выступил одним из авторов Декларации прав человека и гражданина и 2-й главы Конституции.
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Скончался российский правозащитник Сергей Ковалев

11:44 09.08.2021
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Один из авторов Основного закона России умер на 92-м году жизни.
КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Правозащитник, один из авторов Конституции Сергей Ковалев скончался на 92-м году жизни, сообщил его сын Иван Ковалев, передает РИА Новости.
"Отец умер сегодня, во сне, ранним утром 9 августа", – написал он на своей странице в Facebook.
Сергей Ковалев был советским диссидентом, а после стал депутатом Верховного Совета СССР и Госдумы. Занимал должность уполномоченного по правам человека, выступил одним из авторов Декларации прав человека и гражданина и 2-й главы Конституции.
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