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Больше товаров из СНГ - Путин поручил увеличить ввоз сельхозпродукции в Россию
Больше товаров из СНГ - Путин поручил увеличить ввоз сельхозпродукции в Россию
Владимир Путин поручил увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ для стабилизации цен
2021-08-09T22:41+0300
2021-08-09T22:41+0300
россия
в мире
снг
продовольственные товары
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КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. В России предпримут ряд мер для стабилизации цен на сельхозпродукты, передает РИА Новости. В ближайшее время будет увеличен ввоз продуктов из стран СНГ. Соответствующее указание дал президент России Владимир Путин правительству. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации ... в ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры, направленные на увеличение объема ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из государств – участников Содружества Независимых Государств", - говорится в перечне."Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации... обеспечить совместно с правительством Российской Федерации беспрепятственный доступ отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей к розничным рынкам, ярмаркам, объектам нестационарной и развозной торговли, а также увеличение количества соответствующих торговых объектов в целях их максимальной доступности для населения и расширения возможностей сбыта отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями своей продукции", - говорится в сообщении.Доклад по этой теме будет представлен до 15 августа, и далее - один раз в шесть месяцев.
https://ru.sputnik.md/20210805/pochemu-desheveyut-moldavskie-ovoschi-43572986.html
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в мире, снг, продовольственные товары

Больше товаров из СНГ - Путин поручил увеличить ввоз сельхозпродукции в Россию

22:41 09.08.2021
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© Sputnik / Mihai CarausЦентральный рынок
Центральный рынок - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Владимир Путин поручил увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ для стабилизации цен.
КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. В России предпримут ряд мер для стабилизации цен на сельхозпродукты, передает РИА Новости. В ближайшее время будет увеличен ввоз продуктов из стран СНГ. Соответствующее указание дал президент России Владимир Путин правительству. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации ... в ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры, направленные на увеличение объема ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из государств – участников Содружества Независимых Государств", - говорится в перечне.
"ФАС России обеспечить мониторинг формирования цен на продовольственные товары, реализуемые через торговые сети", - говорится в перечне поручений.
"Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации... обеспечить совместно с правительством Российской Федерации беспрепятственный доступ отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей к розничным рынкам, ярмаркам, объектам нестационарной и развозной торговли, а также увеличение количества соответствующих торговых объектов в целях их максимальной доступности для населения и расширения возможностей сбыта отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями своей продукции", - говорится в сообщении.
Доклад по этой теме будет представлен до 15 августа, и далее - один раз в шесть месяцев.
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