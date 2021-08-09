https://ru.sputnik.md/20210809/sng-putin-uvelicenie-tovari-43753284.html

Больше товаров из СНГ - Путин поручил увеличить ввоз сельхозпродукции в Россию

Больше товаров из СНГ - Путин поручил увеличить ввоз сельхозпродукции в Россию

Владимир Путин поручил увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ для стабилизации цен

2021-08-09T22:41+0300

2021-08-09T22:41+0300

2021-08-09T22:41+0300

россия

в мире

снг

продовольственные товары

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/08/31970587_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f0c2d82d70b27e055f07cacef64a8164.jpg

КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. В России предпримут ряд мер для стабилизации цен на сельхозпродукты, передает РИА Новости. В ближайшее время будет увеличен ввоз продуктов из стран СНГ. Соответствующее указание дал президент России Владимир Путин правительству. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации ... в ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры, направленные на увеличение объема ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из государств – участников Содружества Независимых Государств", - говорится в перечне."Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации... обеспечить совместно с правительством Российской Федерации беспрепятственный доступ отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей к розничным рынкам, ярмаркам, объектам нестационарной и развозной торговли, а также увеличение количества соответствующих торговых объектов в целях их максимальной доступности для населения и расширения возможностей сбыта отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями своей продукции", - говорится в сообщении.Доклад по этой теме будет представлен до 15 августа, и далее - один раз в шесть месяцев.

https://ru.sputnik.md/20210805/pochemu-desheveyut-moldavskie-ovoschi-43572986.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, снг, продовольственные товары