https://ru.sputnik.md/20210809/spiker-parlamenta-grosu-vstretilsya-s-poslom-rumynii-ionitse-43736668.html
Спикер парламента Гросу встретился с послом Румынии Ионицэ
Спикер парламента Гросу встретился с послом Румынии Ионицэ
О чем говорил спикер Молдовы и посол Румынии
2021-08-09T15:08+0300
2021-08-09T15:08+0300
2021-08-09T15:13+0300
политика
игорь гросу
даниел ионицэ
парламент
в молдове
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КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Председатель молдавского парламента Игорь Гросу встретился в понедельник с послом Румынии в Республике Молдова Даниелом Ионицэ. В начале встречи дипломат передал спикеру молдавского законодательного органа поздравительное письмо от председателя Сената Румынии Анки Драгу. При этом Ионицэ отметил, что "результат досрочных парламентских выборов 11 июля представляет собой огромный шанс необратимо закрепить Молдову на европейском пути". Диалог Гросу и Ионицэ сосредоточился на теме развития двусторонних отношений Молдовы и Румынии, а также приоритетах нового состава молдавского парламента. Гросу подчеркнул, что у молдавского законодательного органа "амбициозная повестка дня, среди главных приоритетов - борьба с коррупцией и обеспечение верховенства закона в стране". Кроме того, спикер парламента Молдовы выразил благодарность за гуманитарную помощь, оказанную Румынией в ходе борьбы с пандемией коронавируса."В условиях пандемии Румыния первой пришла к нам на помощь", - заявил Гросу. В ходе встречи стороны также обсудили некоторые совместные проекты, в частности, ввод в эксплуатацию газопровода Яссы-Унгены-Кишинев.
https://ru.sputnik.md/20210729/kto-takoy-igor-grosu-chto-izvestno-o-spikere-novogo-parlamenta-43368379.html
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игорь гросу, даниел ионицэ, парламент, в молдове
Спикер парламента Гросу встретился с послом Румынии Ионицэ
15:08 09.08.2021 (обновлено: 15:13 09.08.2021)
Встреча была посвящена развитию двусторонних отношений между Молдовой и Румынией.
КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Председатель молдавского парламента Игорь Гросу встретился в понедельник с послом Румынии в Республике Молдова Даниелом Ионицэ.
В начале встречи дипломат передал спикеру молдавского законодательного органа поздравительное письмо от председателя Сената Румынии Анки Драгу. При этом Ионицэ отметил, что "результат досрочных парламентских выборов 11 июля представляет собой огромный шанс необратимо закрепить Молдову на европейском пути".
Диалог Гросу и Ионицэ сосредоточился на теме развития двусторонних отношений Молдовы и Румынии, а также приоритетах нового состава молдавского парламента.
Гросу подчеркнул, что у молдавского законодательного органа "амбициозная повестка дня, среди главных приоритетов - борьба с коррупцией и обеспечение верховенства закона в стране".
Кроме того, спикер парламента Молдовы выразил благодарность за гуманитарную помощь, оказанную Румынией в ходе борьбы с пандемией коронавируса.
"В условиях пандемии Румыния первой пришла к нам на помощь", - заявил Гросу.
В ходе встречи стороны также обсудили некоторые совместные проекты, в частности, ввод в эксплуатацию газопровода Яссы-Унгены-Кишинев.