https://ru.sputnik.md/20210809/sputnikpro-vozvraschaetsya-v-oflayn-formate-43678861.html

SputnikPro возвращается в офлайн-формате

SputnikPro возвращается в офлайн-формате

SputnikPro возвращается в офлайн-формате

2021-08-09T09:40+0300

2021-08-09T09:40+0300

2021-08-09T10:11+0300

sputnikpro — международный просветительский проект

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Международное информационное агентство и радио Sputnik 12 августа 2021 г. в 10.00 проведет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова в Кишиневе новый модуль просветительского проекта SputnikPro для молдавских журналистов, руководителей СМИ, SMM-специалистов и студентов.О ЧЕМ?О том, как создать и "раскрутить" свой Ютуб-канал? За счет чего нарастить аудиторию? Почему банят каналы и как "очистить" права на контент? Ютуб - это картинка, как сделать ее идеальной, не прилагая много усилий?КТО говорит?Мария Крузе: "YouTube: как начать проект со смартфона и закончить собственной студией"Мария Крузе — начальник отдела видеопроизводства и дизайна Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии МИА "Россия сегодня". С 2007 по 2010 год работала корреспондентом утреннего вещания Первого канала. С 2010 года - редактор, а затем старший редактор группы прямого эфира радио "Голос России". С 2015 года работала шеф-редактором прямого эфира русской службы радио Sputnik.С 2017 года занималась спецпроектами Sputnik в странах Балтии, а также производством радиоподкастов.С 2019 года - начальник Отдела видеопроизводства и дизайна Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии МИА "Россия сегодня". Отдел занимается производством оперативной графики, видеоинфографики и другого мультимедийного контента для сайтов и социальных сетей Sputnik. Также ведет свой YouTube-канал "Sputnik на русском", число подписчиков которого превысило 310 тыс. (на август 2021 года), а число просмотров – свыше 100 миллионов.Дмитрий Буданцев — "Монтаж и оформление контента на YouTube-канале"YouTube – это (не) телек. YouTube – это состоявшаяся платформа для видеоконтента.Каким образом можно смонтировать интересный для зрителя контент? Действительно ли есть волшебная пилюля, которая "ломает" сайт и приводит на канал тысячи зрителей? Что помогает авторам постоянно развиваться и улучшать свой контент? Обо всем понемногу, но по делу – в выступлении Дмитрия Буданцева.По образованию пиарщик, но в душе и в МИА "Россия сегодня" - действующий режиссер монтажа. Так что, когда речь идет об оперативных материалах и спецпроектах, это к нему. Отлично дружит с обработкой звука и моушн-графикой. Человек-швейцарский нож. До работы в агентстве шесть лет руководил своим блогом на YouTube. За это время канал набрал более 120 000 подписчиков и 6 500 000 просмотров. Победитель и призер в ряде профессиональных фестивалей.Последние выпуски SputnikPro успешно проходили в онлайн-формате, однако предстоящее мероприятие будет проходить офлайн.Sputnik Moldova обязуется соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы для безопасного проведения мероприятия.ПРИМЕЧАНИЕ!В связи с противоэпидемическими мерами, действующими в Молдове, количество участников мероприятия желающих принять участие в мероприятии, строго ограничено.Желающие принять участие могут связаться с нами по адресам:presscentre@sputnik.mdl.gulica@sputniiknews.comО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ ПРОЕКТЕ SputnikProSputnikPro — проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и других специалистов медиасферы, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей. Проект реализуется с марта 2018 года.За это время мастер-классы SputnikPro прошли в Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Молдове, Греции, Грузии, Индии, Китае, Кыргызстане, Турции, Эстонии и Южной Осетии.Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание более чем в 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://ru.sputnik.md/20200710/kak-sozdayut-interesnye-i-zapominayuschiesya-teksty-v-smi--30885399.html

https://ru.sputnik.md/20200623/SputnikPro-Mir-posle-pandemii-chto-zakhochet-znat-auditoriya-30678871.html

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sputnikpro — международный просветительский проект