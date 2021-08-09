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Токарчук: пора закупать много кислорода, идет новая волна

Токарчук: пора закупать много кислорода, идет новая волна

Эксперт рассказала, что медицинская система Молдовы должна предпринять прямо сейчас, чтобы избежать шквала новых заражений и абсурдных бескислородных смертей.

2021-08-09T09:00+0300

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Токарчук: пора закупать много кислорода, идет новая волна Токарчук: пора закупать много кислорода, идет новая волна

Новая волна заражений штаммом "дельта" неизбежна. Молдова должна готовить медицинскую систему к новому потоку: уже сейчас, где это возможно, перепрофилировать койки и думать, где брать кислород, поскольку люди в больницах выживали за счет кислорода. Такое заявление в эфире студии Sputnik Молдова сделала специалист в области здравоохранения Алла Токарчук.Новые штаммы, напомнила Токарчук, очень быстро распространяются, и основной мишенью для них становятся те, кто не вакцинировался. Именно эти люди станут переносчиками вируса, о котором первые два-три дня они, будучи распространителями, даже не будут знать. Вакцинированные тоже остаются под угрозой заразиться.

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2021

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