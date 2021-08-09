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Токарчук: пора закупать много кислорода, идет новая волна
Токарчук: пора закупать много кислорода, идет новая волна
Эксперт рассказала, что медицинская система Молдовы должна предпринять прямо сейчас, чтобы избежать шквала новых заражений и абсурдных бескислородных смертей.
2021-08-09T09:00+0300
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Токарчук: пора закупать много кислорода, идет новая волна
Токарчук: пора закупать много кислорода, идет новая волна
Новая волна заражений штаммом "дельта" неизбежна. Молдова должна готовить медицинскую систему к новому потоку: уже сейчас, где это возможно, перепрофилировать койки и думать, где брать кислород, поскольку люди в больницах выживали за счет кислорода. Такое заявление в эфире студии Sputnik Молдова сделала специалист в области здравоохранения Алла Токарчук.Новые штаммы, напомнила Токарчук, очень быстро распространяются, и основной мишенью для них становятся те, кто не вакцинировался. Именно эти люди станут переносчиками вируса, о котором первые два-три дня они, будучи распространителями, даже не будут знать. Вакцинированные тоже остаются под угрозой заразиться.
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Валентина Топоривская
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Токарчук: пора закупать много кислорода, идет новая волна

09:00 09.08.2021
115
Радио
Токарчук: пора закупать много кислорода, идет новая волна
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Эксперт рассказала, что медицинская система Молдовы должна предпринять прямо сейчас, чтобы избежать шквала новых заражений и абсурдных бескислородных смертей.
Новая волна заражений штаммом "дельта" неизбежна. Молдова должна готовить медицинскую систему к новому потоку: уже сейчас, где это возможно, перепрофилировать койки и думать, где брать кислород, поскольку люди в больницах выживали за счет кислорода. Такое заявление в эфире студии Sputnik Молдова сделала специалист в области здравоохранения Алла Токарчук.

"Новая форма дельта-штамма очень быстро прогрессирует, поэтому те, кому кислород не достанется, – умрут. Мы должны быть к этому готовы. Необходимо изучить опыт других стран и подготовиться к новой волне. Она неизбежна. Риски очень большие", - считает эксперт.

Новые штаммы, напомнила Токарчук, очень быстро распространяются, и основной мишенью для них становятся те, кто не вакцинировался. Именно эти люди станут переносчиками вируса, о котором первые два-три дня они, будучи распространителями, даже не будут знать. Вакцинированные тоже остаются под угрозой заразиться.
"Чтобы избежать встречи с новым вирусом, необходимо всем носить маски, иначе в Молдове вырастет число зараженных. Люди перестали носить маски, и они не верят в вакцины. Мы должны думать, как с ними разговаривать, чтобы они поняли последствия и вакцинировались. Очень удивляет то, что люди совсем расслабились и забыли о пандемии", - заключила собеседник.
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