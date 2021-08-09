https://ru.sputnik.md/20210809/tsifrovoy-profil-voditelya-chto-zhdet-taksistov-inostrantsev-v-rossii-43744966.html

Цифровой профиль водителя: что ждет таксистов-иностранцев в России

Цифровой профиль водителя: что ждет таксистов-иностранцев в России

Комплексная информационная система "Аналитика работы такси" будет контролировать работу таксистов в России

2021-08-09T22:21+0300

2021-08-09T22:21+0300

2021-08-09T22:21+0300

общество

москва

такси

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КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Начиная с 14 августа таксисты в Москве и Московской области больше не смогут официально работать без цифрового профиля водителя. Новую систему вводит Департамент транспорта Москвы в сотрудничестве с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, называется она Комплексная информационная система "Аналитика работы такси", или сокращенно КИС "АРТ". Заводить профиль нужно через портал госуслуг.Sputnik разбирался, как нововведение отразится на трудовых мигрантах и не останутся ли они без работы.Чтобы снизить аварийностьС помощью системы КИС "АРТ" московские власти надеются снизить количество ДТП на дорогах, в которые попадают водители такси из-за переработок и усталости. Новая система позволит в буквальном смысле следить за таксистами. Авторы нововведения настаивают – это не новые правила, а только система мониторинга.Как пояснили агентству Sputnik в Департаменте транспорта, если сейчас случается, что водители выезжают на линию без медицинского и технического освидетельствования, путевого листа, нередко даже без водительских прав, а номера автомобиля не совпадают с указанными в приложении, то всего этого можно будет избежать с введением цифрового профиля.*** КАК?"Нередки случаи, когда водители такси нарушают правила дорожного движения, а еще в такси присутствует большой процент официально незарегистрированных водителей. Такие таксисты не несут ответственности, а поездки с ними могут быть небезопасны для пассажиров", - уточнили Sputnik в телефонном разговоре с Дептрансом Москвы.Согласно статистике этого департамента, в 2020 году в Москве произошло 1667 аварий с участием автомобилей такси, ранения различной степени тяжести получили 1956 человек, 60 человек погибло. За последние полгода произошло 794 аварии.Как КИС "АРТ" будет контролировать работу таксиС 14 августа система будет проверять водительский стаж – он должен быть не менее трех лет, неоплаченные штрафы – их придется погасить, и судимости - в такси не смогут работать люди, осужденные ранее за тяжкие преступления (убийства, кражи, причинение вреда здоровью). Информацию КИС "АРТ" будет получать из баз МВД и Федеральной налоговой службы.Важный момент: система берет за основу 424 приказ Минтранса о том, что таксист может работать не более восьми часов в день при ежедневном рабочем графике и не более 11 часов - при суммированном. Общая продолжительность рабочей недели не должна превышать 40 часов. КИС "АРТ" будет четко контролировать эти часы и при превышении агрегаторы автоматически перестанут присылать заказы водителю.До сих пор агрегаторы видели только часы работы в своей программе, это позволяло таксистам восемь часов отработать, например, в "Яндекс.Такси" и потом еще восемь получать заказы от других агрегаторов - "Ситимобил", Gett, "Везет" и прочих. Цифровой профиль водителя позволит передавать данные о сменах в общую систему, таксопарки и агрегаторы будут видеть, сколько часов таксист находится за рулем, и работать больше установленного лимита не получится.Кроме того, в системе будет вестись учет медицинских и технических осмотров. Перед выездом водителя на линию сотрудник таксопарка или организация, с которой заключен договор на услуги, должна будет проставить отметку о допуске водителя и автомобиля на линию. Также в КИС "АРТ" будет вестись учет путевых листов.Что нужно для того, чтобы получить ID?"По российскому законодательству, граждане иностранных государств работать в такси могут. Одно из обязательных требований - российское водительское удостоверение и стаж вождения от трех лет. Также допускается использовать права тех стран, где русский язык используется в качестве официального - Беларусь, Кыргызстан, Казахстан", - рассказали Sputnik в Департаменте транспорта Москвы.Для регистрации цифрового профиля необходим СНИЛС, который можно получить в Пенсионном фонде России. Эта процедура занимает в среднем не более двух часов и доступна иностранным гражданам, отметили в Дептрансе. Дальше зарегистрироваться в системе КИС "АРТ" можно здесь: https://art.taxi.mos.ru/loginЦифровой профиль с отсрочкой"Власти хотят знать, кто находится за рулем автомобилей такси. Мы со своей стороны информируем партнеров о том, что такое КИС "АРТ", и как зарегистрироваться в системе таксопаркам и водителям, выполняющим заказы в Москве и Московской области. И внедрили временную регистрацию цифрового профиля водителя через собственную систему "Яндекс.Про", - рассказали Sputnik в пресс-службе крупнейшего агрегатора – "Яндекс.Такси".В этом случае водитель регистрируется в "Яндекс.Про", дает согласие сервису на передачу персональных данных в КИС "АРТ", получает временный ID в системе и в течение 14 дней. Двухнедельная отсрочка позволит получать заказы и без регистрации через Госуслуги.Но к сентябрю водитель должен успешно зарегистрироваться в КИС "АРТ" через портал госуслуг и получить постоянный цифровой профиль. Если пройти регистрацию не удастся, то доступ к заказам будет автоматически ограничен.Что говорят таксисты"Я ухожу – сегодня мой последний рабочий день, - рассказал Sputnik таксист Андрей. – За восемь часов в день невозможно не то что заработать, даже отбить аренду машины и бензин. Я двадцать лет назад работал в такси – вот тогда были заработки. А тут без работы остался, решил вернуться, но нет, не мое. Буду искать что-то другое".Андрей – россиянин, у него большой опыт работы в самых разных сферах, поэтому он не переживал, когда понял, что вскоре работа таксистов будет строго контролироваться.А вот у гражданина Таджикистана Абдулы выбор в плане работы небольшой. Но его система мониторинга КИС "АРТ" как раз не испугала. Правда, таксист рассказал, что на получение цифрового профиля ушло практически два месяца."Я много лет в России работаю, беру патент, плачу налоги. У меня отец учился в Москве и всегда говорил, если куда-то приезжаешь за границу, в первую очередь - уважай народ, во-вторую - местный менталитет, в-третьих - закон. Поэтому, раз сказали нужно сделать профиль, я его сделал - зарегистрировался на госуслугах и получил. Сейчас постоянно проводятся рейды по таксистам, может, с середины августа их станет меньше, тогда и работать будет проще", - надеется Абдула.Омат из Оша, Кыргызстан, тоже подал все документы на регистрацию в КИС "АРТ", но до сих пор не получил уведомления о получении цифрового профиля. СНИЛС и личный кабинет на госуслугах у него есть, но уверенности, что с введением новой системы он сможет заработать на жизнь, не хватает. Омат водит такси класса "Комфорт +", а арендная плата за него и расход бензина выше, чем у автомобилей эконом-класса."Аренда, бензин, процент Яндексу, отчисления таксопарку – чтобы эти расходы отбить, надо несколько часов работать. Если после 14 августа увижу, что заработка нет, уйду обратно в повара – я раньше поваром работал, умею готовить. Все законно, оформил все документы. Там зарплата хорошая. Когда домой приезжаю, готовлю маме то, что научился делать здесь, в Москве".Мнения разделилисьМнения общественников и профсоюзных деятелей разделились - кто-то считает, что введение цифровых профилей - не лучшая идея, и система слишком сырая, кто-то, наоборот, считает, что только так удастся ввести контроль за переработками таксистов, которые иной раз печально сказываются именно на клиентах.Глава профсоюза "Таксист" Ярослав Щербинин считает, что систему нужно дорабатывать, да и регистрация в КИС "АРТ" занимает слишком много времени – до недели, хотя заявлено, что не больше двух дней. По его словам, система еще и зависает, а нормативной базы, обязывающей ею пользоваться, нет."Цифровой профиль - это попытка наладить учет и контроль рабочего времени. Власти Москвы считают, что они так смогут снизить аварийность, число смертельных случаев при ДТП с такси. Введение было назначено на 1 августа, но отложено до 14 августа. До этого времени я бы не хотел давать никаких комментариев. Все сильно меняется", - сказал председатель Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов.Однако, как заверил заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Дмитрий Пронин, несмотря на сомнения и разногласия, в системе КИС "АРТ" зарегистрировалось уже более 97% таксистов, или 60 тысяч водителей. Он отметил, что введение системы мониторинга КИС "АРТ" пришлось перенести на 14 августа "по многочисленным просьбам бизнеса", но приоритет в выдаче заказов уже сегодня отдается тем, кто прошел регистрацию.

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https://ru.sputnik.md/20210623/v-rossii-trudovye-migranty-smogut-poluchit-razreshenie-na-rabotu-onlayn-35224655.html

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москва, такси