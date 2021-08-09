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Украинский премьер Шмыгаль приедет в Кишинев в конце августа
Украинский премьер Шмыгаль приедет в Кишинев в конце августа
Украинский премьер Шмыгаль приедет в Кишинев в конце августа
2021-08-09T17:44+0300
2021-08-09T17:44+0300
политика
наталья гаврилица
в молдове
украина
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КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица провела в понедельник, девятого августа, беседу по телефону со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Как сообщили в молдавском правительстве, глава кабинета министров Украины поздравил Наталью Гаврилицу с вступлением в должность и выразил уверенность в перспективе плодотворного сотрудничества двух стран "на пути европейской интеграции".Молдавский премьер, в свою очередь, отметила открытость и готовность молдавской стороны к дальнейшему конструктивному межгосударственному диалогу и выработки взаимоприемлемых решений по всему спектру двусторонней повестки. Как сообщается, очная встреча Гаврилицы и Шмыгаля состоится 28 августа. На ней, как предполагается, будет обсуждаться весьма широкий спектр тем - от устранения торговых барьеров до вопросов эксплуатации Днестровского гидроэнергетического комплекса.
https://ru.sputnik.md/20210112/premer-ukrainy-byl-rad-privetstvovat-prezidenta-moldovy-33224495.html
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наталья гаврилица, в молдове, украина

Украинский премьер Шмыгаль приедет в Кишинев в конце августа

17:44 09.08.2021
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© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
© Sputnik / Stringer
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Глава украинского кабинета министров еще раз подтвердил намерение нанести визит в Молдову в ходе телефонного разговора с Натальей Гаврилицей.
КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица провела в понедельник, девятого августа, беседу по телефону со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем.
Как сообщили в молдавском правительстве, глава кабинета министров Украины поздравил Наталью Гаврилицу с вступлением в должность и выразил уверенность в перспективе плодотворного сотрудничества двух стран "на пути европейской интеграции".
Întâlnirea președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, cu premierul ucrainean, Denis Shmygal - Sputnik Молдова, 1920, 12.01.2021
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Шмыгаль: Украина заинтересована в развитии сотрудничества с Молдовой
12 января, 20:45
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Молдавский премьер, в свою очередь, отметила открытость и готовность молдавской стороны к дальнейшему конструктивному межгосударственному диалогу и выработки взаимоприемлемых решений по всему спектру двусторонней повестки.
Кроме того, премьер-министр Шмыгаль подтвердил готовность, в ответ на сделанное ранее президентом Санду предложение, посетить Кишинев по случаю празднования 30-летия провозглашения независимости Молдовы.
Как сообщается, очная встреча Гаврилицы и Шмыгаля состоится 28 августа. На ней, как предполагается, будет обсуждаться весьма широкий спектр тем - от устранения торговых барьеров до вопросов эксплуатации Днестровского гидроэнергетического комплекса.
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