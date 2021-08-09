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В КНР стартуют российско-китайские военные учения
В КНР стартуют российско-китайские военные учения
В КНР начнутся российско-китайские военные учения
2021-08-09T10:40+0300
2021-08-09T10:40+0300
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КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Масштабные российско-китайские учения "Взаимодействие-2021" начнутся в КНР в понедельник и продлятся до пятницы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.Учения пройдут на полигоне Цинтунся. В них примут участие около 13 тысяч военнослужащих, будет задействовано свыше 400 единиц вооружения и военной техники.Россию во "Взаимодействии-2021" представляют военнослужащие отряда оперативно-тактической авиации, мотострелкового соединения, дислоцированного в Забайкальском крае, и аппарат управления, Народно-освободительную армию Китая (НОАК) - сухопутные войска и военно-воздушные силы.Ранее в ходе подготовки к учениям российские военные десантировались с экипировкой и штатным вооружением из вертолета Ми-171Е военно-воздушных сил НОАК. Кроме того, экипажи российских многоцелевых истребителей Су-30СМ изучили особенности китайского военного аэродрома Иньчуань - личный состав ознакомился с наземной схемой полетов, с нанесенными на ней временными показателями, ориентирами и условными целями. Также отрабатывались вопросы управления и взаимодействия, в частности, развертывания в боевой порядок и нанесения авиационных ударов по времени и месту.
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в мире, россия, китай

В КНР стартуют российско-китайские военные учения

10:40 09.08.2021
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© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТанк армии КНР проводит стрельбы
Танк армии КНР проводит стрельбы - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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В учениях будет задействовано около 13 тысяч военнослужащих.
КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Масштабные российско-китайские учения "Взаимодействие-2021" начнутся в КНР в понедельник и продлятся до пятницы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
Учения пройдут на полигоне Цинтунся. В них примут участие около 13 тысяч военнослужащих, будет задействовано свыше 400 единиц вооружения и военной техники.
Россию во "Взаимодействии-2021" представляют военнослужащие отряда оперативно-тактической авиации, мотострелкового соединения, дислоцированного в Забайкальском крае, и аппарат управления, Народно-освободительную армию Китая (НОАК) - сухопутные войска и военно-воздушные силы.
Ранее в ходе подготовки к учениям российские военные десантировались с экипировкой и штатным вооружением из вертолета Ми-171Е военно-воздушных сил НОАК. Кроме того, экипажи российских многоцелевых истребителей Су-30СМ изучили особенности китайского военного аэродрома Иньчуань - личный состав ознакомился с наземной схемой полетов, с нанесенными на ней временными показателями, ориентирами и условными целями. Также отрабатывались вопросы управления и взаимодействия, в частности, развертывания в боевой порядок и нанесения авиационных ударов по времени и месту.
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