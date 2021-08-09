https://ru.sputnik.md/20210809/v-knr-startuyut-rossiysko-kitayskie-voennye-ucheniya-43725386.html

В КНР стартуют российско-китайские военные учения

В КНР стартуют российско-китайские военные учения

В КНР начнутся российско-китайские военные учения

2021-08-09T10:40+0300

2021-08-09T10:40+0300

2021-08-09T10:40+0300

политика

в мире

россия

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/09/43724989_0:217:2200:1455_1920x0_80_0_0_a5b1cecc679256832a14260ecc582fbc.jpg

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Масштабные российско-китайские учения "Взаимодействие-2021" начнутся в КНР в понедельник и продлятся до пятницы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.Учения пройдут на полигоне Цинтунся. В них примут участие около 13 тысяч военнослужащих, будет задействовано свыше 400 единиц вооружения и военной техники.Россию во "Взаимодействии-2021" представляют военнослужащие отряда оперативно-тактической авиации, мотострелкового соединения, дислоцированного в Забайкальском крае, и аппарат управления, Народно-освободительную армию Китая (НОАК) - сухопутные войска и военно-воздушные силы.Ранее в ходе подготовки к учениям российские военные десантировались с экипировкой и штатным вооружением из вертолета Ми-171Е военно-воздушных сил НОАК. Кроме того, экипажи российских многоцелевых истребителей Су-30СМ изучили особенности китайского военного аэродрома Иньчуань - личный состав ознакомился с наземной схемой полетов, с нанесенными на ней временными показателями, ориентирами и условными целями. Также отрабатывались вопросы управления и взаимодействия, в частности, развертывания в боевой порядок и нанесения авиационных ударов по времени и месту.

россия

китай

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, китай