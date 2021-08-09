https://ru.sputnik.md/20210809/v-moldove-izyaty-sotni-tysyach-portsiy-importnogo-morozhenogo-43731558.html
Из продажи в Молдове изъяты сотни тысяч порций импортного мороженого
Из продажи в Молдове изъяты сотни тысяч порций импортного мороженого
Какое мороженое в Молдове изъяли из продажи
2021-08-09T12:15+0300
2021-08-09T12:15+0300
2021-08-09T12:28+0300
общество
продовольственная безопасность
мороженое
вред для здоровья
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КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Сотни тысяч порций мороженого были изъяты из торговых сетей в республике после экспертиз, проведенных Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов (ANSA). По сообщению ANSA, в июле на портале системы быстрого оповещения Европейского союза (RASFF) появилось уведомление о содержании оксида этилена в сырье, которое впоследствии использовалось для производства замороженных продуктов (Bounty, Snickers, Twix). Было установлено, что эти продукты также попали на полки магазинов в Республике Молдова.В ходе служебного расследования было установлено, что такое мороженое импортировали три фирмы. В результате из торговых сетей были изъяты следующие продукты:Продажа отозванных партий прекращена, вся продукция должна быть возвращена в страну происхождения.
https://ru.sputnik.md/20210726/nestle-otzovet-morozhenoe-kantserogeny-43261728.html
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продовольственная безопасность, мороженое, вред для здоровья
Из продажи в Молдове изъяты сотни тысяч порций импортного мороженого
12:15 09.08.2021 (обновлено: 12:28 09.08.2021)
В мороженом обнаружены примеси вещества, которое используется для стерилизации медицинского оборудования.
КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Сотни тысяч порций мороженого были изъяты из торговых сетей в республике после экспертиз, проведенных Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов (ANSA).
По сообщению ANSA, в июле на портале системы быстрого оповещения Европейского союза (RASFF) появилось уведомление о содержании оксида этилена в сырье, которое впоследствии использовалось для производства замороженных продуктов (Bounty, Snickers, Twix). Было установлено, что эти продукты также попали на полки магазинов в Республике Молдова.
В ходе служебного расследования было установлено, что такое мороженое импортировали три фирмы. В результате из торговых сетей были изъяты следующие продукты:
Мороженое Bounty 39,1 г / 50,1 мл — 25 840 штук;
Мороженое Snickers 48 г — 457 788 штук;
Мороженое Snickers 66 г — 16 689 штук;
Мороженое Twix 40 г — 8 856 штук;
Мороженое Bounty pack 39,1 г * 6 штук) — 201 штука;
Мороженое Twix 40 г * 6 штук — 35 штук.
Продажа отозванных партий прекращена, вся продукция должна быть возвращена в страну происхождения.