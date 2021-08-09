https://ru.sputnik.md/20210809/v-moldove-izyaty-sotni-tysyach-portsiy-importnogo-morozhenogo-43731558.html

Из продажи в Молдове изъяты сотни тысяч порций импортного мороженого

Из продажи в Молдове изъяты сотни тысяч порций импортного мороженого

Какое мороженое в Молдове изъяли из продажи

2021-08-09T12:15+0300

2021-08-09T12:15+0300

2021-08-09T12:28+0300

общество

продовольственная безопасность

мороженое

вред для здоровья

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/1701/53/17015383_22:0:1178:650_1920x0_80_0_0_5aed8230372e4de4104735d14a448ebb.jpg

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Сотни тысяч порций мороженого были изъяты из торговых сетей в республике после экспертиз, проведенных Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов (ANSA). По сообщению ANSA, в июле на портале системы быстрого оповещения Европейского союза (RASFF) появилось уведомление о содержании оксида этилена в сырье, которое впоследствии использовалось для производства замороженных продуктов (Bounty, Snickers, Twix). Было установлено, что эти продукты также попали на полки магазинов в Республике Молдова.В ходе служебного расследования было установлено, что такое мороженое импортировали три фирмы. В результате из торговых сетей были изъяты следующие продукты:Продажа отозванных партий прекращена, вся продукция должна быть возвращена в страну происхождения.

https://ru.sputnik.md/20210726/nestle-otzovet-morozhenoe-kantserogeny-43261728.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

продовольственная безопасность, мороженое, вред для здоровья