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Владимира Головатюка снимают с поста посла Молдовы в России
Владимира Головатюка снимают с поста посла Молдовы в России
Чиновника отзывают с должности на фоне скандала и обвинения в сексуальных домогательствах на работе. 09.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-09T15:47+0300
2021-08-09T15:49+0300
общество
владимир головатюк
посольство молдовы в россии
дипломатическая служба
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КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Владимир Головатюк будет отправлен в отставку с должности посла Республики Молдова в Российской Федерации.Решение принято на заседании правительства, которое состоялось в понедельник.По сообщению МИДЕИ, в порядке, установленном законом о дипломатической службе, предложения об отзыве послов вносит в правительство глава МИДЕИ. Затем кабмин предлагает президенту отозвать главу дипмиссии.Напомним, сотрудница посольства Молдовы в Москве обвинила Владимира Головатюка в сексуальных домогательствах.Головатюк в прошлом был депутатом от Партии социалистов. На должность посла в Москве он был назначен в декабре 2020 года.
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владимир головатюк, посольство молдовы в россии, дипломатическая служба

Владимира Головатюка снимают с поста посла Молдовы в России

15:47 09.08.2021 (обновлено: 15:49 09.08.2021)
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© Photo : Facebook / Владимир ГоловатюкВладимир Головатюк
Владимир Головатюк - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
© Photo : Facebook / Владимир Головатюк
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Чиновника отзывают с должности на фоне скандала и обвинения в сексуальных домогательствах на работе.
КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Владимир Головатюк будет отправлен в отставку с должности посла Республики Молдова в Российской Федерации.
Решение принято на заседании правительства, которое состоялось в понедельник.
По сообщению МИДЕИ, в порядке, установленном законом о дипломатической службе, предложения об отзыве послов вносит в правительство глава МИДЕИ. Затем кабмин предлагает президенту отозвать главу дипмиссии.
Владимир Головатюк - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
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Напомним, сотрудница посольства Молдовы в Москве обвинила Владимира Головатюка в сексуальных домогательствах.
Головатюк в прошлом был депутатом от Партии социалистов. На должность посла в Москве он был назначен в декабре 2020 года.
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