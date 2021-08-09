https://ru.sputnik.md/20210809/vladimira-golovatyuka-snimayut-s-posta-posla-moldovy-v-rossii-43739392.html
Владимира Головатюка снимают с поста посла Молдовы в России
Владимира Головатюка снимают с поста посла Молдовы в России
Чиновника отзывают с должности на фоне скандала и обвинения в сексуальных домогательствах на работе. 09.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-09T15:47+0300
2021-08-09T15:47+0300
2021-08-09T15:49+0300
общество
владимир головатюк
посольство молдовы в россии
дипломатическая служба
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КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Владимир Головатюк будет отправлен в отставку с должности посла Республики Молдова в Российской Федерации.Решение принято на заседании правительства, которое состоялось в понедельник.По сообщению МИДЕИ, в порядке, установленном законом о дипломатической службе, предложения об отзыве послов вносит в правительство глава МИДЕИ. Затем кабмин предлагает президенту отозвать главу дипмиссии.Напомним, сотрудница посольства Молдовы в Москве обвинила Владимира Головатюка в сексуальных домогательствах.Головатюк в прошлом был депутатом от Партии социалистов. На должность посла в Москве он был назначен в декабре 2020 года.
https://ru.sputnik.md/20210729/posol-moldovy-v-rf-vyzvan-dlya-konsultatsiy-43367519.html
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Александр Исаев
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владимир головатюк, посольство молдовы в россии, дипломатическая служба
Владимира Головатюка снимают с поста посла Молдовы в России
15:47 09.08.2021 (обновлено: 15:49 09.08.2021)
Чиновника отзывают с должности на фоне скандала и обвинения в сексуальных домогательствах на работе.
КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Владимир Головатюк будет отправлен в отставку с должности посла Республики Молдова в Российской Федерации.
Решение принято на заседании правительства, которое состоялось в понедельник.
По сообщению МИДЕИ, в порядке, установленном законом о дипломатической службе, предложения об отзыве послов вносит в правительство глава МИДЕИ. Затем кабмин предлагает президенту отозвать главу дипмиссии.
Напомним, сотрудница посольства Молдовы в Москве обвинила Владимира Головатюка в сексуальных домогательствах.
Головатюк в прошлом был депутатом от Партии социалистов. На должность посла в Москве он был назначен в декабре 2020 года.