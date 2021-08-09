https://ru.sputnik.md/20210809/vladimira-golovatyuka-snimayut-s-posta-posla-moldovy-v-rossii-43739392.html

Владимира Головатюка снимают с поста посла Молдовы в России

Владимира Головатюка снимают с поста посла Молдовы в России

Чиновника отзывают с должности на фоне скандала и обвинения в сексуальных домогательствах на работе. 09.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-09T15:47+0300

2021-08-09T15:47+0300

2021-08-09T15:49+0300

общество

владимир головатюк

посольство молдовы в россии

дипломатическая служба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/0f/32892650_0:129:1541:995_1920x0_80_0_0_9299cfdaffc30ce6f66a723de7d6e912.jpg

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Владимир Головатюк будет отправлен в отставку с должности посла Республики Молдова в Российской Федерации.Решение принято на заседании правительства, которое состоялось в понедельник.По сообщению МИДЕИ, в порядке, установленном законом о дипломатической службе, предложения об отзыве послов вносит в правительство глава МИДЕИ. Затем кабмин предлагает президенту отозвать главу дипмиссии.Напомним, сотрудница посольства Молдовы в Москве обвинила Владимира Головатюка в сексуальных домогательствах.Головатюк в прошлом был депутатом от Партии социалистов. На должность посла в Москве он был назначен в декабре 2020 года.

https://ru.sputnik.md/20210729/posol-moldovy-v-rf-vyzvan-dlya-konsultatsiy-43367519.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

владимир головатюк, посольство молдовы в россии, дипломатическая служба