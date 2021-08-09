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Водители микроавтобусов в Кишиневе возмущены решением властей упразднить маршрутки
Водители микроавтобусов в Кишиневе возмущены решением властей упразднить маршрутки
Водители маршруток возмущены решением муниципальных властей Кишинева отказаться от этого вида транспорта не позднее сентября 2022 года.
2021-08-09T15:00+0300
2021-08-09T15:14+0300
видео
кишинев
опрос
запрет
водители
маршрутки
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Водители маршрутных такси критикуют решение муниципальных властей Кишинева, которые решили, что не позднее 1 сентября 2022 года с улиц столицы исчезнут маршрутки.Представители транспортных компаний отмечают, что останутся без работы и, скорее всего, им придется уехать за границу на заработки.Недовольны и пассажиры, в частности те, кто живет в районах молдавской столицы, где маршрутки – единственный вид транспорта. После "запрета" им придется добираться до работы пешком.
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кишинев, опрос, запрет, водители, маршрутки, видео

Водители микроавтобусов в Кишиневе возмущены решением властей упразднить маршрутки

15:00 09.08.2021 (обновлено: 15:14 09.08.2021)
164
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
Все материалы
Решение муниципальных властей Кишинева о том, что маршрутки исчезнут с улиц Кишинева не позднее 1 сентября 2022 года, вызвало шквал недовольства среди водителей микроавтобусов, которые по факту останутся без источника доходов.
Водители маршрутных такси критикуют решение муниципальных властей Кишинева, которые решили, что не позднее 1 сентября 2022 года с улиц столицы исчезнут маршрутки.
Представители транспортных компаний отмечают, что останутся без работы и, скорее всего, им придется уехать за границу на заработки.
Недовольны и пассажиры, в частности те, кто живет в районах молдавской столицы, где маршрутки – единственный вид транспорта. После "запрета" им придется добираться до работы пешком.
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