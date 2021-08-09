https://ru.sputnik.md/20210809/voditeli-mikroavtobusov-chisinau-vozmuscheny-resheniem-otkazatsya-marshrutok-43736525.html

Водители микроавтобусов в Кишиневе возмущены решением властей упразднить маршрутки

Водители микроавтобусов в Кишиневе возмущены решением властей упразднить маршрутки

Водители маршруток возмущены решением муниципальных властей Кишинева отказаться от этого вида транспорта не позднее сентября 2022 года.

2021-08-09T15:00+0300

2021-08-09T15:00+0300

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видео

кишинев

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запрет

водители

маршрутки

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Водители маршрутных такси критикуют решение муниципальных властей Кишинева, которые решили, что не позднее 1 сентября 2022 года с улиц столицы исчезнут маршрутки.Представители транспортных компаний отмечают, что останутся без работы и, скорее всего, им придется уехать за границу на заработки.Недовольны и пассажиры, в частности те, кто живет в районах молдавской столицы, где маршрутки – единственный вид транспорта. После "запрета" им придется добираться до работы пешком.

кишинев

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2021

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кишинев, опрос, запрет, водители, маршрутки, видео