https://ru.sputnik.md/20210809/voditeli-mikroavtobusov-chisinau-vozmuscheny-resheniem-otkazatsya-marshrutok-43736525.html
Водители микроавтобусов в Кишиневе возмущены решением властей упразднить маршрутки
Водители микроавтобусов в Кишиневе возмущены решением властей упразднить маршрутки
Водители маршруток возмущены решением муниципальных властей Кишинева отказаться от этого вида транспорта не позднее сентября 2022 года.
2021-08-09T15:00+0300
2021-08-09T15:00+0300
2021-08-09T15:14+0300
видео
кишинев
опрос
запрет
водители
маршрутки
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Водители маршрутных такси критикуют решение муниципальных властей Кишинева, которые решили, что не позднее 1 сентября 2022 года с улиц столицы исчезнут маршрутки.Представители транспортных компаний отмечают, что останутся без работы и, скорее всего, им придется уехать за границу на заработки.Недовольны и пассажиры, в частности те, кто живет в районах молдавской столицы, где маршрутки – единственный вид транспорта. После "запрета" им придется добираться до работы пешком.
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Александрина Киртоакэ
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Александрина Киртоакэ
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
кишинев, опрос, запрет, водители, маршрутки, видео
Водители микроавтобусов в Кишиневе возмущены решением властей упразднить маршрутки
15:00 09.08.2021 (обновлено: 15:14 09.08.2021)
Решение муниципальных властей Кишинева о том, что маршрутки исчезнут с улиц Кишинева не позднее 1 сентября 2022 года, вызвало шквал недовольства среди водителей микроавтобусов, которые по факту останутся без источника доходов.
Водители маршрутных такси критикуют решение муниципальных властей Кишинева, которые решили, что не позднее 1 сентября 2022 года с улиц столицы исчезнут маршрутки.
Представители транспортных компаний отмечают, что останутся без работы и, скорее всего, им придется уехать за границу на заработки.
Недовольны и пассажиры, в частности те, кто живет в районах молдавской столицы, где маршрутки – единственный вид транспорта. После "запрета" им придется добираться до работы пешком.