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Врач рассказала, как избежать "ковидного хвоста"
Врач рассказала, как избежать "ковидного хвоста"
Как избежать "ковидного хвоста" или постковидного симдрома
2021-08-09T23:08+0300
2021-08-09T23:08+0300
коронавирус
врач
болезнь
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КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. "Ковидный хвост", или постковидный синдром - это явление, с которым сталкивается каждый, кто переболел коронавирусом. Избежать его можно лишь одним способом - не болеть COVID-19 и вакцинироваться. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба Видновской РКБ со ссылкой на врача-инфекциониста Светлану Малиновскую."Избежать "ковидного хвоста" можно, но для этого есть лишь один действенный способ. Способ этот - не болеть COVID-19. А для этого необходимо вакцинироваться. В противном случае, даже переболев коронавирусом в легкой форме, можно заполучить такой букет осложнений, реабилитироваться от которого придется всю оставшуюся жизнь", - цитируют слова Малиновской в пресс-службе.Специалист добавила, что осложнения после болезни могут проявляться по-разному. Чаще всего переболевшие сталкиваются с такими явлениями, как слабость, быстрая утомляемость, бессонница или, наоборот, сонливость днем, снижение работоспособности."Нередки случаи, когда преморбидные - предшествующие болезни - состояния после коронавируса перерастают непосредственно в болезнь. Например, если у пациента был преддиабет, то после перенесенного ковида развивается уже сахарный диабет. Если были незначительные поражения нервной системы, то развивается серьезная энцефалопатия. Наблюдаются сбои в работе пищеварительного тракта – поражение идет на всех уровнях от желудка до кишечника. Очень часто у людей страдает печень по типу реактивного гепатита или почки по типу нефропатии, пиелонефрита и так далее", - рассказывает инфекционист.Малиновская также отметила, что переболевшие COVID-19 часто жалуются на выпадение волос, ломкость ногтей, поражение кожных покровов и проблемы с зубами.
https://ru.sputnik.md/20210808/mutatsiy-koronavirus-43716337.html
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врач, болезнь

Врач рассказала, как избежать "ковидного хвоста"

23:08 09.08.2021
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© AFP 2021 / Manan VatsyayanaВьетнамский шеф-повар Данг Ван Ху готовит булочки для гамбургеров на тему коронавируса в ресторане Pizza Home в Ханое
Вьетнамский шеф-повар Данг Ван Ху готовит булочки для гамбургеров на тему коронавируса в ресторане Pizza Home в Ханое - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
© AFP 2021 / Manan Vatsyayana
Чаще всего после болезни люди сталкиваются с такими симптомами, как слабость, быстрая утомляемость, бессонница, выпадение волос и др.
КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. "Ковидный хвост", или постковидный синдром - это явление, с которым сталкивается каждый, кто переболел коронавирусом. Избежать его можно лишь одним способом - не болеть COVID-19 и вакцинироваться. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба Видновской РКБ со ссылкой на врача-инфекциониста Светлану Малиновскую.
"Избежать "ковидного хвоста" можно, но для этого есть лишь один действенный способ. Способ этот - не болеть COVID-19. А для этого необходимо вакцинироваться. В противном случае, даже переболев коронавирусом в легкой форме, можно заполучить такой букет осложнений, реабилитироваться от которого придется всю оставшуюся жизнь", - цитируют слова Малиновской в пресс-службе.
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Специалист добавила, что осложнения после болезни могут проявляться по-разному. Чаще всего переболевшие сталкиваются с такими явлениями, как слабость, быстрая утомляемость, бессонница или, наоборот, сонливость днем, снижение работоспособности.
"Нередки случаи, когда преморбидные - предшествующие болезни - состояния после коронавируса перерастают непосредственно в болезнь. Например, если у пациента был преддиабет, то после перенесенного ковида развивается уже сахарный диабет. Если были незначительные поражения нервной системы, то развивается серьезная энцефалопатия. Наблюдаются сбои в работе пищеварительного тракта – поражение идет на всех уровнях от желудка до кишечника. Очень часто у людей страдает печень по типу реактивного гепатита или почки по типу нефропатии, пиелонефрита и так далее", - рассказывает инфекционист.
Малиновская также отметила, что переболевшие COVID-19 часто жалуются на выпадение волос, ломкость ногтей, поражение кожных покровов и проблемы с зубами.
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