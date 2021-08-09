https://ru.sputnik.md/20210809/vrach-kovidnii-khvost-43738068.html

Врач рассказала, как избежать "ковидного хвоста"

Врач рассказала, как избежать "ковидного хвоста"

Как избежать "ковидного хвоста" или постковидного симдрома

2021-08-09T23:08+0300

2021-08-09T23:08+0300

2021-08-09T23:08+0300

коронавирус

врач

болезнь

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КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. "Ковидный хвост", или постковидный синдром - это явление, с которым сталкивается каждый, кто переболел коронавирусом. Избежать его можно лишь одним способом - не болеть COVID-19 и вакцинироваться. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба Видновской РКБ со ссылкой на врача-инфекциониста Светлану Малиновскую."Избежать "ковидного хвоста" можно, но для этого есть лишь один действенный способ. Способ этот - не болеть COVID-19. А для этого необходимо вакцинироваться. В противном случае, даже переболев коронавирусом в легкой форме, можно заполучить такой букет осложнений, реабилитироваться от которого придется всю оставшуюся жизнь", - цитируют слова Малиновской в пресс-службе.Специалист добавила, что осложнения после болезни могут проявляться по-разному. Чаще всего переболевшие сталкиваются с такими явлениями, как слабость, быстрая утомляемость, бессонница или, наоборот, сонливость днем, снижение работоспособности."Нередки случаи, когда преморбидные - предшествующие болезни - состояния после коронавируса перерастают непосредственно в болезнь. Например, если у пациента был преддиабет, то после перенесенного ковида развивается уже сахарный диабет. Если были незначительные поражения нервной системы, то развивается серьезная энцефалопатия. Наблюдаются сбои в работе пищеварительного тракта – поражение идет на всех уровнях от желудка до кишечника. Очень часто у людей страдает печень по типу реактивного гепатита или почки по типу нефропатии, пиелонефрита и так далее", - рассказывает инфекционист.Малиновская также отметила, что переболевшие COVID-19 часто жалуются на выпадение волос, ломкость ногтей, поражение кожных покровов и проблемы с зубами.

https://ru.sputnik.md/20210808/mutatsiy-koronavirus-43716337.html

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врач, болезнь