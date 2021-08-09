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Ждет ли молдавских чиновников "массовая чистка"
Ждет ли молдавских чиновников "массовая чистка"
Ждет ли Молдову "тотальная чистка" на уровне чиновников среднего звена, прокомментировал политический аналитик Анатол Цэрану.
2021-08-09T21:11+0300
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правительство
молдова
наталья гаврилица
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Вторая половина политического лета Молдовы богата на события равно, как и на новые лица, появившиеся на поле властного истеблишмента.Результаты досрочных парламентских выборов стали неприятным сюрпризом для одних и впечатлили других. В конечном итоге большинство в новом составе высшего законодательного органа Молдовы получила Партия "Действие и солидарность" (PAS), в минувшем году президентское кресло также заняла на тот момент представитель этой политической силы Майя Санду.И вот – новое правительство во главе с Натальей Гаврилицей, на которое ложится большой груз ответственности, поскольку ожидания граждан от этого кабмина, суда по результатам парламентских выборов, - более, чем завышенные.Правительство Натальи Гаврилицы – сумеет ли оно справиться с вызовами и проблемами, стоящими перед ним? Насколько компетентны люди, вошедшие в новый состав молдавского кабинета министров?Будет ли новое парламентское большинство в лице Партии "Действие и солидарность" поддерживать социальные законопроекты, продвигаемые оппозиционным Блоком коммунистов и социалистов? Какое политическое будущее ждет левоцентристские партии Молдовы, прежде всего, парламентские, удастся ли этому флангу молдавской политики восстановиться? Эти и многие другие вопросы обсудили с политическим аналитиком Анатолем Цэрану.
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правительство, молдова, наталья гаврилица, видео

Ждет ли молдавских чиновников "массовая чистка"

21:11 09.08.2021 (обновлено: 22:15 09.08.2021)
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
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Политический аналитик Анатол Цэрану прокомментировал, сможет ли правительство Натальи Гаврилицы показать, что оно достаточно самостоятельное.
Вторая половина политического лета Молдовы богата на события равно, как и на новые лица, появившиеся на поле властного истеблишмента.
Результаты досрочных парламентских выборов стали неприятным сюрпризом для одних и впечатлили других. В конечном итоге большинство в новом составе высшего законодательного органа Молдовы получила Партия "Действие и солидарность" (PAS), в минувшем году президентское кресло также заняла на тот момент представитель этой политической силы Майя Санду.
И вот – новое правительство во главе с Натальей Гаврилицей, на которое ложится большой груз ответственности, поскольку ожидания граждан от этого кабмина, суда по результатам парламентских выборов, - более, чем завышенные.
Правительство Натальи Гаврилицы – сумеет ли оно справиться с вызовами и проблемами, стоящими перед ним? Насколько компетентны люди, вошедшие в новый состав молдавского кабинета министров?
Будет ли новое парламентское большинство в лице Партии "Действие и солидарность" поддерживать социальные законопроекты, продвигаемые оппозиционным Блоком коммунистов и социалистов? Какое политическое будущее ждет левоцентристские партии Молдовы, прежде всего, парламентские, удастся ли этому флангу молдавской политики восстановиться? Эти и многие другие вопросы обсудили с политическим аналитиком Анатолем Цэрану.
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