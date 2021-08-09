https://ru.sputnik.md/20210809/zhdet-li-moldavskikh-chinovnikov-massovaya-chistka-43750675.html

Ждет ли молдавских чиновников "массовая чистка"

Ждет ли молдавских чиновников "массовая чистка"

Ждет ли Молдову "тотальная чистка" на уровне чиновников среднего звена, прокомментировал политический аналитик Анатол Цэрану.

2021-08-09T21:11+0300

2021-08-09T21:11+0300

2021-08-09T22:15+0300

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правительство

молдова

наталья гаврилица

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Вторая половина политического лета Молдовы богата на события равно, как и на новые лица, появившиеся на поле властного истеблишмента.Результаты досрочных парламентских выборов стали неприятным сюрпризом для одних и впечатлили других. В конечном итоге большинство в новом составе высшего законодательного органа Молдовы получила Партия "Действие и солидарность" (PAS), в минувшем году президентское кресло также заняла на тот момент представитель этой политической силы Майя Санду.И вот – новое правительство во главе с Натальей Гаврилицей, на которое ложится большой груз ответственности, поскольку ожидания граждан от этого кабмина, суда по результатам парламентских выборов, - более, чем завышенные.Правительство Натальи Гаврилицы – сумеет ли оно справиться с вызовами и проблемами, стоящими перед ним? Насколько компетентны люди, вошедшие в новый состав молдавского кабинета министров?Будет ли новое парламентское большинство в лице Партии "Действие и солидарность" поддерживать социальные законопроекты, продвигаемые оппозиционным Блоком коммунистов и социалистов? Какое политическое будущее ждет левоцентристские партии Молдовы, прежде всего, парламентские, удастся ли этому флангу молдавской политики восстановиться? Эти и многие другие вопросы обсудили с политическим аналитиком Анатолем Цэрану.

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2021

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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правительство, молдова, наталья гаврилица, видео