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Арктическая группировка Северного флота проведет учения в Арктике
Арктическая группировка Северного флота проведет учения в Арктике
Поход по морям Северного Ледовитого океана займет около двух месяцев. 10.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-10T23:11+0300
2021-08-10T23:11+0300
2021-08-10T23:11+0300
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КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. В двухмесячный поход по морям Северного Ледовитого океана вышла арктическая группировка Северного флота. Планируются несколько учений по обороне российских территорий в Арктике, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северного флота.Поход выполняется "для обеспечения защиты интересов Российской Федерации в Арктике". Североморцы примут участие в нескольких учениях по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике, а также по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности России в Арктической зоне.Состав отряда на первом этапе будет представлен большим противолодочным кораблем "Североморск", спасательно-буксирным судном "Памир" и танкером "Сергей Осипов". На других этапах в отряде будет до восьми кораблей и судов обеспечения.
https://ru.sputnik.md/20210618/arktika-perezagruzka-otnosheniy-usa-russia-35165491.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, арктика
Арктическая группировка Северного флота проведет учения в Арктике
Поход по морям Северного Ледовитого океана займет около двух месяцев.
КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik.
В двухмесячный поход по морям Северного Ледовитого океана вышла арктическая группировка Северного флота. Планируются несколько учений по обороне российских территорий в Арктике, передает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу Северного флота.
"Сегодня начался очередной поход арктической группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого океана. Мероприятие проводится 10-й год подряд. Поход будет проходить под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева", - говорится в сообщении.
Поход выполняется "для обеспечения защиты интересов Российской Федерации в Арктике". Североморцы примут участие в нескольких учениях по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике, а также по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности России в Арктической зоне.
Состав отряда на первом этапе будет представлен большим противолодочным кораблем "Североморск", спасательно-буксирным судном "Памир" и танкером "Сергей Осипов". На других этапах в отряде будет до восьми кораблей и судов обеспечения.