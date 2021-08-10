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Беженцы преткновения. Что происходит на литовско-белорусской границе
Беженцы преткновения. Что происходит на литовско-белорусской границе
Мигранты-нелегалы продолжают прибывать в Литву, и власти страны заняли "жесткую позицию" в отношении беженцев, признают даже европейские СМИ. За что... 10.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-10T22:31+0300
2021-08-10T22:31+0300
общество
беларусь
литва
мигранты
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В некогда тихой и спокойной Литве паника: страна столкнулась с наплывом нелегальных мигрантов их Белоруссии. Он начался в стране летом. МВД Литвы насчитало 4112 нелегальных мигрантов, которые пересекли белорусско-литовскую границу с начала года и до 6 августа, в том числе только в июле – 2 366 человека. В основном это выходцы из стран Ближнего Востока и Африки.В ночь на 8 августа 2021 года на границе Литвы и Белоруссии стреляли. В тот же день Служба охраны государственной границы при МВД Литвы сообщила, что таким образом выдворила со своей территории в Белоруссию 80 мигрантов. Для сравнения: за весь 2020 год пограничники задержали только 81 нелегала.Власти Литвы объявили чрезвычайную ситуацию, урегулировать которую им пока не удается. Центр для мигрантов в городе Пабраде переполнен, наспех оборудованные палаточные городки тоже переполнены, строится забор. Как международное сообщество реагирует на литовский миграционный кризис – читайте в обзоре Данары Курмановой и Алексея Стефанова для Sputnik."Они нас душат, а мы будем их защищать?"В сложившейся ситуации Вильнюс обвиняет Минск, подчеркивая, что ситуация с нелегалами стала обостряться после выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко в конце мая. "Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить", - заявил он после того, как европейские страны рекомендовали своим авиакомпаниям не совершать полеты над территорией Белоруссии.Как позднее объяснил белорусский лидер, Минск контролирует вопрос нелегальной миграции "ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно и финансово возможно". Интересы Литвы, поддерживающей санкции против белорусской экономики, при этом республика собирается учитывать в последнюю очередь."Против нас ввели санкции и нас же упрекают в том, что Лукашенко способствует нелегальной миграции. Они нас душат, а мы их будем защищать? Это даже не наивно, это безумно", — сказал он.Игры в демократиюМинск открыто выражает сомнения в соответствии литовской политики в отношении беженцев принципам, провозглашенным Европейским Союзом. Госпогранкомитет Белоруссии 19 июля сообщил, что за сутки обнаружил 26 граждан Ирака, перешедших границу из Литвы: в их числе были два ребенка и беременная женщина, которой пришлось вызывать скорую помощь.Как заявили в комитете, в Литве беженцев вызывали на допросы, во время которых не давали воды. Более того, сами мигранты обвинили сотрудников службы охраны государственной границы при МВД Литвы в избиении и продемонстрировали "ссадины и кровоподтеки на различных частях тела". Беженцы утверждали, что их отправили на территорию Белоруссии, угрожая оружием.Данный инцидент Александр Лукашенко сравнил с моделью поведения фашистов, которые в году оккупации посылали в атаку впереди себя мирных жителей. "Вот точно так 26 человек и погнали через границу, - сказал он и добавил, что причиной нашествия мигрантов в Европу стали военные действия в ряде восточных регионов. - Они уничтожили Муаммара Каддафи, Саддама Хусейна. Война до сих пор идет в Ливии и Сирии. Уничтожили Ирак - богатейшую страну. Распотрошили Афганистан. Во имя чего? Демократию принесли под крылом истребителей? Никакой демократии. И люди бегут от войны, спасая своих детишек, чтобы где-то получить кусок хлеба и накормить их. Вы же их туда позвали, что же вы, как нацисты, сейчас их выталкиваете оттуда?"Безопасность мигрантов под угрозойМежду тем, в МВД Литвы утверждают, что сотрудники погранслужбы Литвы имеют право применять силу в отношении нелегалов. Агентство Baltnewsссылается на главу МВД Агне Билотайте, по словам которой применение "физической и психологической силы" может стать гарантом "послушания" нелегалов и помочь предотвращать нарушения со стороны мигрантов.Нарушениями и непослушаниями власти Литвы, вероятно, называют бунт беженцев в деревне Руднинкай, когда полиция применила слезоточивый газ для разгона толы, возмущенной плохими условиями содержания во временном лагере. Скандал освещал телеканал Euronews.Что грозит мигрантам после этой акции, неизвестно. Другой представитель литовского МВД Литвы Лина Лауринайте-Григене считает, что страна может отправить мигрантов назад – и данное решение допускается международным правом.Международные организации, однако, с такой точкой зрения не согласны. Представитель Красного Креста Эгле Самуховайте опасается, что "безопасность мигрантов может оказаться под угрозой". Свои слова она аргументирует официальной статистикой, по данным которой четверть мигрантов – это несовершеннолетние дети, то есть особенно уязвимая категория беженцев. Поэтому отправка мигрантов домой противоречит Конвенции о статусе беженцев и Хартии основных прав человека ЕС.Sputnik изучил оба документа: в частности, подвергнуть сомнению действия Литвы можно из-за статьи 33 Конвенции о статусе беженцев, которая запрещает высылку или принудительное возвращение мигрантов.Что касается Хартии основных прав человека ЕС, то уже преамбула документа провозглашает человеческое достоинство и свободу как главные ценности Евросоюза. Человеческая личность считается центром деятельности Евросоюза, по данным Хартии, поэтому страны ЕС должны стараться создать "пространство свободы, безопасности и справедливости"."Это тюрьма или лагерь?"Пространства свободы и безопасности на границе не видит даже парламентский контролер по правам человека Литвы Витаутас Валентинавичюс. Валентинавичюс опубликовал на своей странице в Facebook 6 августа отчет о ночном мониторинге на белорусско-литовской границе – и назвал его "одной из самых тяжелых ночей в жизни".Правозащитник описал, как происходит возвращение нелегалов на территорию Белоруссии. По его словам, мигранты просили пустить их и шли в сторону Литвы, даже несмотря на собак, с помощью которых пограничники отгоняли беженцев. Валентинавичюс сравнил мигрантов с заложниками.Показательно, что даже западная пресса в репортаж с границы, обвиняя в сложившейся ситуации Лукашенко, не может не отмечать "жесткую позицию в отношении прибывающих мигрантов". Именно такую формулировку выбирает NewYork Times и цитирует одного из мигрантов, 28-летнего иракца Бирхата, живущего в армейской палатке и задающего журналистам вопрос: "Это тюрьма или лагерь?". Многие мигранты "беспокоятся о своем будущем", отмечает NewYork Times.France 24 также рассказывает о тяжелых условиях, в которых вынуждены жить беженцы. Издание приводит отрывок из интервью с мигрантом из Ирака Амиром Тахер Мохаммед. А СМИ приходят к выводу: кому бы ни вменяли в вину миграционный кризис, Литва не может обращаться с простыми людьми, как с преступниками.
https://ru.sputnik.md/20210810/litva-prosit-u-evropy-deneg-na-gibridnuyu-voynu-s-minskom-43763907.html
https://ru.sputnik.md/20210709/Litva-nachala-stroitelstvo-zabora-na-granitse-s-Belorussiey-35427477.html
https://ru.sputnik.md/20210624/zakharova-v-nepriyatii-sanktsiy-zapada-rf-s-belorussiey-35233040.html
https://ru.sputnik.md/20210809/lukashenko-otvetil-kogda-pokinet-post-prezidenta-43736393.html
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беларусь, литва, мигранты

Беженцы преткновения. Что происходит на литовско-белорусской границе

22:31 10.08.2021
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© Sputnik / Игорь ЗарембоРоссийские пограничники в наряде на российском участке границы с Польшей на полуострове Балтийская коса. Пограничная застава "Нормельн" - самая западная застава России.
Российские пограничники в наряде на российском участке границы с Польшей на полуострове Балтийская коса. Пограничная застава Нормельн - самая западная застава России. - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
© Sputnik / Игорь Зарембо
Мигранты-нелегалы продолжают прибывать в Литву, и власти страны заняли "жесткую позицию" в отношении беженцев, признают даже европейские СМИ. За что международное сообщество критикует Вильнюс?
В некогда тихой и спокойной Литве паника: страна столкнулась с наплывом нелегальных мигрантов их Белоруссии. Он начался в стране летом. МВД Литвы насчитало 4112 нелегальных мигрантов, которые пересекли белорусско-литовскую границу с начала года и до 6 августа, в том числе только в июле – 2 366 человека. В основном это выходцы из стран Ближнего Востока и Африки.
В ночь на 8 августа 2021 года на границе Литвы и Белоруссии стреляли. В тот же день Служба охраны государственной границы при МВД Литвы сообщила, что таким образом выдворила со своей территории в Белоруссию 80 мигрантов. Для сравнения: за весь 2020 год пограничники задержали только 81 нелегала.
Белорусские пограничники патрулируют за забором границы во время акции протеста организации Репортеры без границ - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
Политика
Литва просит у Европы денег на гибридную войну с Минском
13:27
269
Власти Литвы объявили чрезвычайную ситуацию, урегулировать которую им пока не удается. Центр для мигрантов в городе Пабраде переполнен, наспех оборудованные палаточные городки тоже переполнены, строится забор. Как международное сообщество реагирует на литовский миграционный кризис – читайте в обзоре Данары Курмановой и Алексея Стефанова для Sputnik.

"Они нас душат, а мы будем их защищать?"

В сложившейся ситуации Вильнюс обвиняет Минск, подчеркивая, что ситуация с нелегалами стала обостряться после выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко в конце мая. "Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить", - заявил он после того, как европейские страны рекомендовали своим авиакомпаниям не совершать полеты над территорией Белоруссии.
Как позднее объяснил белорусский лидер, Минск контролирует вопрос нелегальной миграции "ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно и финансово возможно". Интересы Литвы, поддерживающей санкции против белорусской экономики, при этом республика собирается учитывать в последнюю очередь.
"Против нас ввели санкции и нас же упрекают в том, что Лукашенко способствует нелегальной миграции. Они нас душат, а мы их будем защищать? Это даже не наивно, это безумно", — сказал он.

Игры в демократию

Минск открыто выражает сомнения в соответствии литовской политики в отношении беженцев принципам, провозглашенным Европейским Союзом. Госпогранкомитет Белоруссии 19 июля сообщил, что за сутки обнаружил 26 граждан Ирака, перешедших границу из Литвы: в их числе были два ребенка и беременная женщина, которой пришлось вызывать скорую помощь.
Как заявили в комитете, в Литве беженцев вызывали на допросы, во время которых не давали воды. Более того, сами мигранты обвинили сотрудников службы охраны государственной границы при МВД Литвы в избиении и продемонстрировали "ссадины и кровоподтеки на различных частях тела". Беженцы утверждали, что их отправили на территорию Белоруссии, угрожая оружием.
ДЕМАРКАЦИОННАЯ ЛИНИЯ - Sputnik Молдова, 1920, 09.07.2021
Литва начала строительство забора на границе с Белоруссией
9 июля, 15:17
95
Данный инцидент Александр Лукашенко сравнил с моделью поведения фашистов, которые в году оккупации посылали в атаку впереди себя мирных жителей. "Вот точно так 26 человек и погнали через границу, - сказал он и добавил, что причиной нашествия мигрантов в Европу стали военные действия в ряде восточных регионов. - Они уничтожили Муаммара Каддафи, Саддама Хусейна. Война до сих пор идет в Ливии и Сирии. Уничтожили Ирак - богатейшую страну. Распотрошили Афганистан. Во имя чего? Демократию принесли под крылом истребителей? Никакой демократии. И люди бегут от войны, спасая своих детишек, чтобы где-то получить кусок хлеба и накормить их. Вы же их туда позвали, что же вы, как нацисты, сейчас их выталкиваете оттуда?"

Безопасность мигрантов под угрозой

Между тем, в МВД Литвы утверждают, что сотрудники погранслужбы Литвы имеют право применять силу в отношении нелегалов. Агентство Baltnewsссылается на главу МВД Агне Билотайте, по словам которой применение "физической и психологической силы" может стать гарантом "послушания" нелегалов и помочь предотвращать нарушения со стороны мигрантов.
Нарушениями и непослушаниями власти Литвы, вероятно, называют бунт беженцев в деревне Руднинкай, когда полиция применила слезоточивый газ для разгона толы, возмущенной плохими условиями содержания во временном лагере. Скандал освещал телеканал Euronews.
"Нелегалы говорят, что у них на родине было лучше, отказываются есть пищу, которую им дают, и пить воду, имеющую странный цвет. Причиной бунта, как сообщили местные власти, стало затопление палаток из-за дождя", — говорится в репортаже канала.
Что грозит мигрантам после этой акции, неизвестно. Другой представитель литовского МВД Литвы Лина Лауринайте-Григене считает, что страна может отправить мигрантов назад – и данное решение допускается международным правом.
Международные организации, однако, с такой точкой зрения не согласны. Представитель Красного Креста Эгле Самуховайте опасается, что "безопасность мигрантов может оказаться под угрозой". Свои слова она аргументирует официальной статистикой, по данным которой четверть мигрантов – это несовершеннолетние дети, то есть особенно уязвимая категория беженцев. Поэтому отправка мигрантов домой противоречит Конвенции о статусе беженцев и Хартии основных прав человека ЕС.
Брифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой - Sputnik Молдова, 1920, 24.06.2021
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Захарова: в неприятии санкций Запада Россия солидарна с Белоруссией
24 июня, 10:57
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Sputnik изучил оба документа: в частности, подвергнуть сомнению действия Литвы можно из-за статьи 33 Конвенции о статусе беженцев, которая запрещает высылку или принудительное возвращение мигрантов.
Что касается Хартии основных прав человека ЕС, то уже преамбула документа провозглашает человеческое достоинство и свободу как главные ценности Евросоюза. Человеческая личность считается центром деятельности Евросоюза, по данным Хартии, поэтому страны ЕС должны стараться создать "пространство свободы, безопасности и справедливости".

"Это тюрьма или лагерь?"

Пространства свободы и безопасности на границе не видит даже парламентский контролер по правам человека Литвы Витаутас Валентинавичюс. Валентинавичюс опубликовал на своей странице в Facebook 6 августа отчет о ночном мониторинге на белорусско-литовской границе – и назвал его "одной из самых тяжелых ночей в жизни".
Президент Беларуси Александр Лукашенко - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
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Правозащитник описал, как происходит возвращение нелегалов на территорию Белоруссии. По его словам, мигранты просили пустить их и шли в сторону Литвы, даже несмотря на собак, с помощью которых пограничники отгоняли беженцев. Валентинавичюс сравнил мигрантов с заложниками.
Показательно, что даже западная пресса в репортаж с границы, обвиняя в сложившейся ситуации Лукашенко, не может не отмечать "жесткую позицию в отношении прибывающих мигрантов". Именно такую формулировку выбирает NewYork Times и цитирует одного из мигрантов, 28-летнего иракца Бирхата, живущего в армейской палатке и задающего журналистам вопрос: "Это тюрьма или лагерь?". Многие мигранты "беспокоятся о своем будущем", отмечает NewYork Times.
France 24 также рассказывает о тяжелых условиях, в которых вынуждены жить беженцы. Издание приводит отрывок из интервью с мигрантом из Ирака Амиром Тахер Мохаммед.
"Как мы можем спать в мокрых палатках, как мы можем есть только один раз в сутки? Здесь к нам относятся как к животным!" - заявил Мохаммед журналистам.
А СМИ приходят к выводу: кому бы ни вменяли в вину миграционный кризис, Литва не может обращаться с простыми людьми, как с преступниками.
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