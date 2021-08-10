https://ru.sputnik.md/20210810/chto-proiskhodit-mezhdu-predstavitelyami-novoy-vlasti-moldovy-i-genprokurorom-43779981.html
Что происходит между представителями новой власти Молдовы и генпрокурором
Что происходит между представителями новой власти Молдовы и генпрокурором
Видео об отношениях между представителями новой власти и генерального прокурора Молдовы
2021-08-10T19:23+0300
2021-08-10T19:23+0300
2021-08-10T19:23+0300
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юстиция
судьи
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Проблема деятельности органов юстиции в Молдове уже стала притчей во языцех. О том, что в этой сфере жизни государства присутствует коррупция, говорят уже даже школьники, причем без особого стеснения.Взяточничество привело к тому, что молдавская Фемида давно не так слепа и непредвзята в принимаемых решениях, как того хотелось бы гражданам.Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица уже заявила, что независимость Генпрокуратуры — это ложь.То есть, видимо, поэтому надо поменять закон так, чтобы власть могла уволить генпрокурора. А потом назначить того, с кем будет удобно работать премьеру и президенту. Не исключено, что такому генпрокурору даже можно будет давать поручения простым телефонным звонком.Независимость Генпрокуратуры — это все еще ориентир и европейская ценность, или уже нет? Почему в Молдове годами тормозится реформа юстиции? Есть ли действенные механизмы для того, чтобы побороть коррупцию в системе молдавского правосудия, либо все заявления новой власти были сделаны лишь для "красного словца"? Эти и другие вопросы обсудили со специалистом в области права, политическим аналитиком Павлом Мидриганом.
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Андрей Петрик
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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Андрей Петрик
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молдова, юстиция, судьи, правосудие, видео
Что происходит между представителями новой власти Молдовы и генпрокурором
Политический аналитик Павел Мидриган прокомментировал сложившиеся отношения новой власти и генерального прокурора Александра Стояногло.
Проблема деятельности органов юстиции в Молдове уже стала притчей во языцех. О том, что в этой сфере жизни государства присутствует коррупция, говорят уже даже школьники, причем без особого стеснения.
Взяточничество привело к тому, что молдавская Фемида давно не так слепа и непредвзята в принимаемых решениях, как того хотелось бы гражданам.
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица уже заявила, что независимость Генпрокуратуры — это ложь.
"Мы не можем дальше жить в этой лжи, утверждая, что система прокуратуры независима", — сказала глава правительства.
То есть, видимо, поэтому надо поменять закон так, чтобы власть могла уволить генпрокурора. А потом назначить того, с кем будет удобно работать премьеру и президенту. Не исключено, что такому генпрокурору даже можно будет давать поручения простым телефонным звонком.
Независимость Генпрокуратуры — это все еще ориентир и европейская ценность, или уже нет? Почему в Молдове годами тормозится реформа юстиции? Есть ли действенные механизмы для того, чтобы побороть коррупцию в системе молдавского правосудия, либо все заявления новой власти были сделаны лишь для "красного словца"? Эти и другие вопросы обсудили со специалистом в области права, политическим аналитиком Павлом Мидриганом.