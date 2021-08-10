https://ru.sputnik.md/20210810/deputat-gosduma-sandu-pragmatichnii-podkhod-nadezhda-43769655.html

Депутат Госдумы: слова Санду о "прагматичном подходе" внушают надежду

Депутат Госдумы: слова Санду о "прагматичном подходе" внушают надежду

Майя Санду заговорила о "прагматичном подходе" в отношениях с Россией

2021-08-10T15:20+0300

2021-08-10T15:20+0300

2021-08-10T15:47+0300

политика

молдова

майя санду

в молдове

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КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. В среду, 11 августа, в Молдову прилетит заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. Многие в Молдове надеются, что этот визит станет началом перезагрузки молдово-российских отношений."Жесткая риторика молдавских правых, свойственная им в предвыборные периоды, заканчивается, как правило, там, где начинается реальная жизнь, - говорит в интервью Sputnik Молдова известный российский политик, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. - Сейчас, сразу после выборов Майя Санду заговорила о "прагматичном подходе" в отношениях с Россией, и это внушает мне определенные надежды".Впрочем, говорит Калашников, главный вопрос заключается в том, как именно президент Молдовы намерена наводить мосты с Российской Федерацией. Игорь Додон, напоминает российский депутат, делал это через попытки ассоциации с Евразийским экономическим сообществом - чтобы продавать молдавскую продукцию на российском рынке или, скажем, получить определенные таможенный преференции. При этом не увязывая подобную активность с политическими вопросами. Российский политик также указывает на то, что президент Санду уже не единожды отметила: у приднестровской проблемы нет простого решения и ее в любом случае придется обсуждать с Россией. "Миротворцы - лишь внешняя часть, фактор обеспечения порядка. Фундаментальное решение вопроса - прерогатива Молдовы. Майе Санду придется определяться: намерена ли она исполнять те демократические принципы, которые исповедует на словах, и хочет ли слышать то меньшинство, которое говорит на русском и во многом связывает себя с Россией", - убежден Калашников. В то же время он уверен, что никакого силового решения у приднестровской проблемы не существует. В этом смысле Калашников ссылается на негативный опыт Украины и Грузии - с Донбассом и Абхазией и Южной Осетией, соответственно."Майя Санду кажется мне неглупым человеком, способным предложить некую формулу мирного сосуществования с Приднестровьем в границах одного государства", - заявил глава думского комитета по делам СНГ.

https://ru.sputnik.md/20210805/kak-mayya-sandu-partiya-pas-budut-vystraivat-otnosheniya-russia-43640945.html

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молдова, майя санду, в молдове