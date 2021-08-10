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https://ru.sputnik.md/20210810/deputat-gosduma-sandu-pragmatichnii-podkhod-nadezhda-43769655.html
Депутат Госдумы: слова Санду о "прагматичном подходе" внушают надежду
Депутат Госдумы: слова Санду о "прагматичном подходе" внушают надежду
Майя Санду заговорила о "прагматичном подходе" в отношениях с Россией
2021-08-10T15:20+0300
2021-08-10T15:47+0300
политика
молдова
майя санду
в молдове
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КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. В среду, 11 августа, в Молдову прилетит заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. Многие в Молдове надеются, что этот визит станет началом перезагрузки молдово-российских отношений."Жесткая риторика молдавских правых, свойственная им в предвыборные периоды, заканчивается, как правило, там, где начинается реальная жизнь, - говорит в интервью Sputnik Молдова известный российский политик, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. - Сейчас, сразу после выборов Майя Санду заговорила о "прагматичном подходе" в отношениях с Россией, и это внушает мне определенные надежды".Впрочем, говорит Калашников, главный вопрос заключается в том, как именно президент Молдовы намерена наводить мосты с Российской Федерацией. Игорь Додон, напоминает российский депутат, делал это через попытки ассоциации с Евразийским экономическим сообществом - чтобы продавать молдавскую продукцию на российском рынке или, скажем, получить определенные таможенный преференции. При этом не увязывая подобную активность с политическими вопросами. Российский политик также указывает на то, что президент Санду уже не единожды отметила: у приднестровской проблемы нет простого решения и ее в любом случае придется обсуждать с Россией. "Миротворцы - лишь внешняя часть, фактор обеспечения порядка. Фундаментальное решение вопроса - прерогатива Молдовы. Майе Санду придется определяться: намерена ли она исполнять те демократические принципы, которые исповедует на словах, и хочет ли слышать то меньшинство, которое говорит на русском и во многом связывает себя с Россией", - убежден Калашников. В то же время он уверен, что никакого силового решения у приднестровской проблемы не существует. В этом смысле Калашников ссылается на негативный опыт Украины и Грузии - с Донбассом и Абхазией и Южной Осетией, соответственно."Майя Санду кажется мне неглупым человеком, способным предложить некую формулу мирного сосуществования с Приднестровьем в границах одного государства", - заявил глава думского комитета по делам СНГ.
https://ru.sputnik.md/20210805/kak-mayya-sandu-partiya-pas-budut-vystraivat-otnosheniya-russia-43640945.html
https://ru.sputnik.md/20210801/mayya-sandu--eksport-produktsia-rossia-43459781.html
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молдова, майя санду, в молдове

Депутат Госдумы: слова Санду о "прагматичном подходе" внушают надежду

15:20 10.08.2021 (обновлено: 15:47 10.08.2021)
190
© Sputnik / Kemale AliyevaЛеонид Калашников
Леонид Калашников - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
© Sputnik / Kemale Aliyeva
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Сразу после досрочных парламентских выборов президент Молдовы заговорила о необходимости выстраивания разумных отношений с Россией. Но нужно еще посмотреть, как именно Майя Санду намерена это делать, считает глава думского комитета по делам СНГ.
КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. В среду, 11 августа, в Молдову прилетит заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. Многие в Молдове надеются, что этот визит станет началом перезагрузки молдово-российских отношений.
"Жесткая риторика молдавских правых, свойственная им в предвыборные периоды, заканчивается, как правило, там, где начинается реальная жизнь, - говорит в интервью Sputnik Молдова известный российский политик, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. - Сейчас, сразу после выборов Майя Санду заговорила о "прагматичном подходе" в отношениях с Россией, и это внушает мне определенные надежды".
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Как Майя Санду и партия PAS будут выстраивать отношения с Россией
5 августа, 19:45
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Впрочем, говорит Калашников, главный вопрос заключается в том, как именно президент Молдовы намерена наводить мосты с Российской Федерацией.
Игорь Додон, напоминает российский депутат, делал это через попытки ассоциации с Евразийским экономическим сообществом - чтобы продавать молдавскую продукцию на российском рынке или, скажем, получить определенные таможенный преференции. При этом не увязывая подобную активность с политическими вопросами.
"Как это будет делать Санду - посмотрим. Если молдавский президент продолжит жесткое, безальтернативное продвижение Молдовы в сторону НАТО и Запада, то нынешние ее заявления останутся просто риторикой, не больше", - утверждает Калашников.
Российский политик также указывает на то, что президент Санду уже не единожды отметила: у приднестровской проблемы нет простого решения и ее в любом случае придется обсуждать с Россией.
"Миротворцы - лишь внешняя часть, фактор обеспечения порядка. Фундаментальное решение вопроса - прерогатива Молдовы. Майе Санду придется определяться: намерена ли она исполнять те демократические принципы, которые исповедует на словах, и хочет ли слышать то меньшинство, которое говорит на русском и во многом связывает себя с Россией", - убежден Калашников.
Майя Санду встретилась с молдавскими дипломатами - Sputnik Молдова, 1920, 01.08.2021
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Майя Санду намерена возобновить экспорт молдавской продукции в Россию
1 августа, 10:31
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В то же время он уверен, что никакого силового решения у приднестровской проблемы не существует. В этом смысле Калашников ссылается на негативный опыт Украины и Грузии - с Донбассом и Абхазией и Южной Осетией, соответственно.
"Майя Санду кажется мне неглупым человеком, способным предложить некую формулу мирного сосуществования с Приднестровьем в границах одного государства", - заявил глава думского комитета по делам СНГ.
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