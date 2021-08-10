https://ru.sputnik.md/20210810/do-kontsa-goda-zavershatsya-ispytaniya-rakety-tsirkon-43773864.html

До конца года завершатся испытания ракеты "Циркон"

До конца года завершатся испытания ракеты "Циркон"

Гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" способна осуществлять продолжительный аэродинамический полет с использованием на всем протяжении маршрута тяги... 10.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-10T19:51+0300

2021-08-10T19:51+0300

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россия

ракета

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КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Замминистра обороны России Алексей Криворучко рассказал о сроках завершения испытаний "Циркона". По его словам, государственные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся в этом году, передает РИА Новости."Циркон" – первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя.Максимальная скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более 10 тысяч километров в час). Максимальная дальность заявлена в тысячу километров.Предполагается, что "Цирконами" будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодка "Иркутск", которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.

https://ru.sputnik.md/20210721/morskim-tsirkonom--po-nazemnoy-tseli-chto-eto-znachit-dlya-partnerov-42847689.html

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