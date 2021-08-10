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https://ru.sputnik.md/20210810/ekspert-rossiya-strategicheskii-partner-moldova-43775412.html
Эксперт: Россия остается стратегическим партнером Молдовы
Эксперт: Россия остается стратегическим партнером Молдовы
Политолог Виктор Жук высказался о предстоящем визите Дмитрия Козака в Молдову
2021-08-10T18:57+0300
2021-08-10T19:06+0300
политика
россия
молдова
майя санду
дмитрий козак
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КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Визит в Молдову заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака - сигнал о том, что Российская Федерация готова сотрудничать с вновь сформированными институтами молдавской власти. В какой степени - покажут итоги этого визита, заявил Sputnik политолог Виктор Жук. "Считаю, что Молдова - один из важнейших сегментов геополитического интереса России, а с другой стороны, Российская Федерация остается для Молдовы стратегическим партнером, - говорит в интервью Sputnik Молдова политический аналитик Виктор Жук. - Полагаю, на встречах Дмитрия Козака с главой государства, премьером, министром иностранных дел Молдовы будет обсуждаться весь комплекс текущих проблем молдово-российских отношений". Жук напоминает, что 21 ноября нынешнего года заканчивается действие двустороннего договора о сотрудничестве между Россией и Молдовой, подписанного в 2001 году и продленного в 2011-ом. Сейчас, по мнению политолога, предстоит решить: разрабатывать ли новую редакцию договора или продлить существующую еще на 10 лет.Молдавская сторона, как известно, настаивает на выводе из региона боеприпасов и контингента их охраняющего, а также на смене военной миротворческой миссии на гражданскую. Последний аспект, отмечает Жук, неизменно трактуется Россией как недружественный. Впрочем, требующий значительного времени, сложный и комплексный вопрос приднестровского урегулирования, по мнению политолога, едва ли станет доминирующим в ходе предстоящих встреч Дмитрия Козака с первыми лицами молдавского государства. В данный момент для Молдовы, в свете отношений с Россией, существуют куда более животрепещущие темы. Ничуть не менее важен для Молдовы и уровень цен на газ. Здесь, по мнению политолога, возможны два варианта. Либо эти цены будут привязаны к мировым ценам на нефть, либо будут в той или иной мере преференциальными для Молдовы. "На уровне молдавского правительства, отраслевых министерств необходима гибкая позиция, чтобы получить от Российской Федерации привлекательные для республики предложения. Потому что на данный момент беспошлинный экспорт и хорошие цены на газ - действительно существенные вопросы", - считает Жук.А вот говорить о том, что визит Дмитрия Козака - это своего рода подготовительное мероприятие для встречи президентов Санду и Путина, по мнению политолога, пока преждевременно. Для начала на уровне глав правительств, внешнеполитических ведомств двух стран должен быть сформирован пакет экономических аспектов для обсуждения. В целом четко прояснены позиции. Только после этого, говорит Жук, станет возможна встреча на самом высоком уровне.
https://ru.sputnik.md/20210801/mayya-sandu--eksport-produktsia-rossia-43459781.html
https://ru.sputnik.md/20210810/sandu-posle-zasedaniya-kozak-43766914.html
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россия, молдова, майя санду, дмитрий козак

Эксперт: Россия остается стратегическим партнером Молдовы

18:57 10.08.2021 (обновлено: 19:06 10.08.2021)
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© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкКупола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве
Купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Как только в Молдове было сформировано полноценное правительство, Россия направила в республику своего представителя - дабы обозначить свою позицию и прояснить нынешний взгляд Молдовы на двусторонние отношения, считает политолог Виктор Жук.
КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Визит в Молдову заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака - сигнал о том, что Российская Федерация готова сотрудничать с вновь сформированными институтами молдавской власти. В какой степени - покажут итоги этого визита, заявил Sputnik политолог Виктор Жук.
© Sputnik / Ekaterina Shtukina / Перейти в фотобанк Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
 Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
© Sputnik / Ekaterina Shtukina
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"Считаю, что Молдова - один из важнейших сегментов геополитического интереса России, а с другой стороны, Российская Федерация остается для Молдовы стратегическим партнером, - говорит в интервью Sputnik Молдова политический аналитик Виктор Жук. - Полагаю, на встречах Дмитрия Козака с главой государства, премьером, министром иностранных дел Молдовы будет обсуждаться весь комплекс текущих проблем молдово-российских отношений".
Жук напоминает, что 21 ноября нынешнего года заканчивается действие двустороннего договора о сотрудничестве между Россией и Молдовой, подписанного в 2001 году и продленного в 2011-ом. Сейчас, по мнению политолога, предстоит решить: разрабатывать ли новую редакцию договора или продлить существующую еще на 10 лет.

"Визит в Молдову замглавы администрации президента России с дипломатической точки зрения важен для обеих стран. Вероятно, в ходе обсуждений одним из самых сложных будет вопрос приднестровского урегулирования".

Victor Juc - Sputnik Молдова
Виктор Жук
Политолог
Молдавская сторона, как известно, настаивает на выводе из региона боеприпасов и контингента их охраняющего, а также на смене военной миротворческой миссии на гражданскую. Последний аспект, отмечает Жук, неизменно трактуется Россией как недружественный.
Майя Санду встретилась с молдавскими дипломатами - Sputnik Молдова, 1920, 01.08.2021
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Впрочем, требующий значительного времени, сложный и комплексный вопрос приднестровского урегулирования, по мнению политолога, едва ли станет доминирующим в ходе предстоящих встреч Дмитрия Козака с первыми лицами молдавского государства. В данный момент для Молдовы, в свете отношений с Россией, существуют куда более животрепещущие темы.

"Для Молдовы сейчас очень важен вопрос экспорта в Россию сельскохозяйственной продукции. Это традиционный и по-прежнему очень важный и перспективный для республики рынок".

Victor Juc - Sputnik Молдова
Виктор Жук
Политолог
Ничуть не менее важен для Молдовы и уровень цен на газ. Здесь, по мнению политолога, возможны два варианта. Либо эти цены будут привязаны к мировым ценам на нефть, либо будут в той или иной мере преференциальными для Молдовы.
"На уровне молдавского правительства, отраслевых министерств необходима гибкая позиция, чтобы получить от Российской Федерации привлекательные для республики предложения. Потому что на данный момент беспошлинный экспорт и хорошие цены на газ - действительно существенные вопросы", - считает Жук.
Брифинг президента Молдовы Майи Санду - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
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Санду раскрыла детали встречи с Дмитрием Козаком
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А вот говорить о том, что визит Дмитрия Козака - это своего рода подготовительное мероприятие для встречи президентов Санду и Путина, по мнению политолога, пока преждевременно.
Для начала на уровне глав правительств, внешнеполитических ведомств двух стран должен быть сформирован пакет экономических аспектов для обсуждения. В целом четко прояснены позиции. Только после этого, говорит Жук, станет возможна встреча на самом высоком уровне.
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