https://ru.sputnik.md/20210810/ekspert-rossiya-strategicheskii-partner-moldova-43775412.html

Эксперт: Россия остается стратегическим партнером Молдовы

Эксперт: Россия остается стратегическим партнером Молдовы

Политолог Виктор Жук высказался о предстоящем визите Дмитрия Козака в Молдову

2021-08-10T18:57+0300

2021-08-10T18:57+0300

2021-08-10T19:06+0300

политика

россия

молдова

майя санду

дмитрий козак

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КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Визит в Молдову заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака - сигнал о том, что Российская Федерация готова сотрудничать с вновь сформированными институтами молдавской власти. В какой степени - покажут итоги этого визита, заявил Sputnik политолог Виктор Жук. "Считаю, что Молдова - один из важнейших сегментов геополитического интереса России, а с другой стороны, Российская Федерация остается для Молдовы стратегическим партнером, - говорит в интервью Sputnik Молдова политический аналитик Виктор Жук. - Полагаю, на встречах Дмитрия Козака с главой государства, премьером, министром иностранных дел Молдовы будет обсуждаться весь комплекс текущих проблем молдово-российских отношений". Жук напоминает, что 21 ноября нынешнего года заканчивается действие двустороннего договора о сотрудничестве между Россией и Молдовой, подписанного в 2001 году и продленного в 2011-ом. Сейчас, по мнению политолога, предстоит решить: разрабатывать ли новую редакцию договора или продлить существующую еще на 10 лет.Молдавская сторона, как известно, настаивает на выводе из региона боеприпасов и контингента их охраняющего, а также на смене военной миротворческой миссии на гражданскую. Последний аспект, отмечает Жук, неизменно трактуется Россией как недружественный. Впрочем, требующий значительного времени, сложный и комплексный вопрос приднестровского урегулирования, по мнению политолога, едва ли станет доминирующим в ходе предстоящих встреч Дмитрия Козака с первыми лицами молдавского государства. В данный момент для Молдовы, в свете отношений с Россией, существуют куда более животрепещущие темы. Ничуть не менее важен для Молдовы и уровень цен на газ. Здесь, по мнению политолога, возможны два варианта. Либо эти цены будут привязаны к мировым ценам на нефть, либо будут в той или иной мере преференциальными для Молдовы. "На уровне молдавского правительства, отраслевых министерств необходима гибкая позиция, чтобы получить от Российской Федерации привлекательные для республики предложения. Потому что на данный момент беспошлинный экспорт и хорошие цены на газ - действительно существенные вопросы", - считает Жук.А вот говорить о том, что визит Дмитрия Козака - это своего рода подготовительное мероприятие для встречи президентов Санду и Путина, по мнению политолога, пока преждевременно. Для начала на уровне глав правительств, внешнеполитических ведомств двух стран должен быть сформирован пакет экономических аспектов для обсуждения. В целом четко прояснены позиции. Только после этого, говорит Жук, станет возможна встреча на самом высоком уровне.

https://ru.sputnik.md/20210801/mayya-sandu--eksport-produktsia-rossia-43459781.html

https://ru.sputnik.md/20210810/sandu-posle-zasedaniya-kozak-43766914.html

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россия, молдова, майя санду, дмитрий козак