https://ru.sputnik.md/20210810/genprokuratura-otvetili-na-kritiku-sandu-43776463.html

Нет смысла комментировать: в Генпрокуратуре ответили на обвинения Санду

Нет смысла комментировать: в Генпрокуратуре ответили на обвинения Санду

В Генпрокуратуре ответили на критику со стороны Санду

2021-08-10T17:05+0300

2021-08-10T17:05+0300

2021-08-10T17:18+0300

политика

в молдове

молдова

генпрокуратура молдовы

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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. В Генеральной прокуратуре изложили свою позицию в связи с многочисленными заявлениями представителей власти о деятельности ведомства. Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду сообщила, что на заседании Высшего совета безопасности страны обсуждалась низкая эффективность деятельности Генпрокуратуры. По результатам заседания ВСБ, по словам Санду, был разработан ряд рекомендаций для этого ведомства. Позднее министр юстиции и депутат Сержиу Литвиненко зарегистрировал в парламенте законопроект о внесении изменений в закон "О прокуратуре". Как объяснил Литвиненко, эти поправки подразумевают включение в закон механизма по оценке деятельности генпрокурора с последующей дисциплинарной ответственностью, результатом чего может стать отставка генпрокурора.

https://ru.sputnik.md/20210810/sandu-posle-zasedaniya-vsb-podgotovili-rekomendatsii-dlya-genprokuratury-43768181.html

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в молдове, молдова, генпрокуратура молдовы