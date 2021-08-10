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https://ru.sputnik.md/20210810/genprokuratura-otvetili-na-kritiku-sandu-43776463.html
Нет смысла комментировать: в Генпрокуратуре ответили на обвинения Санду
Нет смысла комментировать: в Генпрокуратуре ответили на обвинения Санду
В Генпрокуратуре ответили на критику со стороны Санду
2021-08-10T17:05+0300
2021-08-10T17:18+0300
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генпрокуратура молдовы
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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. В Генеральной прокуратуре изложили свою позицию в связи с многочисленными заявлениями представителей власти о деятельности ведомства. Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду сообщила, что на заседании Высшего совета безопасности страны обсуждалась низкая эффективность деятельности Генпрокуратуры. По результатам заседания ВСБ, по словам Санду, был разработан ряд рекомендаций для этого ведомства. Позднее министр юстиции и депутат Сержиу Литвиненко зарегистрировал в парламенте законопроект о внесении изменений в закон "О прокуратуре". Как объяснил Литвиненко, эти поправки подразумевают включение в закон механизма по оценке деятельности генпрокурора с последующей дисциплинарной ответственностью, результатом чего может стать отставка генпрокурора.
https://ru.sputnik.md/20210810/sandu-posle-zasedaniya-vsb-podgotovili-rekomendatsii-dlya-genprokuratury-43768181.html
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в молдове, молдова, генпрокуратура молдовы

Нет смысла комментировать: в Генпрокуратуре ответили на обвинения Санду

17:05 10.08.2021 (обновлено: 17:18 10.08.2021)
473
© Sputnik / Mihai CarausProcuratura Generală
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В Генпрокуратуре ответили на критику со стороны властей государства.
КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. В Генеральной прокуратуре изложили свою позицию в связи с многочисленными заявлениями представителей власти о деятельности ведомства.

"Уровень понимания нынешней властью принципов правового государства неожиданно слаб, и на данный момент мы не видим смысла что-либо комментировать. Ответ прокуратуры на любые попытки посягнуть на ее институциональную и процессуальную независимость будет пропорционален серьезности таких нападок", - заявили в Генпрокуратуре.

Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду сообщила, что на заседании Высшего совета безопасности страны обсуждалась низкая эффективность деятельности Генпрокуратуры. По результатам заседания ВСБ, по словам Санду, был разработан ряд рекомендаций для этого ведомства.
Președinția RM - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
Политика
Санду после заседания ВСБ: подготовили рекомендации для Генпрокуратуры
14:23
372
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Позднее министр юстиции и депутат Сержиу Литвиненко зарегистрировал в парламенте законопроект о внесении изменений в закон "О прокуратуре". Как объяснил Литвиненко, эти поправки подразумевают включение в закон механизма по оценке деятельности генпрокурора с последующей дисциплинарной ответственностью, результатом чего может стать отставка генпрокурора.
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