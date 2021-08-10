https://ru.sputnik.md/20210810/glava-komiteta-gosdumy-rf-o-tom-chego-rossiya-zhelaet-moldove-43754662.html

Глава комитета Госдумы РФ - о том, чего Россия желает Молдове

Глава комитета Госдумы РФ - о том, чего Россия желает Молдове

Глава комитета Госдумы РФ - о том, чего Россия желает Молдове

2021-08-10T08:30+0300

2021-08-10T08:30+0300

2021-08-10T09:02+0300

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молдова

утро на sputnik’e

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Президент Республики Молдова Майя Санду считает, что правительство Гаврилицы должно начать переговоры с Российской Федерацией по вопросам национальной безопасности. Также Санду упомянула и о присутствии российских войск на территории Молдовы. Для того чтобы можно было говорить о национальной безопасности, необходимо реформировать и укрепить государственные институты, занимающиеся государственной безопасностью и обороной, полагает президент. Насколько реально укрепление долгосрочных отношений Молдовы и России? А также – неизбежен ли новый рост числа заболевших коронавирусом в Молдове? И о том, как ездить сейчас в Россию: мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" – обязательно для пересечения границ в РФ и странах ЕАЭС.

молдова

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2021

Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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