https://ru.sputnik.md/20210810/glava-komiteta-gosdumy-rf-o-tom-chego-rossiya-zhelaet-moldove-43754662.html
Глава комитета Госдумы РФ - о том, чего Россия желает Молдове
Глава комитета Госдумы РФ - о том, чего Россия желает Молдове
Глава комитета Госдумы РФ - о том, чего Россия желает Молдове
2021-08-10T08:30+0300
2021-08-10T08:30+0300
2021-08-10T09:02+0300
радио
молдова
утро на sputnik’e
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Президент Республики Молдова Майя Санду считает, что правительство Гаврилицы должно начать переговоры с Российской Федерацией по вопросам национальной безопасности. Также Санду упомянула и о присутствии российских войск на территории Молдовы. Для того чтобы можно было говорить о национальной безопасности, необходимо реформировать и укрепить государственные институты, занимающиеся государственной безопасностью и обороной, полагает президент. Насколько реально укрепление долгосрочных отношений Молдовы и России? А также – неизбежен ли новый рост числа заболевших коронавирусом в Молдове? И о том, как ездить сейчас в Россию: мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" – обязательно для пересечения границ в РФ и странах ЕАЭС.
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Сергей Цуркану
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
молдова, утро на sputnik’e, видео
Глава комитета Госдумы РФ - о том, чего Россия желает Молдове
08:30 10.08.2021 (обновлено: 09:02 10.08.2021)
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем перспективы молдавско-российских отношений и новую волну коронавируса.
Президент Республики Молдова Майя Санду считает, что правительство Гаврилицы должно начать переговоры с Российской Федерацией по вопросам национальной безопасности. Также Санду упомянула и о присутствии российских войск на территории Молдовы. Для того чтобы можно было говорить о национальной безопасности, необходимо реформировать и укрепить государственные институты, занимающиеся государственной безопасностью и обороной, полагает президент. Насколько реально укрепление долгосрочных отношений Молдовы и России? А также – неизбежен ли новый рост числа заболевших коронавирусом в Молдове? И о том, как ездить сейчас в Россию: мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" – обязательно для пересечения границ в РФ и странах ЕАЭС.