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Глава комитета Госдумы РФ - о том, чего Россия желает Молдове
Глава комитета Госдумы РФ - о том, чего Россия желает Молдове
Глава комитета Госдумы РФ - о том, чего Россия желает Молдове
2021-08-10T08:30+0300
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Президент Республики Молдова Майя Санду считает, что правительство Гаврилицы должно начать переговоры с Российской Федерацией по вопросам национальной безопасности. Также Санду упомянула и о присутствии российских войск на территории Молдовы. Для того чтобы можно было говорить о национальной безопасности, необходимо реформировать и укрепить государственные институты, занимающиеся государственной безопасностью и обороной, полагает президент. Насколько реально укрепление долгосрочных отношений Молдовы и России? А также – неизбежен ли новый рост числа заболевших коронавирусом в Молдове? И о том, как ездить сейчас в Россию: мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" – обязательно для пересечения границ в РФ и странах ЕАЭС.
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молдова, утро на sputnik’e, видео

Глава комитета Госдумы РФ - о том, чего Россия желает Молдове

08:30 10.08.2021 (обновлено: 09:02 10.08.2021)
187
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем перспективы молдавско-российских отношений и новую волну коронавируса.
Президент Республики Молдова Майя Санду считает, что правительство Гаврилицы должно начать переговоры с Российской Федерацией по вопросам национальной безопасности. Также Санду упомянула и о присутствии российских войск на территории Молдовы. Для того чтобы можно было говорить о национальной безопасности, необходимо реформировать и укрепить государственные институты, занимающиеся государственной безопасностью и обороной, полагает президент. Насколько реально укрепление долгосрочных отношений Молдовы и России? А также – неизбежен ли новый рост числа заболевших коронавирусом в Молдове? И о том, как ездить сейчас в Россию: мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" – обязательно для пересечения границ в РФ и странах ЕАЭС.
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