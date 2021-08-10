https://ru.sputnik.md/20210810/glava-midei-popesku-vstretilsya-s-predstavitelyami-dipmissiy-v-moldove--43782958.html

Глава МИДЕИ Попеску встретился с представителями дипмиссий в Молдове

Глава МИДЕИ Попеску встретился с представителями дипмиссий в Молдове

Руководитель молдавского внешнеполитического ведомства представил иностранным дипломатам видение молдавского правительство в области внешней политики и... 10.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-10T20:17+0300

2021-08-10T20:17+0300

2021-08-10T20:17+0300

политика

мидеи

дипломаты

нику попеску

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/03/43528716_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_6e2d8426ef415d4afd7467487137de85.jpg

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску встретился во вторник с представителями нескольких дипломатических миссий, аккредитованных в Молдове.По словам Попеску, он представил иностранным дипломатам видение молдавского правительство в области внешней политики и европейской интеграции."Мы подчеркнули нашу решимость проводить активную, последовательную и прагматичную внешнюю политику на благо граждан. Отдельным приоритетом видим обеспечение благоприятного, конструктивного и неконфликтного международного и регионального климата для успешного проведения реформ, борьбы с коррупцией, восстановления экономики и социальной сферы", - заявил Попеску.Глава МИДЕИ также подчеркнул, что одним из главных приоритетов его ведомства будет интеграция Молдовы в Европейский союз.Кроме того, Попеску поблагодарил глав дипломатических миссий за последовательную помощь Республике Молдова в борьбе с пандемией COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20210810/grosu-vstretilsya-poslom-russia-moldova-vasnetsov-43774424.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

мидеи, дипломаты, нику попеску