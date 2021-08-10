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Глава МИДЕИ Попеску встретился с представителями дипмиссий в Молдове
Глава МИДЕИ Попеску встретился с представителями дипмиссий в Молдове
Руководитель молдавского внешнеполитического ведомства представил иностранным дипломатам видение молдавского правительство в области внешней политики и... 10.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-10T20:17+0300
2021-08-10T20:17+0300
политика
мидеи
дипломаты
нику попеску
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КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску встретился во вторник с представителями нескольких дипломатических миссий, аккредитованных в Молдове.По словам Попеску, он представил иностранным дипломатам видение молдавского правительство в области внешней политики и европейской интеграции."Мы подчеркнули нашу решимость проводить активную, последовательную и прагматичную внешнюю политику на благо граждан. Отдельным приоритетом видим обеспечение благоприятного, конструктивного и неконфликтного международного и регионального климата для успешного проведения реформ, борьбы с коррупцией, восстановления экономики и социальной сферы", - заявил Попеску.Глава МИДЕИ также подчеркнул, что одним из главных приоритетов его ведомства будет интеграция Молдовы в Европейский союз.Кроме того, Попеску поблагодарил глав дипломатических миссий за последовательную помощь Республике Молдова в борьбе с пандемией COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20210810/grosu-vstretilsya-poslom-russia-moldova-vasnetsov-43774424.html
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мидеи, дипломаты, нику попеску

Глава МИДЕИ Попеску встретился с представителями дипмиссий в Молдове

20:17 10.08.2021
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© Photo : Facebook / Nicu Popescu
Nicu Popescu - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
© Photo : Facebook /
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Руководитель молдавского внешнеполитического ведомства представил иностранным дипломатам видение молдавского правительство в области внешней политики и европейской интеграции.
КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску встретился во вторник с представителями нескольких дипломатических миссий, аккредитованных в Молдове.
По словам Попеску, он представил иностранным дипломатам видение молдавского правительство в области внешней политики и европейской интеграции.
"Мы подчеркнули нашу решимость проводить активную, последовательную и прагматичную внешнюю политику на благо граждан. Отдельным приоритетом видим обеспечение благоприятного, конструктивного и неконфликтного международного и регионального климата для успешного проведения реформ, борьбы с коррупцией, восстановления экономики и социальной сферы", - заявил Попеску.
Встреча спикера парламента Молдовы Игоря Гросу и посла России в Молдове Олега Васнецова - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
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Гросу встретился с послом России в Молдове: какие вопросы обсуждались
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Глава МИДЕИ также подчеркнул, что одним из главных приоритетов его ведомства будет интеграция Молдовы в Европейский союз.
Кроме того, Попеску поблагодарил глав дипломатических миссий за последовательную помощь Республике Молдова в борьбе с пандемией COVID-19.
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