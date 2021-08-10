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Гросу встретился с послом России в Молдове: какие вопросы обсуждались
Гросу встретился с послом России в Молдове: какие вопросы обсуждались
Спикер парламента Игорь Гросу встретился с послом России в Молдове Олегом Васнецовым
2021-08-10T16:19+0300
2021-08-10T16:19+0300
политика
в молдове
посольство россии в молдове
молдова
игорь гросу
олег васнецов
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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу провел во вторник встречу с чрезвычайным и полномочным послом России в Молдове Олегом Васнецовым. Как отметили в пресс-службе парламента, российский дипломат направил главе законодательного органа поздравительное письмо по случаю его избрания спикером от имени председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко. Гросу в свою очередь поблагодарил за поздравления и заверил посла РФ, что будет способствовать молдавско-российскому межпарламентскому диалогу. "Я буду открыт для общения по всем темам, представляющим взаимный интерес, особенно тем, которые касаются граждан Молдовы в России", - заключил спикер парламента.
https://ru.sputnik.md/20210809/spiker-parlamenta-grosu-vstretilsya-s-poslom-rumynii-ionitse-43736668.html
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в молдове, посольство россии в молдове, молдова, игорь гросу, олег васнецов

Гросу встретился с послом России в Молдове: какие вопросы обсуждались

16:19 10.08.2021
349
© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaВстреча спикера парламента Молдовы Игоря Гросу и посла России в Молдове Олега Васнецова
Встреча спикера парламента Молдовы Игоря Гросу и посла России в Молдове Олега Васнецова - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Игорь Гросу заверил главу российской дипмиссии в Молдове, что будет способствовать межпарламентскому диалогу двух стран.
КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу провел во вторник встречу с чрезвычайным и полномочным послом России в Молдове Олегом Васнецовым.
Как отметили в пресс-службе парламента, российский дипломат направил главе законодательного органа поздравительное письмо по случаю его избрания спикером от имени председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко.
"Посол выразил уверенность, что сотрудничество между законодательными институтами двух государств, а также на международной межпарламентской платформе будет продолжаться в духе построения конструктивных и прагматичных отношений", - говорится в пресс-релизе парламента.
Гросу в свою очередь поблагодарил за поздравления и заверил посла РФ, что будет способствовать молдавско-российскому межпарламентскому диалогу.
Игорь Гросу встретился с Даниелом Ионицэ - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
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Спикер парламента Гросу встретился с послом Румынии Ионицэ
Вчера, 15:08
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"Я буду открыт для общения по всем темам, представляющим взаимный интерес, особенно тем, которые касаются граждан Молдовы в России", - заключил спикер парламента.
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