https://ru.sputnik.md/20210810/grosu-vstretilsya-poslom-russia-moldova-vasnetsov-43774424.html
Гросу встретился с послом России в Молдове: какие вопросы обсуждались
Гросу встретился с послом России в Молдове: какие вопросы обсуждались
Спикер парламента Игорь Гросу встретился с послом России в Молдове Олегом Васнецовым
2021-08-10T16:19+0300
2021-08-10T16:19+0300
2021-08-10T16:19+0300
политика
в молдове
посольство россии в молдове
молдова
игорь гросу
олег васнецов
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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу провел во вторник встречу с чрезвычайным и полномочным послом России в Молдове Олегом Васнецовым. Как отметили в пресс-службе парламента, российский дипломат направил главе законодательного органа поздравительное письмо по случаю его избрания спикером от имени председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко. Гросу в свою очередь поблагодарил за поздравления и заверил посла РФ, что будет способствовать молдавско-российскому межпарламентскому диалогу. "Я буду открыт для общения по всем темам, представляющим взаимный интерес, особенно тем, которые касаются граждан Молдовы в России", - заключил спикер парламента.
https://ru.sputnik.md/20210809/spiker-parlamenta-grosu-vstretilsya-s-poslom-rumynii-ionitse-43736668.html
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в молдове, посольство россии в молдове, молдова, игорь гросу, олег васнецов
Гросу встретился с послом России в Молдове: какие вопросы обсуждались
Игорь Гросу заверил главу российской дипмиссии в Молдове, что будет способствовать межпарламентскому диалогу двух стран.
КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу провел во вторник встречу с чрезвычайным и полномочным послом России в Молдове Олегом Васнецовым.
Как отметили в пресс-службе парламента, российский дипломат направил главе законодательного органа поздравительное письмо по случаю его избрания спикером от имени председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко.
"Посол выразил уверенность, что сотрудничество между законодательными институтами двух государств, а также на международной межпарламентской платформе будет продолжаться в духе построения конструктивных и прагматичных отношений", - говорится в пресс-релизе парламента.
Гросу в свою очередь поблагодарил за поздравления и заверил посла РФ, что будет способствовать молдавско-российскому межпарламентскому диалогу.
"Я буду открыт для общения по всем темам, представляющим взаимный интерес, особенно тем, которые касаются граждан Молдовы в России", - заключил спикер парламента.