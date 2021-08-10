https://ru.sputnik.md/20210810/grosu-vstretilsya-poslom-russia-moldova-vasnetsov-43774424.html

Гросу встретился с послом России в Молдове: какие вопросы обсуждались

Гросу встретился с послом России в Молдове: какие вопросы обсуждались

Спикер парламента Игорь Гросу встретился с послом России в Молдове Олегом Васнецовым

2021-08-10T16:19+0300

2021-08-10T16:19+0300

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политика

в молдове

посольство россии в молдове

молдова

игорь гросу

олег васнецов

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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу провел во вторник встречу с чрезвычайным и полномочным послом России в Молдове Олегом Васнецовым. Как отметили в пресс-службе парламента, российский дипломат направил главе законодательного органа поздравительное письмо по случаю его избрания спикером от имени председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко. Гросу в свою очередь поблагодарил за поздравления и заверил посла РФ, что будет способствовать молдавско-российскому межпарламентскому диалогу. "Я буду открыт для общения по всем темам, представляющим взаимный интерес, особенно тем, которые касаются граждан Молдовы в России", - заключил спикер парламента.

https://ru.sputnik.md/20210809/spiker-parlamenta-grosu-vstretilsya-s-poslom-rumynii-ionitse-43736668.html

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в молдове, посольство россии в молдове, молдова, игорь гросу, олег васнецов