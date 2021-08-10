https://ru.sputnik.md/20210810/horeca-pismo-gavrilitsa-43781731.html

Представители HoReCa обратились с письмом к премьеру Гаврилице

Представители HoReCa обратились с письмом к премьеру Гаврилице

Национальная ассоциация ресторанов и мест отдыха и развлечений (MĂR) от имени всего сектора HoReCa направила письмо на имя премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы

2021-08-10T20:45+0300

2021-08-10T20:45+0300

2021-08-10T20:45+0300

общество

письмо

премьер-министр

horeca

в молдове

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КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Национальная ассоциация ресторанов и мест отдыха и развлечений (MĂR) от имени всего сектора HoReCa направила во вторник, десятого августа, письмо на имя премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы.В послании сообщается о критическом положении дел в одном из самых пострадавших от пандемии секторов молдавской экономики. Особо подчеркивается, что содержащиеся в письме предложения не представляют собой ничего нового для команды правительства Гаврилицы и неоднократно упоминались в нескольких предвыборных программах PAS. Работники HoReCa выразили надежду на конструктивный диалог и открытость со стороны нового молдавского правительства, отметив, что такое сотрудничество может помочь более чем 50 тысячам семей, "для которых сектор HoReCa является фактически единственным источником существования".

https://ru.sputnik.md/20210129/postradavshiy-vo-vremya-pandemii-sektor-horeca-chto-sovetuyut-vlastyam-eksperty-33418030.html

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письмо, премьер-министр, horeca, в молдове