https://ru.sputnik.md/20210810/horeca-pismo-gavrilitsa-43781731.html
Представители HoReCa обратились с письмом к премьеру Гаврилице
Представители HoReCa обратились с письмом к премьеру Гаврилице
Национальная ассоциация ресторанов и мест отдыха и развлечений (MĂR) от имени всего сектора HoReCa направила письмо на имя премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы
2021-08-10T20:45+0300
2021-08-10T20:45+0300
2021-08-10T20:45+0300
общество
письмо
премьер-министр
horeca
в молдове
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КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Национальная ассоциация ресторанов и мест отдыха и развлечений (MĂR) от имени всего сектора HoReCa направила во вторник, десятого августа, письмо на имя премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы.В послании сообщается о критическом положении дел в одном из самых пострадавших от пандемии секторов молдавской экономики. Особо подчеркивается, что содержащиеся в письме предложения не представляют собой ничего нового для команды правительства Гаврилицы и неоднократно упоминались в нескольких предвыборных программах PAS. Работники HoReCa выразили надежду на конструктивный диалог и открытость со стороны нового молдавского правительства, отметив, что такое сотрудничество может помочь более чем 50 тысячам семей, "для которых сектор HoReCa является фактически единственным источником существования".
https://ru.sputnik.md/20210129/postradavshiy-vo-vremya-pandemii-sektor-horeca-chto-sovetuyut-vlastyam-eksperty-33418030.html
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письмо, премьер-министр, horeca, в молдове
Представители HoReCa обратились с письмом к премьеру Гаврилице
Для более чем 50 тысячам семей сектор HoReCa является фактически единственным источником существования.
КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Национальная ассоциация ресторанов и мест отдыха и развлечений (MĂR) от имени всего сектора HoReCa направила во вторник, десятого августа, письмо на имя премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы.
В послании сообщается о критическом положении дел в одном из самых пострадавших от пандемии секторов молдавской экономики.
"Принимая во внимание пессимистичные эпидемиологические прогнозы, мы выразили в письме обеспокоенность и перечислили те меры поддержки, которые могут оживить сектор HoReCa и удержать в стране людей, работающий в этой сфере", - сообщили представители MĂR.
Особо подчеркивается, что содержащиеся в письме предложения не представляют собой ничего нового для команды правительства Гаврилицы и неоднократно упоминались в нескольких предвыборных программах PAS.
Работники HoReCa выразили надежду на конструктивный диалог и открытость со стороны нового молдавского правительства, отметив, что такое сотрудничество может помочь более чем 50 тысячам семей, "для которых сектор HoReCa является фактически единственным источником существования".