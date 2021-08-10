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В Испании выявлен новый вид интернет-мошенничества
В Испании выявлен новый вид интернет-мошенничества
В Испании выявлен новый вид интернет-мошенничества
2021-08-10T14:26+0300
2021-08-10T14:28+0300
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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. От нового вида интернет-мошенничества в Испании пострадали свыше 400 человек: злоумышленники публиковали в интернете рекламу, предлагая установить слежку за соцсетями или мессенджерами в реальном времени, аннулировать долги в Налоговом агентстве, штрафы в Главном управлении дорожного движения или даже поменять оценки в университете, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную полицию.Суть мошенничества состояла в том, чтобы человек заказал ту или иную "услугу", после получения первой суммы преступники начинали его шантажировать, угрожая сообщить о факте преступления другим лицам. Когда человек отказывался в какой-то момент выплачивать все новые суммы, подозреваемые обращались уже к тому, за кем велась слежка, заявляли, что у них есть информация, которая может его заинтересовать, и требовали денег за полную информацию.Сообщается, что раскрыто несколько группировок, которые действовали независимо, их жертвами стали 430 человек. Задержаны десять человек в Сарагосе, Жироне, Барселоне, Санта-Крус-де-Тенерифе и Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии. Изъято 176 тысяч евро наличными.Задержанным будут предъявлены обвинения в мошенничестве, вымогательстве, разглашении тайны.
https://ru.sputnik.md/20210309/Moshenniki-voruyut-dannye-bankovskikh-kart-s-pomoschyu-poddelnoy-ankety-Pochty-Moldovy-33920561.html
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в мире

В Испании выявлен новый вид интернет-мошенничества

14:26 10.08.2021 (обновлено: 14:28 10.08.2021)
306
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкданные, сервер, интернет
данные, сервер, интернет - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
/
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Жертвами групп мошенников стали более четырех сотен человек.
КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. От нового вида интернет-мошенничества в Испании пострадали свыше 400 человек: злоумышленники публиковали в интернете рекламу, предлагая установить слежку за соцсетями или мессенджерами в реальном времени, аннулировать долги в Налоговом агентстве, штрафы в Главном управлении дорожного движения или даже поменять оценки в университете, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную полицию.
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Суть мошенничества состояла в том, чтобы человек заказал ту или иную "услугу", после получения первой суммы преступники начинали его шантажировать, угрожая сообщить о факте преступления другим лицам. Когда человек отказывался в какой-то момент выплачивать все новые суммы, подозреваемые обращались уже к тому, за кем велась слежка, заявляли, что у них есть информация, которая может его заинтересовать, и требовали денег за полную информацию.
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Сообщается, что раскрыто несколько группировок, которые действовали независимо, их жертвами стали 430 человек. Задержаны десять человек в Сарагосе, Жироне, Барселоне, Санта-Крус-де-Тенерифе и Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии. Изъято 176 тысяч евро наличными.
Задержанным будут предъявлены обвинения в мошенничестве, вымогательстве, разглашении тайны.
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