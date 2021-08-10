https://ru.sputnik.md/20210810/ispanii-vyyavlen-novyy-vid-internet-moshennichestva-43765431.html

В Испании выявлен новый вид интернет-мошенничества

В Испании выявлен новый вид интернет-мошенничества

В Испании выявлен новый вид интернет-мошенничества

2021-08-10T14:26+0300

2021-08-10T14:26+0300

2021-08-10T14:28+0300

общество

в мире

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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. От нового вида интернет-мошенничества в Испании пострадали свыше 400 человек: злоумышленники публиковали в интернете рекламу, предлагая установить слежку за соцсетями или мессенджерами в реальном времени, аннулировать долги в Налоговом агентстве, штрафы в Главном управлении дорожного движения или даже поменять оценки в университете, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную полицию.Суть мошенничества состояла в том, чтобы человек заказал ту или иную "услугу", после получения первой суммы преступники начинали его шантажировать, угрожая сообщить о факте преступления другим лицам. Когда человек отказывался в какой-то момент выплачивать все новые суммы, подозреваемые обращались уже к тому, за кем велась слежка, заявляли, что у них есть информация, которая может его заинтересовать, и требовали денег за полную информацию.Сообщается, что раскрыто несколько группировок, которые действовали независимо, их жертвами стали 430 человек. Задержаны десять человек в Сарагосе, Жироне, Барселоне, Санта-Крус-де-Тенерифе и Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии. Изъято 176 тысяч евро наличными.Задержанным будут предъявлены обвинения в мошенничестве, вымогательстве, разглашении тайны.

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в мире