https://ru.sputnik.md/20210810/kiku-otvetil-kritikam-defitsit-gosbyudzhete-vsego-25-ot-prognoza-43771731.html

Кику ответил критикам: дефицит в госбюджете всего 25% от прогноза

Кику ответил критикам: дефицит в госбюджете всего 25% от прогноза

Дефицит в бюджете Молдовы на 2021 год пока на 25% ниже прогнозируемого

2021-08-10T15:38+0300

2021-08-10T15:38+0300

2021-08-10T16:06+0300

экономика

в молдове

молдова

ион кику

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. На счетах государственного бюджета - 9,3 миллиарда леев, доходы за первые семь месяцев 2021 года превысили на 6,9 миллиардов леев соответствующую сумму за январь-июль 2020 года. Такое заявление сделал экс-премьер Ион Кику на своей странице в Facebook. По его данным, бюджетный дефицит за семь месяцев составил примерно 25% от предусмотренной на целый год суммы (соответственно, примерно в 2,3 раза ниже изначально запланированной).Кику порекомендовал новому премьер-министру Наталье Гаврилице внимательнее читать информационные записки помощников, перед тем как говорить неправду в прессе: 6% ставка НДС для HoReCA была утверждена парламентом в апреле 2021 года по инициативе фракции Шор."Не думаю, что коллеги из правительства дали положительное мнение на эту инициативу. Президент Майя Санду промульгировала инициативу Шора без вопросов. Соответственно, прошлое правительство не имеет ничего общего с этим "конфузом", - пояснил экс-премьер. Он уверен, что "конфузом" было удвоение ставки НДС правительством Санду летом 2019 года.Таким образом, Кику ответил на критику Натальи Гаврилицы, прозвучавшую в эфире одного из телеканалов. Там новый премьер назвала решение бывшего исполнительного органа о снижении НДС для HoReCa до 6% в период чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения "конфузом". В заключение Кику отметил, что дождется истечения ста дней работы правительства, прежде чем оценивать работу этого органа власти, однако, он будет реагировать, если новые власти будут говорить неправду.

https://ru.sputnik.md/20210423/parlament-moldovy-reshil-ponizit-stavku-nds-dlya-nekotorykh-kategoriy-biznesa-34502057.html

https://ru.sputnik.md/20200418/ion-kiku-mvf-odobril-dlya-moldovy-kredit-29930496.html

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в молдове, молдова, ион кику, наталья гаврилица