https://ru.sputnik.md/20210810/kiku-otvetil-kritikam-defitsit-gosbyudzhete-vsego-25-ot-prognoza-43771731.html
Кику ответил критикам: дефицит в госбюджете всего 25% от прогноза
Кику ответил критикам: дефицит в госбюджете всего 25% от прогноза
Дефицит в бюджете Молдовы на 2021 год пока на 25% ниже прогнозируемого
2021-08-10T15:38+0300
2021-08-10T15:38+0300
2021-08-10T16:06+0300
экономика
в молдове
молдова
ион кику
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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. На счетах государственного бюджета - 9,3 миллиарда леев, доходы за первые семь месяцев 2021 года превысили на 6,9 миллиардов леев соответствующую сумму за январь-июль 2020 года. Такое заявление сделал экс-премьер Ион Кику на своей странице в Facebook. По его данным, бюджетный дефицит за семь месяцев составил примерно 25% от предусмотренной на целый год суммы (соответственно, примерно в 2,3 раза ниже изначально запланированной).Кику порекомендовал новому премьер-министру Наталье Гаврилице внимательнее читать информационные записки помощников, перед тем как говорить неправду в прессе: 6% ставка НДС для HoReCA была утверждена парламентом в апреле 2021 года по инициативе фракции Шор."Не думаю, что коллеги из правительства дали положительное мнение на эту инициативу. Президент Майя Санду промульгировала инициативу Шора без вопросов. Соответственно, прошлое правительство не имеет ничего общего с этим "конфузом", - пояснил экс-премьер. Он уверен, что "конфузом" было удвоение ставки НДС правительством Санду летом 2019 года.Таким образом, Кику ответил на критику Натальи Гаврилицы, прозвучавшую в эфире одного из телеканалов. Там новый премьер назвала решение бывшего исполнительного органа о снижении НДС для HoReCa до 6% в период чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения "конфузом". В заключение Кику отметил, что дождется истечения ста дней работы правительства, прежде чем оценивать работу этого органа власти, однако, он будет реагировать, если новые власти будут говорить неправду.
https://ru.sputnik.md/20210423/parlament-moldovy-reshil-ponizit-stavku-nds-dlya-nekotorykh-kategoriy-biznesa-34502057.html
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в молдове, молдова, ион кику, наталья гаврилица
Кику ответил критикам: дефицит в госбюджете всего 25% от прогноза
15:38 10.08.2021 (обновлено: 16:06 10.08.2021)
Бюджетный дефицит за семь месяцев составил примерно 25% от предусмотренной на целый год суммы.
КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. На счетах государственного бюджета - 9,3 миллиарда леев, доходы за первые семь месяцев 2021 года превысили на 6,9 миллиардов леев соответствующую сумму за январь-июль 2020 года. Такое заявление сделал экс-премьер Ион Кику на своей странице в Facebook.
По его данным, бюджетный дефицит за семь месяцев составил примерно 25% от предусмотренной на целый год суммы (соответственно, примерно в 2,3 раза ниже изначально запланированной).
"Эти цифры говорят о том, что налогово-бюджетная политика, примененная с ноября 2019 года, была в целом адекватна обстоятельствам и реалиям. Запомним эти цифры для сравнения, когда придет время анализировать "времена", - отметил Кику.
Кику порекомендовал новому премьер-министру Наталье Гаврилице внимательнее читать информационные записки помощников, перед тем как говорить неправду в прессе: 6% ставка НДС для HoReCA была утверждена парламентом в апреле 2021 года по инициативе фракции Шор.
"Не думаю, что коллеги из правительства дали положительное мнение на эту инициативу. Президент Майя Санду промульгировала инициативу Шора без вопросов. Соответственно, прошлое правительство не имеет ничего общего с этим "конфузом", - пояснил экс-премьер.
Он уверен, что "конфузом" было удвоение ставки НДС правительством Санду летом 2019 года.
Таким образом, Кику ответил на критику Натальи Гаврилицы, прозвучавшую в эфире одного из телеканалов. Там новый премьер назвала решение бывшего исполнительного органа о снижении НДС для HoReCa до 6% в период чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения "конфузом".
В заключение Кику отметил, что дождется истечения ста дней работы правительства, прежде чем оценивать работу этого органа власти, однако, он будет реагировать, если новые власти будут говорить неправду.