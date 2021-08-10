Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210810/kirke-tribunal-velikoy-konfiskatsii-sandu-i-pas-ugrobyat-biznes-moldovy-43659082.html
Киркэ: трибунал великой конфискации Санду и PAS угробят бизнес Молдовы
Киркэ: трибунал великой конфискации Санду и PAS угробят бизнес Молдовы
Эксперт оценил планы правящей партии начать конфискацию имущества в пользу государства и рассказал, как за политические очки PAS поплатится бизнес.
2021-08-10T08:00+0300
2021-08-10T08:00+0300
радио
экспертиза
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/06/43659376_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_fbf52269ba5ac12d40a33dff744fa702.jpg
Киркэ: трибунал великой конфискации Санду и PAS угробит бизнес Молдовы
Киркэ: трибунал великой конфискации Санду и PAS угробит бизнес Молдовы
Правящая Партия PAS во главе с президентом Майей Санду хотят создать трибунал, где осудят всех, кто за период независимости Республики Молдова, добыл капитал. Согласно правилам, которые установит партия, имущество будет конфисковано в пользу государства. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Роман Киркэ.По мнению Киркэ, это понизит индекс деловой активности, но PAS планирует это компенсировать грантами и зарубежными кредитами. Однако не стоит забывать, что гранты и кредиты идут в публичный сектор, а развитие частного бизнеса за счет публичных средства - это еще одна абсолютно нереальная идея. Нигде в мире такого нет, чтобы частный сектор развивали на государственные деньги.Альтернативой конфискации, продолжил Киркэ, может стать путь, по которому пошли другие страны, где люди, не задекларировавшие источник доходов, - кроме случаев серьезной коррупции или криминально добытого имущества, - были вынуждены декларировать свое имущество и выплачивать определенные проценты. Такое новое экономическое общество работает по правилам."В этом случае PAS бы потеряла политически, но могла бы выиграть, создав динамично развивающуюся экономическую деловую среду. Альтернатива конфискации могла бы принести политические очки, потому что народ видит, как наказывают богатых людей, и это людям нравится. Но политические очки для PAS могут обернуться серьезными негативными последствиям для бизнес-среды", - заключил собеседник.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/06/43659376_9:0:577:426_1920x0_80_0_0_a30da00ce46d20544841803a473c7f01.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экспертиза, подкасты, аудио

Киркэ: трибунал великой конфискации Санду и PAS угробят бизнес Молдовы

08:00 10.08.2021
50
Радио
Киркэ: трибунал великой конфискации Санду и PAS угробит бизнес Молдовы
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Эксперт оценил планы правящей партии начать конфискацию имущества в пользу государства и рассказал, как за политические очки PAS поплатится бизнес.
Правящая Партия PAS во главе с президентом Майей Санду хотят создать трибунал, где осудят всех, кто за период независимости Республики Молдова, добыл капитал. Согласно правилам, которые установит партия, имущество будет конфисковано в пользу государства. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Роман Киркэ.

"Мне кажется, что это самая тупиковая ветвь развития - это серьезно угробит бизнес и подорвет к нему доверие. Но Партия PAS считает, что великая конфискация всего имущества варварского молдавского капитализма поможет им начать с чистого листа. Жестко все взять и поделить".

Roman Chircă - Sputnik Молдова
Роман Киркэ
Экономический эксперт
По мнению Киркэ, это понизит индекс деловой активности, но PAS планирует это компенсировать грантами и зарубежными кредитами. Однако не стоит забывать, что гранты и кредиты идут в публичный сектор, а развитие частного бизнеса за счет публичных средства - это еще одна абсолютно нереальная идея. Нигде в мире такого нет, чтобы частный сектор развивали на государственные деньги.
"У государства совсем другая роль, и понимание этой роли приводит к созданию среды, где растут предприятия. Но это их выбор, и, к сожалению, мы будем наблюдать, как они учатся экономическим феноменам в процессе игры, как это уже было за короткое премьерство Майи Санду", - считает экономист.
Альтернативой конфискации, продолжил Киркэ, может стать путь, по которому пошли другие страны, где люди, не задекларировавшие источник доходов, - кроме случаев серьезной коррупции или криминально добытого имущества, - были вынуждены декларировать свое имущество и выплачивать определенные проценты. Такое новое экономическое общество работает по правилам.
"В этом случае PAS бы потеряла политически, но могла бы выиграть, создав динамично развивающуюся экономическую деловую среду. Альтернатива конфискации могла бы принести политические очки, потому что народ видит, как наказывают богатых людей, и это людям нравится. Но политические очки для PAS могут обернуться серьезными негативными последствиям для бизнес-среды", - заключил собеседник.
001000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
08:00Киркэ: трибунал великой конфискации Санду и PAS угробят бизнес Молдовы
07:30Молдавские садоводы испытывают серьезные проблемы с реализацией яблок
07:00Самый точный прогноз погоды: жара и грозы
00:01Погодные рекорды Молдовы 10 августа
ВчераВрач рассказала, как избежать "ковидного хвоста"
ВчераБольше товаров из СНГ - Путин поручил увеличить ввоз сельхозпродукции в Россию
ВчераЦифровой профиль водителя: что ждет таксистов-иностранцев в России
ВчераВ Кишиневе состоится совместное заседание правительств Румынии и Молдовы
ВчераКурс валют на вторник - основные игроки сдадут позиции
ВчераПьяный и без прав - в Сорокской районе водитель устроил смертельное ДТП
ВчераЖдет ли молдавских чиновников "массовая чистка"
ВчераСтратегические учения РФ и КНР "Взаимодействие-2021" – привет американцам и талибам
ВчераМолдавские школьники – участники проекта "Здравствуй, Россия!"
ВчераЧасть улицы Белинского будет недоступна для движения с 10 по 16 августа
ВчераПрезидент Санду созывает 10 августа Высший совет безопасности
ВчераБудущее на батарейках - эксперты прогнозируют резкий рост продаж электромобилей
ВчераМакSим идет на поправку - певица сделала пост в Instagram
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
ВчераУкраинский премьер Шмыгаль приедет в Кишинев в конце августа
ВчераЛатвия передала Молдове 30 тысяч доз вакцины AstraZeneca