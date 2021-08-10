https://ru.sputnik.md/20210810/kirke-tribunal-velikoy-konfiskatsii-sandu-i-pas-ugrobyat-biznes-moldovy-43659082.html
Киркэ: трибунал великой конфискации Санду и PAS угробят бизнес Молдовы
Киркэ: трибунал великой конфискации Санду и PAS угробят бизнес Молдовы
Эксперт оценил планы правящей партии начать конфискацию имущества в пользу государства и рассказал, как за политические очки PAS поплатится бизнес.
2021-08-10T08:00+0300
2021-08-10T08:00+0300
2021-08-10T08:00+0300
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Киркэ: трибунал великой конфискации Санду и PAS угробит бизнес Молдовы
Киркэ: трибунал великой конфискации Санду и PAS угробит бизнес Молдовы
Правящая Партия PAS во главе с президентом Майей Санду хотят создать трибунал, где осудят всех, кто за период независимости Республики Молдова, добыл капитал. Согласно правилам, которые установит партия, имущество будет конфисковано в пользу государства. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Роман Киркэ.По мнению Киркэ, это понизит индекс деловой активности, но PAS планирует это компенсировать грантами и зарубежными кредитами. Однако не стоит забывать, что гранты и кредиты идут в публичный сектор, а развитие частного бизнеса за счет публичных средства - это еще одна абсолютно нереальная идея. Нигде в мире такого нет, чтобы частный сектор развивали на государственные деньги.Альтернативой конфискации, продолжил Киркэ, может стать путь, по которому пошли другие страны, где люди, не задекларировавшие источник доходов, - кроме случаев серьезной коррупции или криминально добытого имущества, - были вынуждены декларировать свое имущество и выплачивать определенные проценты. Такое новое экономическое общество работает по правилам."В этом случае PAS бы потеряла политически, но могла бы выиграть, создав динамично развивающуюся экономическую деловую среду. Альтернатива конфискации могла бы принести политические очки, потому что народ видит, как наказывают богатых людей, и это людям нравится. Но политические очки для PAS могут обернуться серьезными негативными последствиям для бизнес-среды", - заключил собеседник.
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Валентина Топоривская
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио
Киркэ: трибунал великой конфискации Санду и PAS угробят бизнес Молдовы
Эксперт оценил планы правящей партии начать конфискацию имущества в пользу государства и рассказал, как за политические очки PAS поплатится бизнес.
Правящая Партия PAS во главе с президентом Майей Санду хотят создать трибунал, где осудят всех, кто за период независимости Республики Молдова, добыл капитал. Согласно правилам, которые установит партия, имущество будет конфисковано в пользу государства. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказал экономический эксперт Роман Киркэ.
"Мне кажется, что это самая тупиковая ветвь развития - это серьезно угробит бизнес и подорвет к нему доверие. Но Партия PAS считает, что великая конфискация всего имущества варварского молдавского капитализма поможет им начать с чистого листа. Жестко все взять и поделить".
Роман Киркэ
Экономический эксперт
По мнению Киркэ, это понизит индекс деловой активности, но PAS планирует это компенсировать грантами и зарубежными кредитами. Однако не стоит забывать, что гранты и кредиты идут в публичный сектор, а развитие частного бизнеса за счет публичных средства - это еще одна абсолютно нереальная идея. Нигде в мире такого нет, чтобы частный сектор развивали на государственные деньги.
"У государства совсем другая роль, и понимание этой роли приводит к созданию среды, где растут предприятия. Но это их выбор, и, к сожалению, мы будем наблюдать, как они учатся экономическим феноменам в процессе игры, как это уже было за короткое премьерство Майи Санду", - считает экономист.
Альтернативой конфискации, продолжил Киркэ, может стать путь, по которому пошли другие страны, где люди, не задекларировавшие источник доходов, - кроме случаев серьезной коррупции или криминально добытого имущества, - были вынуждены декларировать свое имущество и выплачивать определенные проценты. Такое новое экономическое общество работает по правилам.
"В этом случае PAS бы потеряла политически, но могла бы выиграть, создав динамично развивающуюся экономическую деловую среду. Альтернатива конфискации могла бы принести политические очки, потому что народ видит, как наказывают богатых людей, и это людям нравится. Но политические очки для PAS могут обернуться серьезными негативными последствиям для бизнес-среды", - заключил собеседник.