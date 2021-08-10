https://ru.sputnik.md/20210810/kirke-tribunal-velikoy-konfiskatsii-sandu-i-pas-ugrobyat-biznes-moldovy-43659082.html

Киркэ: трибунал великой конфискации Санду и PAS угробят бизнес Молдовы

Киркэ: трибунал великой конфискации Санду и PAS угробят бизнес Молдовы

Эксперт оценил планы правящей партии начать конфискацию имущества в пользу государства и рассказал, как за политические очки PAS поплатится бизнес.

2021-08-10T08:00+0300

2021-08-10T08:00+0300

2021-08-10T08:00+0300

радио

экспертиза

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/06/43659376_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_fbf52269ba5ac12d40a33dff744fa702.jpg

Киркэ: трибунал великой конфискации Санду и PAS угробит бизнес Молдовы Киркэ: трибунал великой конфискации Санду и PAS угробит бизнес Молдовы

Правящая Партия PAS во главе с президентом Майей Санду хотят создать трибунал, где осудят всех, кто за период независимости Республики Молдова, добыл капитал. Согласно правилам, которые установит партия, имущество будет конфисковано в пользу государства. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Роман Киркэ.По мнению Киркэ, это понизит индекс деловой активности, но PAS планирует это компенсировать грантами и зарубежными кредитами. Однако не стоит забывать, что гранты и кредиты идут в публичный сектор, а развитие частного бизнеса за счет публичных средства - это еще одна абсолютно нереальная идея. Нигде в мире такого нет, чтобы частный сектор развивали на государственные деньги.Альтернативой конфискации, продолжил Киркэ, может стать путь, по которому пошли другие страны, где люди, не задекларировавшие источник доходов, - кроме случаев серьезной коррупции или криминально добытого имущества, - были вынуждены декларировать свое имущество и выплачивать определенные проценты. Такое новое экономическое общество работает по правилам."В этом случае PAS бы потеряла политически, но могла бы выиграть, создав динамично развивающуюся экономическую деловую среду. Альтернатива конфискации могла бы принести политические очки, потому что народ видит, как наказывают богатых людей, и это людям нравится. Но политические очки для PAS могут обернуться серьезными негативными последствиям для бизнес-среды", - заключил собеседник.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

экспертиза, подкасты, аудио