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Курение снижает уровень антител после прививки от коронавируса
Курение снижает уровень антител после прививки от коронавируса
Курение снижает уровень антител после прививки от коронавируса
2021-08-10T21:40+0300
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коронавирус
курение
вакцинация
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КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Ученые из Японии провели ряд исследований для определения факторов, снижающих уровень антител после вакцинации от COVID-19, передает РИА Новости.Исследователи из медицинских университетов Докке и Джичи взяли кровь у 378 медработников спустя три месяца после прививки вторым компонентом вакцины Pfizer и измерили титры защитных антител к коронавирусу. При анализе учитывали данные об истории болезней, возрасте и вредных привычках.Ученые сравнили образцы курильщиков и добровольцев, которые никогда не употребляли табачные изделия. Как оказалось, концентрация антител в крови первой группы, вне зависимости от пола, была ниже нормы на 140-250 единиц. Другим определяющим фактором оказался возраст: у пожилых участников исследования обнаружили самый низкий уровень IgG.По словам иммунологов, отказ от курения может улучшить индивидуальную эффективность вакцины: те, кто отказался от вредной привычки, имеют более крепкий клеточный иммунитет.
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курение, вакцинация

Курение снижает уровень антител после прививки от коронавируса

21:40 10.08.2021
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CC0 / Pixabay / lukasbieri / Сигарета, архивное фото
Сигарета, архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
CC0 / Pixabay / lukasbieri /
Самая низкая концентрация антител оказалась у курильщиков и пожилых людей.
КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Ученые из Японии провели ряд исследований для определения факторов, снижающих уровень антител после вакцинации от COVID-19, передает РИА Новости.
Исследователи из медицинских университетов Докке и Джичи взяли кровь у 378 медработников спустя три месяца после прививки вторым компонентом вакцины Pfizer и измерили титры защитных антител к коронавирусу. При анализе учитывали данные об истории болезней, возрасте и вредных привычках.
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Ученые сравнили образцы курильщиков и добровольцев, которые никогда не употребляли табачные изделия. Как оказалось, концентрация антител в крови первой группы, вне зависимости от пола, была ниже нормы на 140-250 единиц. Другим определяющим фактором оказался возраст: у пожилых участников исследования обнаружили самый низкий уровень IgG.
По словам иммунологов, отказ от курения может улучшить индивидуальную эффективность вакцины: те, кто отказался от вредной привычки, имеют более крепкий клеточный иммунитет.
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