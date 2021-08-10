https://ru.sputnik.md/20210810/kurenie-uroven-antitela-privivka-koronavirus-43768987.html

Курение снижает уровень антител после прививки от коронавируса

Курение снижает уровень антител после прививки от коронавируса

Курение снижает уровень антител после прививки от коронавируса

2021-08-10T21:40+0300

2021-08-10T21:40+0300

2021-08-10T21:40+0300

коронавирус

курение

вакцинация

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КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Ученые из Японии провели ряд исследований для определения факторов, снижающих уровень антител после вакцинации от COVID-19, передает РИА Новости.Исследователи из медицинских университетов Докке и Джичи взяли кровь у 378 медработников спустя три месяца после прививки вторым компонентом вакцины Pfizer и измерили титры защитных антител к коронавирусу. При анализе учитывали данные об истории болезней, возрасте и вредных привычках.Ученые сравнили образцы курильщиков и добровольцев, которые никогда не употребляли табачные изделия. Как оказалось, концентрация антител в крови первой группы, вне зависимости от пола, была ниже нормы на 140-250 единиц. Другим определяющим фактором оказался возраст: у пожилых участников исследования обнаружили самый низкий уровень IgG.По словам иммунологов, отказ от курения может улучшить индивидуальную эффективность вакцины: те, кто отказался от вредной привычки, имеют более крепкий клеточный иммунитет.

https://ru.sputnik.md/20210803/koronavirus-smertelno-opasnosti-43507774.html

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курение, вакцинация