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Курс валют на среду - доллар и евро продолжают дешеветь
Курс валют на среду - доллар и евро продолжают дешеветь
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте. 10.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-10T22:03+0300
2021-08-10T22:03+0300
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КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, одиннадцатое августа. Доллар и евро потеряют в цене по отношению к молдавскому лею.Евро подешевеет более чем на пять банов и закрепится на уровне 20.8994 лея.Доллар подешевеет менее чем на бан и будет стоить в среду 17.8224 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов).Что касается остальных валют, то 11 августа немного ослабнет российский рубль, который разместится на уровне 0.2421 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0.6661 лея. Румынский лей подешевеет до 4.2512 в пересчете на национальную валюту.
https://ru.sputnik.md/20210723/dengi-dlya-npo-i-integratsiya-es-chto-poobeschal-sandu-glava-mid-rumynii-42975656.html
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Дмитрий Терехов
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курс валют, рубль, доллар, евро

Курс валют на среду - доллар и евро продолжают дешеветь

22:03 10.08.2021
264
© Sputnik / Mihai Caraus валюта
 валюта - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, одиннадцатое августа. Доллар и евро потеряют в цене по отношению к молдавскому лею.
Евро подешевеет более чем на пять банов и закрепится на уровне 20.8994 лея.
Доллар подешевеет менее чем на бан и будет стоить в среду 17.8224 лея.
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов).
Что касается остальных валют, то 11 августа немного ослабнет российский рубль, который разместится на уровне 0.2421 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0.6661 лея. Румынский лей подешевеет до 4.2512 в пересчете на национальную валюту.
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