Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20210810/litvinenko-zaregistrirovan-zakon-on-sdelaet-vozmozhnym-otstavku-genprokurora-43772219.html
Литвиненко: зарегистрирован законопроект, он сделает возможным отставку генпрокурора
Литвиненко: зарегистрирован законопроект, он сделает возможным отставку генпрокурора
Сержиу Литвиненко предложит в парламенте рассмотреть изменения в закон о Генпрокуратуре, что сделает возможным оценку работы генпрокурора и его последующую... 10.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-10T15:25+0300
2021-08-10T16:07+0300
политика
в молдове
прокурор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31532459_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_e9436bd994e60b2ed330f6336012c80b.jpg
КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Депутат фракции "Действие и солидарность" и министр юстиции Сержиу Литвиненко сообщил о регистрации в парламенте законопроекта о Генпрокуратуре, который сделает возможным отставку генпрокурора.Он уточнил, что эти механизмы будут запускаться по предложению Высшего совета прокуроров. По мнению Литвиненко, необходимость такого законопроекта исходит из "низкой эффективности и бездействии генпрокурора, а также из результатов досрочных парламентских выборов, на которых граждане в своем большинстве отдали голоса за борьбу с несправедливостью".Литвиненко уточнил, что предлагаемые изменения "расширят полномочия прокуроров в том числе и по отношению к генпрокурору". Как объяснил депутат, некоторые положения из законопроекта помогут сделать Высший совет прокуроров более независимым, а также отстранить генпрокурора на период уголовного расследования и назначение временного главы Генпрокуратуры. Напомним, согласно статье №58 закона "О прокуратуре" генеральный прокурор может быть досрочно освобожден от должности президентом Молдовы лишь в строго перечисленных случаях. Среди которых, например, такие экзотические, как решение примкнуть к политической партии или отказ от подачи налоговой декларации. И никакие позднейшие поправки не смогут этого изменить — в силу принципа ретроактивности "закон обратной силы не имеет".
https://ru.sputnik.md/20210810/sandu-posle-zasedaniya-vsb-podgotovili-rekomendatsii-dlya-genprokuratury-43768181.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31532459_398:0:3127:2047_1920x0_80_0_0_4a4b5b7a4a4eae96c0d515b2ec8d4c19.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, прокурор

Литвиненко: зарегистрирован законопроект, он сделает возможным отставку генпрокурора

15:25 10.08.2021 (обновлено: 16:07 10.08.2021)
342
© Sputnik / Mihai CarausAlexandr Stoianoglo
Alexandr Stoianoglo - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Сержиу Литвиненко предложит в парламенте рассмотреть изменения в закон о Генпрокуратуре, что сделает возможным оценку работы генпрокурора и его последующую отставку.
КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Депутат фракции "Действие и солидарность" и министр юстиции Сержиу Литвиненко сообщил о регистрации в парламенте законопроекта о Генпрокуратуре, который сделает возможным отставку генпрокурора.
"Зарегистрировал законопроект о Генпрокуратуре, который предусматривает внесение поправок в закон. А именно добавление механизма оценки деятельности генпрокурора и его дисциплинарной ответственности. Оба этих механизма предусматривают отставку должностного лица", - отметил Литвиненко во вторник на брифинге.
Он уточнил, что эти механизмы будут запускаться по предложению Высшего совета прокуроров.
По мнению Литвиненко, необходимость такого законопроекта исходит из "низкой эффективности и бездействии генпрокурора, а также из результатов досрочных парламентских выборов, на которых граждане в своем большинстве отдали голоса за борьбу с несправедливостью".
Președinția RM - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
Политика
Санду после заседания ВСБ: подготовили рекомендации для Генпрокуратуры
14:23
337
2
Литвиненко уточнил, что предлагаемые изменения "расширят полномочия прокуроров в том числе и по отношению к генпрокурору".
Как объяснил депутат, некоторые положения из законопроекта помогут сделать Высший совет прокуроров более независимым, а также отстранить генпрокурора на период уголовного расследования и назначение временного главы Генпрокуратуры.
Напомним, согласно статье №58 закона "О прокуратуре" генеральный прокурор может быть досрочно освобожден от должности президентом Молдовы лишь в строго перечисленных случаях. Среди которых, например, такие экзотические, как решение примкнуть к политической партии или отказ от подачи налоговой декларации. И никакие позднейшие поправки не смогут этого изменить — в силу принципа ретроактивности "закон обратной силы не имеет".
101010
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:05Нет смысла комментировать: в Генпрокуратуре ответили на обвинения Санду
16:40В Молдове от коронавируса вакцинировано около 15% населения
16:19Гросу встретился с послом России в Молдове: какие вопросы обсуждались
15:55В Молдове изъяты 10 тысяч фальшивых долларов
15:38Кику ответил критикам: дефицит в госбюджете всего 25% от прогноза
15:25Литвиненко: зарегистрирован законопроект, он сделает возможным отставку генпрокурора
15:20Депутат Госдумы: слова Санду о "прагматичном подходе" внушают надежду
15:00В Молдове изменились квитанции на электроэнергию: что нового
14:50Премьер Гаврилица назначила главу кабинета и пресс-секретаря
14:26В Испании выявлен новый вид интернет-мошенничества
14:23Санду после заседания ВСБ: подготовили рекомендации для Генпрокуратуры
14:03Респираторные и сердечно-сосудистые заболевания - в топе запросов в скорую
13:49Санду раскрыла детали встречи с Дмитрием Козаком
13:27Литва просит у Европы денег на гибридную войну с Минском
13:02Отделения COVID-19 возобновляют работу в Молдове
12:28Военная база РФ в Таджикистане получила новое вооружение
12:00Молдавские спасатели прибыли в Грецию для тушения лесных пожаров
11:45Греция горит: кадры катастрофы с острова Эвия
11:20Важно водителям: какие улицы в Кишиневе перекрыты
11:11В Молдову приедет Дмитрий Козак