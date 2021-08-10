https://ru.sputnik.md/20210810/litvinenko-zaregistrirovan-zakon-on-sdelaet-vozmozhnym-otstavku-genprokurora-43772219.html
Литвиненко: зарегистрирован законопроект, он сделает возможным отставку генпрокурора
Литвиненко: зарегистрирован законопроект, он сделает возможным отставку генпрокурора
Сержиу Литвиненко предложит в парламенте рассмотреть изменения в закон о Генпрокуратуре, что сделает возможным оценку работы генпрокурора и его последующую... 10.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-10T15:25+0300
2021-08-10T15:25+0300
2021-08-10T16:07+0300
политика
в молдове
прокурор
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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Депутат фракции "Действие и солидарность" и министр юстиции Сержиу Литвиненко сообщил о регистрации в парламенте законопроекта о Генпрокуратуре, который сделает возможным отставку генпрокурора.Он уточнил, что эти механизмы будут запускаться по предложению Высшего совета прокуроров. По мнению Литвиненко, необходимость такого законопроекта исходит из "низкой эффективности и бездействии генпрокурора, а также из результатов досрочных парламентских выборов, на которых граждане в своем большинстве отдали голоса за борьбу с несправедливостью".Литвиненко уточнил, что предлагаемые изменения "расширят полномочия прокуроров в том числе и по отношению к генпрокурору". Как объяснил депутат, некоторые положения из законопроекта помогут сделать Высший совет прокуроров более независимым, а также отстранить генпрокурора на период уголовного расследования и назначение временного главы Генпрокуратуры. Напомним, согласно статье №58 закона "О прокуратуре" генеральный прокурор может быть досрочно освобожден от должности президентом Молдовы лишь в строго перечисленных случаях. Среди которых, например, такие экзотические, как решение примкнуть к политической партии или отказ от подачи налоговой декларации. И никакие позднейшие поправки не смогут этого изменить — в силу принципа ретроактивности "закон обратной силы не имеет".
https://ru.sputnik.md/20210810/sandu-posle-zasedaniya-vsb-podgotovili-rekomendatsii-dlya-genprokuratury-43768181.html
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в молдове, прокурор
Литвиненко: зарегистрирован законопроект, он сделает возможным отставку генпрокурора
15:25 10.08.2021 (обновлено: 16:07 10.08.2021)
Сержиу Литвиненко предложит в парламенте рассмотреть изменения в закон о Генпрокуратуре, что сделает возможным оценку работы генпрокурора и его последующую отставку.
КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Депутат фракции "Действие и солидарность" и министр юстиции Сержиу Литвиненко сообщил о регистрации в парламенте законопроекта о Генпрокуратуре, который сделает возможным отставку генпрокурора.
"Зарегистрировал законопроект о Генпрокуратуре, который предусматривает внесение поправок в закон. А именно добавление механизма оценки деятельности генпрокурора и его дисциплинарной ответственности. Оба этих механизма предусматривают отставку должностного лица", - отметил Литвиненко во вторник на брифинге.
Он уточнил, что эти механизмы будут запускаться по предложению Высшего совета прокуроров.
По мнению Литвиненко, необходимость такого законопроекта исходит из "низкой эффективности и бездействии генпрокурора, а также из результатов досрочных парламентских выборов, на которых граждане в своем большинстве отдали голоса за борьбу с несправедливостью".
Литвиненко уточнил, что предлагаемые изменения "расширят полномочия прокуроров в том числе и по отношению к генпрокурору".
Как объяснил депутат, некоторые положения из законопроекта помогут сделать Высший совет прокуроров более независимым, а также отстранить генпрокурора на период уголовного расследования и назначение временного главы Генпрокуратуры.
Напомним, согласно статье №58 закона "О прокуратуре" генеральный прокурор может быть досрочно освобожден от должности президентом Молдовы лишь в строго перечисленных случаях. Среди которых, например, такие экзотические, как решение примкнуть к политической партии или отказ от подачи налоговой декларации. И никакие позднейшие поправки не смогут этого изменить — в силу принципа ретроактивности "закон обратной силы не имеет".