https://ru.sputnik.md/20210810/malkevich-facebook-priravnyal-menya-k-terroristam-i-narkotorgovtsam-43736844.html

Малькевич: Facebook приравнял меня к террористам и наркоторговцам

Малькевич: Facebook приравнял меня к террористам и наркоторговцам

Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ и генеральный директор телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, к чему ведут откровения в интернете.

2021-08-10T09:00+0300

2021-08-10T09:00+0300

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Малькевич: Facebook приравнял меня к террористам и наркоторговцам Audio

Все началось с Twitter, где удалили пост в декабре 2019 года на основании жалобы бота, который написал, что русский журналист Малькевич - плохой человек и его надо удалить. Twitter удалил. Вот уже год идет судебная тяжба с Twitter, и длится правовой эксперимент. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ и гендиректор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич.Малькевич рассказал, что в общении с представителем Twitter он дал согласие на распечатку твитов, чтобы понять, где нарушены правила сообщества. Через месяц Twitter сменил тактику, заявив, что в правилах есть пункт, по которому пользователь заведомо согласен с любыми действиями социальной сети.

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2021

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