https://ru.sputnik.md/20210810/malkevich-facebook-priravnyal-menya-k-terroristam-i-narkotorgovtsam-43736844.html
Малькевич: Facebook приравнял меня к террористам и наркоторговцам
Малькевич: Facebook приравнял меня к террористам и наркоторговцам
Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ и генеральный директор телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, к чему ведут откровения в интернете.
2021-08-10T09:00+0300
2021-08-10T09:00+0300
2021-08-10T10:28+0300
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Малькевич: Facebook приравнял меня к террористам и наркоторговцам
Audio
Все началось с Twitter, где удалили пост в декабре 2019 года на основании жалобы бота, который написал, что русский журналист Малькевич - плохой человек и его надо удалить. Twitter удалил. Вот уже год идет судебная тяжба с Twitter, и длится правовой эксперимент. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ и гендиректор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич.Малькевич рассказал, что в общении с представителем Twitter он дал согласие на распечатку твитов, чтобы понять, где нарушены правила сообщества. Через месяц Twitter сменил тактику, заявив, что в правилах есть пункт, по которому пользователь заведомо согласен с любыми действиями социальной сети.
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Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
утро на sputnik’e, подкасты, аудио
Малькевич: Facebook приравнял меня к террористам и наркоторговцам
09:00 10.08.2021 (обновлено: 10:28 10.08.2021)
Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ и генеральный директор телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, к чему ведут откровения в интернете.
Все началось с Twitter, где удалили пост в декабре 2019 года на основании жалобы бота, который написал, что русский журналист Малькевич - плохой человек и его надо удалить. Twitter удалил. Вот уже год идет судебная тяжба с Twitter, и длится правовой эксперимент. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказал первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ и гендиректор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич.
"Это увлекательная история о бесправии пользователей, поскольку она не связана ни с Малькевичем, ни с Россией. И это должен понимать любой житель Республики Молдова, Франции, Италии или США. Президент США Дональд Трамп остался без аккаунта в Twitter и еще в куче соцсетей просто потому, что они так решили. И самый могущественный человек мира, извините, утерся. Поэтому мы тем более ничего не можем", - говорит эксперт.
Малькевич рассказал, что в общении с представителем Twitter он дал согласие на распечатку твитов, чтобы понять, где нарушены правила сообщества. Через месяц Twitter сменил тактику, заявив, что в правилах есть пункт, по которому пользователь заведомо согласен с любыми действиями социальной сети.
"Что касается Facebook, то там тоже была проверка на вшивость. Они восстановили аккаунт через сутки после того, как Роскомнадзор отправил им официальную претензию с требованием пояснить. Хотя изначально они тоже заявляли о нарушении правил сообщества, приравняв меня к террористам, торговцам наркотиками и людьми, экстремистам только за то, что я откровенно высказываю свою позицию", - заключил собеседник.