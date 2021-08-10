https://ru.sputnik.md/20210810/minzdrav-99-lyudey-covid-19-reanimatsii-ne-privity-rastet-smertnost-43776833.html
Минздрав: 99% людей с COVID-19 в реанимации - не привиты, растет смертность
Минздрав: 99% людей с COVID-19 в реанимации - не привиты, растет смертность
В Молдове 99% людей с COVID-19 в реанимации - не привиты, растет смертность
2021-08-10T18:39+0300
2021-08-10T18:39+0300
2021-08-10T18:39+0300
коронавирус
в молдове
молдова
вакцинация
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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Около 99% пациентов с коронавирусом, госпитализированных в отделения интенсивной терапии, - не вакцинированы, об этом сообщили в Минздраве во вторник. Как подчеркнули в ведомстве, в то же время за последнюю неделю значительно вырос уровень смертности - на 145,5%. Напомним, согласно последним данным, в республике госпитализировано с COVID-19 более 250 граждан, в тяжелом состоянии - 20 человек, из них на ИВЛ - 12.В Министерстве подчеркнули, что коронавирусная инфекция никуда не исчезла, наоборот, с появлением новых штаммов "вирус распространяется еще быстрее, в течение нескольких секунд, и стал агрессивнее". По мнению специалистов Минздрава, вакцинация остается единственным шансом избежать тяжелых форм и летальных исходов от осложнений на фоне коронавируса. В заключение в Минздраве призвали продолжать носить защитные медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию и другие меры профилактики коронавируса.
https://ru.sputnik.md/20210810/v-moldove-ot-koronavirusa-vaktsinirovano-okolo-15-naseleniya-43769402.html
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в молдове, молдова, вакцинация
Минздрав: 99% людей с COVID-19 в реанимации - не привиты, растет смертность
Молдавские власти вновь призвали граждан пройти вакцинацию в связи с тем, что непривитые граждане рискуют получить тяжелую форму инфекции.
КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Около 99% пациентов с коронавирусом, госпитализированных в отделения интенсивной терапии, - не вакцинированы, об этом сообщили в Минздраве во вторник.
Как подчеркнули в ведомстве, в то же время за последнюю неделю значительно вырос уровень смертности - на 145,5%.
"Более того, число новых случаев COVID-19 выросло на 16,9%, а уровень заразности поднялся на 1,12%. Некоторые населенные пункты ввели "красный код" COVID-опасности: Кагул, Вулканешты, Сороки, Единцы и Приднестровье", - уточнили в Минздраве.
Напомним, согласно последним данным, в республике госпитализировано с COVID-19 более 250 граждан, в тяжелом состоянии - 20 человек, из них на ИВЛ - 12.
В Министерстве подчеркнули, что коронавирусная инфекция никуда не исчезла, наоборот, с появлением новых штаммов "вирус распространяется еще быстрее, в течение нескольких секунд, и стал агрессивнее".
По мнению специалистов Минздрава, вакцинация остается единственным шансом избежать тяжелых форм и летальных исходов от осложнений на фоне коронавируса.
"Вакцины, доступные в Молдове, авторизованы в главных международных организациях в области здравоохранения как эффективные и безопасные," - пояснили в ведомстве.
В заключение в Минздраве призвали продолжать носить защитные медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию и другие меры профилактики коронавируса.