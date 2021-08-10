https://ru.sputnik.md/20210810/minzdrav-99-lyudey-covid-19-reanimatsii-ne-privity-rastet-smertnost-43776833.html

Минздрав: 99% людей с COVID-19 в реанимации - не привиты, растет смертность

Минздрав: 99% людей с COVID-19 в реанимации - не привиты, растет смертность

В Молдове 99% людей с COVID-19 в реанимации - не привиты, растет смертность

2021-08-10T18:39+0300

2021-08-10T18:39+0300

2021-08-10T18:39+0300

коронавирус

в молдове

молдова

вакцинация

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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Около 99% пациентов с коронавирусом, госпитализированных в отделения интенсивной терапии, - не вакцинированы, об этом сообщили в Минздраве во вторник. Как подчеркнули в ведомстве, в то же время за последнюю неделю значительно вырос уровень смертности - на 145,5%. Напомним, согласно последним данным, в республике госпитализировано с COVID-19 более 250 граждан, в тяжелом состоянии - 20 человек, из них на ИВЛ - 12.В Министерстве подчеркнули, что коронавирусная инфекция никуда не исчезла, наоборот, с появлением новых штаммов "вирус распространяется еще быстрее, в течение нескольких секунд, и стал агрессивнее". По мнению специалистов Минздрава, вакцинация остается единственным шансом избежать тяжелых форм и летальных исходов от осложнений на фоне коронавируса. В заключение в Минздраве призвали продолжать носить защитные медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию и другие меры профилактики коронавируса.

https://ru.sputnik.md/20210810/v-moldove-ot-koronavirusa-vaktsinirovano-okolo-15-naseleniya-43769402.html

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в молдове, молдова, вакцинация