Общество
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Мир за сутки: смертельное ДТП в Кишиневе, застрявший Тауэр и падение Билла Гейтса
08:40 10.08.2021 (обновлено: 10:40 10.08.2021)
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Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие, произошедшее минувшим вечером в Кишиневе, закончилось трагически.
Авария случилась на улице Гренобля около 21 часа. Женщина примерно 60 лет переходила улицу в неположенном месте, когда на нее совершил наезд 19-летний водитель, управлявший автомобилем Skoda. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Прибывшая на место аварии полиция запротоколировала ДТП, по факту происшествия начато уголовное дело. Правоохранителям также предстоит установить личность погибшей.
Тауэр заклинило
Вечер понедельника преподнес некоторым лондонцам неприятный сюрприз: движение и пешеходов, и транспорта по Тауэрскому мосту было закрыто из-за технического сбоя.
We mentioned earlier that London's iconic #TowerBridge is stuck in the open position... pic.twitter.com/EMrQ9aWiGB— Radio News Hub (@radionewshub) August 9, 2021
Неисправность не удавалось устранить несколько часов, из-за чего Тауэрский мост "застрял" в разведенном положении. Что послужило причиной сбоя - неизвестно, возможно, мост заклинило, когда по Темзе проходило высокое судно.
Somebody turn it off and back on again! #TowerBridge pic.twitter.com/GvqHdlgXbA— Joe Easton (@marketsjoe) August 9, 2021
Разумеется, на ведущих к Тауэру улицах мгновенно образовались пробки. Британцы не упустили случай посмеяться над ситуацией и стали публиковать в соцсетях забавные гифки.
As a technical fault leaves Tower Bridge stuck open, I'm reminded of the time it was stuck in pinball mode until someone got the high score. #towerbridge pic.twitter.com/mI8roWl2s8— HappyToast ★ (@IamHappyToast) August 9, 2021
Стоит отметить, что это не первые "приключения" Тауэрского моста: в прошлом году из-за неизвестного, который забрался на конструкцию, путепровод пришлось закрыть на час.
The boat that broke #towerbridge pic.twitter.com/zgT8jKNi7D— Alex (@alexleyton2021) August 9, 2021
Последствия развода: Билл Гейтс опустился на пятую строчку в Forbes
По данным журнала, состояние Гейтса на данный момент оценивается в 129,6 миллиарда долларов. Таким образом, он уступил четвертую позицию в списке основателю Facebook Марку Цукербергу, богатство которого оценивается в 130,3 миллиарда, передает РИА Новости.
Снижение позиций в списке богатейших людей мира для основателя Microsoft Билла Гейтса произошло после его официального развода с женой.
В мае Билл и Мелинда Гейтс объявили о решении расторгнуть брак. Бракоразводный процесс Гейтсов может войти в историю как самый дорогостоящий, прошлый "рекорд" был установлен бывшей женой основателя и главы онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос.
16 февраля, 14:59
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Из документов, направленных в Комиссию по ценным бумагам США (SEC), следует, что компания Cascade Investment, управляющая инвестициями Билла Гейтса, перевела Мелинде Гейтс акции ряда компаний на общую сумму более чем в 2 миллиарда долларов.
Кроме того, Мелинда Гейтс ранее уже получила акции от Cascade Investment на более чем 3 миллиарда долларов. А по оценке агентства Блумберг, ее состояние увеличилось по крайней мере на 5,7 миллиарда долларов, при этом отмечается, что она могла получить и другие активы.
22 ноября 2020, 18:32
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Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.