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Молдавские спасатели прибыли в Грецию для тушения лесных пожаров
Молдавские спасатели прибыли в Грецию для тушения лесных пожаров
Молдавские спасатели добрались до Греции для тушения лесных пожаров
2021-08-10T12:00+0300
2021-08-10T12:21+0300
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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Молдавские спасатели прибыли в Грецию для тушения пожаров, об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. Как отметили в ведомстве, в Грецию отправились 25 пожарных и четыре единицы спецтехники, они пересекли контрольно-пропускной пункт на границе государства. По словам спасателей, чтобы подключиться к операции, им нужно добраться до юга страны, где лесные пожары стремительно уничтожают целые районы растительности. "Молдавским пожарным предстоит преодолеть еще порядка 600 километров, чтобы добраться до места. Там они будут работать под руководством греческих спасателей", - уточнили в ГИЧС. По данным ведомства, у молдавских специалистов есть большой потенциал для ликвидации лесных пожаров, навыки работы на высоте, они располагают защитными средствами.
https://ru.sputnik.md/20210809/moldavskie-spasateli-otpravilis-v-gretsiyu-tushit-pozhary-43725652.html
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в молдове, молдова, греция

Молдавские спасатели прибыли в Грецию для тушения лесных пожаров

12:00 10.08.2021 (обновлено: 12:21 10.08.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausInstruirea și pregătirea pompierilor
Instruirea și pregătirea pompierilor - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Пожарные из Молдовы пересекли греческую границу, далее им предстоит преодолеть еще длинный путь до юга страны, где бушуют лесные пожары.
КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Молдавские спасатели прибыли в Грецию для тушения пожаров, об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.
Как отметили в ведомстве, в Грецию отправились 25 пожарных и четыре единицы спецтехники, они пересекли контрольно-пропускной пункт на границе государства.

"При въезде в Грецию пожарных встретила греческая полиция, которая сопроводит их до места назначения. По пути спасатели общались с командами из других государств, участвующих в операции по тушению пожаров, в частности, с румынскими коллегами", - добавили в ГИЧС.

По словам спасателей, чтобы подключиться к операции, им нужно добраться до юга страны, где лесные пожары стремительно уничтожают целые районы растительности.
Спасатели из Молдовы отправились тушить пожары в Греции - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
Общество
Молдавские спасатели отправились в Грецию тушить пожары
Вчера, 09:55
186
"Молдавским пожарным предстоит преодолеть еще порядка 600 километров, чтобы добраться до места. Там они будут работать под руководством греческих спасателей", - уточнили в ГИЧС.
По данным ведомства, у молдавских специалистов есть большой потенциал для ликвидации лесных пожаров, навыки работы на высоте, они располагают защитными средствами.
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