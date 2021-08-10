https://ru.sputnik.md/20210810/moldavskie-spasateli-dobralis-do-greece-43761594.html

Молдавские спасатели прибыли в Грецию для тушения лесных пожаров

Молдавские спасатели прибыли в Грецию для тушения лесных пожаров

Молдавские спасатели добрались до Греции для тушения лесных пожаров

2021-08-10T12:00+0300

2021-08-10T12:00+0300

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греция

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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Молдавские спасатели прибыли в Грецию для тушения пожаров, об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. Как отметили в ведомстве, в Грецию отправились 25 пожарных и четыре единицы спецтехники, они пересекли контрольно-пропускной пункт на границе государства. По словам спасателей, чтобы подключиться к операции, им нужно добраться до юга страны, где лесные пожары стремительно уничтожают целые районы растительности. "Молдавским пожарным предстоит преодолеть еще порядка 600 километров, чтобы добраться до места. Там они будут работать под руководством греческих спасателей", - уточнили в ГИЧС. По данным ведомства, у молдавских специалистов есть большой потенциал для ликвидации лесных пожаров, навыки работы на высоте, они располагают защитными средствами.

https://ru.sputnik.md/20210809/moldavskie-spasateli-otpravilis-v-gretsiyu-tushit-pozhary-43725652.html

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