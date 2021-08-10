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В Молдове изъяты 10 тысяч фальшивых долларов
В Молдове изъяты 10 тысяч фальшивых долларов
Полиция Молдовы изъяла из оборота 10 000 фальшивых долларов США
2021-08-10T15:55+0300
2021-08-10T15:55+0300
общество
полиция
подделка
фальшивые деньги
в молдове
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КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Полиция Молдовы изъяла из оборота 10 000 фальшивых долларов США. Подделки, изображавшие купюры достоинством 50 и 100 долларов, распространяли уроженцы Кишинева, районов Калараш и Глодень в возрасте от 24 до 34 лет.Ранее они были осуждены за различные преступления, отбывали наказание в пенитенциарных учреждениях Молдовы и ЕС, отмечает Генинспекторат полиции.На протяжении полугода фальшивомонетчики закупали и перепродавали различную продукцию, используя фальшивые купюры — автомобили, в том числе тяжелые грузовики, сельскохозяйственную технику, крупные партии топлива и продукты питания. Преступная деятельность велась в основном в сельской местности республики.Фальшивки были высокого качества, что позволяло мошенникам избежать подозрений, сообщает полиция. Задержанным грозит лишение свободы на строк от семи до 15 лет.
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полиция, подделка, фальшивые деньги, в молдове

В Молдове изъяты 10 тысяч фальшивых долларов

15:55 10.08.2021
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© Pexels / Karolina GrabowskaАмериканские доллары
Американские доллары - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
© Pexels / Karolina Grabowska
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Полиция отмечает, что поддельные купюры были высокого качества, а мошенники проводили с их помощью крупные операции.
КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Полиция Молдовы изъяла из оборота 10 000 фальшивых долларов США. Подделки, изображавшие купюры достоинством 50 и 100 долларов, распространяли уроженцы Кишинева, районов Калараш и Глодень в возрасте от 24 до 34 лет.
Ранее они были осуждены за различные преступления, отбывали наказание в пенитенциарных учреждениях Молдовы и ЕС, отмечает Генинспекторат полиции.
На протяжении полугода фальшивомонетчики закупали и перепродавали различную продукцию, используя фальшивые купюры — автомобили, в том числе тяжелые грузовики, сельскохозяйственную технику, крупные партии топлива и продукты питания. Преступная деятельность велась в основном в сельской местности республики.
Фальшивки были высокого качества, что позволяло мошенникам избежать подозрений, сообщает полиция. Задержанным грозит лишение свободы на строк от семи до 15 лет.
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