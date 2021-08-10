https://ru.sputnik.md/20210810/moldov10-tysyach-falshivy-dollar-43770420.html

В Молдове изъяты 10 тысяч фальшивых долларов

В Молдове изъяты 10 тысяч фальшивых долларов

Полиция Молдовы изъяла из оборота 10 000 фальшивых долларов США

2021-08-10T15:55+0300

2021-08-10T15:55+0300

2021-08-10T15:55+0300

общество

полиция

подделка

фальшивые деньги

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/18/34109223_0:803:2047:1954_1920x0_80_0_0_1be5ec3404959147224dc1da91abbf01.jpg

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Полиция Молдовы изъяла из оборота 10 000 фальшивых долларов США. Подделки, изображавшие купюры достоинством 50 и 100 долларов, распространяли уроженцы Кишинева, районов Калараш и Глодень в возрасте от 24 до 34 лет.Ранее они были осуждены за различные преступления, отбывали наказание в пенитенциарных учреждениях Молдовы и ЕС, отмечает Генинспекторат полиции.На протяжении полугода фальшивомонетчики закупали и перепродавали различную продукцию, используя фальшивые купюры — автомобили, в том числе тяжелые грузовики, сельскохозяйственную технику, крупные партии топлива и продукты питания. Преступная деятельность велась в основном в сельской местности республики.Фальшивки были высокого качества, что позволяло мошенникам избежать подозрений, сообщает полиция. Задержанным грозит лишение свободы на строк от семи до 15 лет.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

полиция, подделка, фальшивые деньги, в молдове