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В Молдове изменились квитанции на электроэнергию: что нового
В Молдове изменились квитанции на электроэнергию: что нового
Фото В Молдове обновили вид квитанции на электроэнергию
2021-08-10T15:00+0300
2021-08-10T15:00+0300
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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. В Молдове изменили внешний вид квитанции за потребленную электроэнергию, об этом сообщили в компании-поставщике Premier Energy во вторник.По данным поставщика услуг, начиная с 10 августа потребители будут получать обновленную фактуру, на которой будет представлена вся обязательная информация согласно регламенту об электроэнергии. Также на квитанции будет указана информация о способах оплаты, получения фактуры по электронной почте, настройки личного кабинета в веб-версии и ряд рекомендаций по энергоэффективности и безопасности.Так, на лицевой стороне останется самая главная информация: общая сумма к оплате, задолженности, данные о потребителе и поставщике, необходимые разделы с конкретными данными текущей фактуры, номер места потребления (NLC), номер договора поставки, подписанного с потребителем.Кроме того, потребители смогут посмотреть график траты электроэнергии за последний год, фактическое потребление в киловатт, а также средний эквивалент в кВт/час, и можно будет узнать, из чего состоит потребление. При этом теперь будет таблица с номером счетчика, типом потребления, предыдущими и текущими показаниями счетчика, количеством потребленных киловатт, показаниями счетчика (реальными или расчетными), регулируемым тарифом за кВт/час.
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В Молдове изменились квитанции на электроэнергию: что нового

15:00 10.08.2021
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© REUTERSЛЭП
ЛЭП - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
© REUTERS
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Начиная с 10 августа жители Молдовы будут получать обновленную квитанцию за свет.
КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. В Молдове изменили внешний вид квитанции за потребленную электроэнергию, об этом сообщили в компании-поставщике Premier Energy во вторник.
По данным поставщика услуг, начиная с 10 августа потребители будут получать обновленную фактуру, на которой будет представлена вся обязательная информация согласно регламенту об электроэнергии. Также на квитанции будет указана информация о способах оплаты, получения фактуры по электронной почте, настройки личного кабинета в веб-версии и ряд рекомендаций по энергоэффективности и безопасности.
© Photo : Premier EnergyФактура нового образца на оплату электроэнергии
Фактура нового образца на оплату электроэнергии - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
Фактура нового образца на оплату электроэнергии
© Photo : Premier Energy
Так, на лицевой стороне останется самая главная информация: общая сумма к оплате, задолженности, данные о потребителе и поставщике, необходимые разделы с конкретными данными текущей фактуры, номер места потребления (NLC), номер договора поставки, подписанного с потребителем.
"Будет указываться адрес места потребления, для которого выставляется счет, дата его выставления, период, за который он был выставлен, и крайний срок оплаты, чтобы избежать накопления задолженности", - уточнили в Premier Energy.
Кроме того, потребители смогут посмотреть график траты электроэнергии за последний год, фактическое потребление в киловатт, а также средний эквивалент в кВт/час, и можно будет узнать, из чего состоит потребление.
При этом теперь будет таблица с номером счетчика, типом потребления, предыдущими и текущими показаниями счетчика, количеством потребленных киловатт, показаниями счетчика (реальными или расчетными), регулируемым тарифом за кВт/час.
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