https://ru.sputnik.md/20210810/moldova-obnovili-vid-kvitantsii-factura-na-elektroenergiyu-43765587.html

В Молдове изменились квитанции на электроэнергию: что нового

В Молдове изменились квитанции на электроэнергию: что нового

Фото В Молдове обновили вид квитанции на электроэнергию

2021-08-10T15:00+0300

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молдова

общество

электроэнергия

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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. В Молдове изменили внешний вид квитанции за потребленную электроэнергию, об этом сообщили в компании-поставщике Premier Energy во вторник.По данным поставщика услуг, начиная с 10 августа потребители будут получать обновленную фактуру, на которой будет представлена вся обязательная информация согласно регламенту об электроэнергии. Также на квитанции будет указана информация о способах оплаты, получения фактуры по электронной почте, настройки личного кабинета в веб-версии и ряд рекомендаций по энергоэффективности и безопасности.Так, на лицевой стороне останется самая главная информация: общая сумма к оплате, задолженности, данные о потребителе и поставщике, необходимые разделы с конкретными данными текущей фактуры, номер места потребления (NLC), номер договора поставки, подписанного с потребителем.Кроме того, потребители смогут посмотреть график траты электроэнергии за последний год, фактическое потребление в киловатт, а также средний эквивалент в кВт/час, и можно будет узнать, из чего состоит потребление. При этом теперь будет таблица с номером счетчика, типом потребления, предыдущими и текущими показаниями счетчика, количеством потребленных киловатт, показаниями счетчика (реальными или расчетными), регулируемым тарифом за кВт/час.

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молдова, электроэнергия