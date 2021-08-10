https://ru.sputnik.md/20210810/moldova-pribudet-russia-dmitriy-kozak-43760585.html

В Молдову приедет Дмитрий Козак

В Молдову приедет Дмитрий Козак

В Молдову приедет Дмитрий Козак

2021-08-10T11:11+0300

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политика

в молдове

россия

молдова

дмитрий козак

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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. В Молдову 11 августа прибудет с рабочим визитом заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ). Как отметили в МИДЕИ, российский чиновник встретится с представителями власти в Кишиневе, чтобы обсудить приоритетные вопросы в повестке молдавско-российских отношений. Последний раз Дмитрий Козак был в Молдове в июне 2019 года, он прилетал в республику дважды. Тогда в Кишиневе российский вице-пример провел переговоры со всем высшим руководством Республики Молдова с целью определения приоритетных задач для углубления молдавско-российских отношений. Российская делегация провела встречи с президентом Игорем Додоном, а также со спикером Зинаидой Гречаной. Также прошла дискуссия правительственных делегаций, возглавляемых Козаком и тогдашним премьером Майей Санду.

https://ru.sputnik.md/20210121/igor-dodon-rasskazal-o-chem-on-govoril-s-dmitriem-kozakom-v-moskve-33331207.html

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в молдове, россия, молдова, дмитрий козак