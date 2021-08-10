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https://ru.sputnik.md/20210810/moldova-pribudet-russia-dmitriy-kozak-43760585.html
В Молдову приедет Дмитрий Козак
В Молдову приедет Дмитрий Козак
В Молдову приедет Дмитрий Козак
2021-08-10T11:11+0300
2021-08-10T11:32+0300
политика
в молдове
россия
молдова
дмитрий козак
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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. В Молдову 11 августа прибудет с рабочим визитом заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ). Как отметили в МИДЕИ, российский чиновник встретится с представителями власти в Кишиневе, чтобы обсудить приоритетные вопросы в повестке молдавско-российских отношений. Последний раз Дмитрий Козак был в Молдове в июне 2019 года, он прилетал в республику дважды. Тогда в Кишиневе российский вице-пример провел переговоры со всем высшим руководством Республики Молдова с целью определения приоритетных задач для углубления молдавско-российских отношений. Российская делегация провела встречи с президентом Игорем Додоном, а также со спикером Зинаидой Гречаной. Также прошла дискуссия правительственных делегаций, возглавляемых Козаком и тогдашним премьером Майей Санду.
https://ru.sputnik.md/20210121/igor-dodon-rasskazal-o-chem-on-govoril-s-dmitriem-kozakom-v-moskve-33331207.html
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в молдове, россия, молдова, дмитрий козак

В Молдову приедет Дмитрий Козак

11:11 10.08.2021 (обновлено: 11:32 10.08.2021)
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© Sputnik / Ekaterina Shtukina / Перейти в фотобанк Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
 Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
© Sputnik / Ekaterina Shtukina
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
О грядущем визите стало известно во вторник.
КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. В Молдову 11 августа прибудет с рабочим визитом заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).
Как отметили в МИДЕИ, российский чиновник встретится с представителями власти в Кишиневе, чтобы обсудить приоритетные вопросы в повестке молдавско-российских отношений.
Последний раз Дмитрий Козак был в Молдове в июне 2019 года, он прилетал в республику дважды.
Игорь Додон и Дмитрий Козак. Архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 21.01.2021
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Игорь Додон рассказал, о чем он говорил с Дмитрием Козаком в Москве
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Тогда в Кишиневе российский вице-пример провел переговоры со всем высшим руководством Республики Молдова с целью определения приоритетных задач для углубления молдавско-российских отношений. Российская делегация провела встречи с президентом Игорем Додоном, а также со спикером Зинаидой Гречаной.
Также прошла дискуссия правительственных делегаций, возглавляемых Козаком и тогдашним премьером Майей Санду.
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