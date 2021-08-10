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Железная дорога: временно закрыт рейс Унгены-Бельцы
Железная дорога: временно закрыт рейс Унгены-Бельцы
В Молдове приостановили рейс Унгены-Бельцы
2021-08-10T17:29+0300
2021-08-10T17:58+0300
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молдова
железная дорога
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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Госпредприятие "Железная дорога Молдовы" вновь приостанавливает движение рейса Унгены-Бельцы. Об этом сообщили на официальной странице ЖДМ в Facebook. "В связи с неисправностью дизель-секции, начиная с 11 августа 2021 года по техническим причинам временно отменяется курсирование дизель-поезда Унгены - Бэльцы Слобозия - Унгены", - отметили в "Железной дороге".Также в ЖДМ принесли свои извинения за возможные неудобства. Напомним, ранее в Молдове уже приостанавливали этот рейс, но потом его возобновили.
https://ru.sputnik.md/20210726/moldova-zakryvayut-reys-ungeny-beltsy-43172426.html
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в молдове, молдова, железная дорога

Железная дорога: временно закрыт рейс Унгены-Бельцы

17:29 10.08.2021 (обновлено: 17:58 10.08.2021)
164
© Photo : Игорь ЛуговойЖелезная дорога Молдовы получила 6 новых локомотивов
Железная дорога Молдовы получила 6 новых локомотивов - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
© Photo : Игорь Луговой
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Граждане Молдовы снова лишатся одного железнодорожного рейса.
КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Госпредприятие "Железная дорога Молдовы" вновь приостанавливает движение рейса Унгены-Бельцы. Об этом сообщили на официальной странице ЖДМ в Facebook.
"В связи с неисправностью дизель-секции, начиная с 11 августа 2021 года по техническим причинам временно отменяется курсирование дизель-поезда Унгены - Бэльцы Слобозия - Унгены", - отметили в "Железной дороге".
Железная дорога - Sputnik Молдова, 1920, 26.07.2021
Общество
Железная дорога: в Молдове закрывают рейс Унгены – Бельцы
26 июля, 16:29
849
Также в ЖДМ принесли свои извинения за возможные неудобства.
Напомним, ранее в Молдове уже приостанавливали этот рейс, но потом его возобновили.
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