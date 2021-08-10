https://ru.sputnik.md/20210810/moldova-vremenno-priostanovyat-dvizhenie-reysa-ungeny-beltsy-43775001.html
Железная дорога: временно закрыт рейс Унгены-Бельцы
Железная дорога: временно закрыт рейс Унгены-Бельцы
В Молдове приостановили рейс Унгены-Бельцы
2021-08-10T17:29+0300
2021-08-10T17:29+0300
2021-08-10T17:58+0300
общество
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железная дорога
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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Госпредприятие "Железная дорога Молдовы" вновь приостанавливает движение рейса Унгены-Бельцы. Об этом сообщили на официальной странице ЖДМ в Facebook. "В связи с неисправностью дизель-секции, начиная с 11 августа 2021 года по техническим причинам временно отменяется курсирование дизель-поезда Унгены - Бэльцы Слобозия - Унгены", - отметили в "Железной дороге".Также в ЖДМ принесли свои извинения за возможные неудобства. Напомним, ранее в Молдове уже приостанавливали этот рейс, но потом его возобновили.
https://ru.sputnik.md/20210726/moldova-zakryvayut-reys-ungeny-beltsy-43172426.html
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в молдове, молдова, железная дорога
Железная дорога: временно закрыт рейс Унгены-Бельцы
17:29 10.08.2021 (обновлено: 17:58 10.08.2021)
Граждане Молдовы снова лишатся одного железнодорожного рейса.
КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Госпредприятие "Железная дорога Молдовы" вновь приостанавливает движение рейса Унгены-Бельцы. Об этом сообщили на официальной странице ЖДМ в Facebook.
"В связи с неисправностью дизель-секции, начиная с 11 августа 2021 года по техническим причинам временно отменяется курсирование дизель-поезда Унгены - Бэльцы Слобозия - Унгены", - отметили в "Железной дороге".
Также в ЖДМ принесли свои извинения за возможные неудобства.
Напомним, ранее в Молдове уже приостанавливали этот рейс, но потом его возобновили.