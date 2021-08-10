https://ru.sputnik.md/20210810/ne-isklyuchena-falsifikatsiya-vlasti-budzhaka-trebuyut-reaktsii-pravookhranitelnykh-organov-43772655.html

Не исключена фальсификация: власти Буджака требуют реакции правоохранительных органов

Не исключена фальсификация: власти Буджака требуют реакции правоохранительных органов

Местные власти в Гагаузии бьют тревогу из-за подозрений в возможной фальсификации результатов голосования на предстоящих выборах. 10.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-10T18:02+0300

2021-08-10T18:02+0300

2021-08-10T18:11+0300

общество

ирина влах

гагаузия

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КОМРАТ, 10 авг - Sputnik, Максим Топал. Правоохранительные органы должны разобраться в деле о массовой временной прописке избирателей в селе Буджак Комратского района, поскольку это может оказаться попыткой фальсификации результатов выборов. Такое решение на экстренном заседании принял местный совет.Проект обращения советников, разоблачающего "криминальную схему", зачитала Татьяна Ябанжи. Она отметила, что в ремонтируемом и нежилом многоэтажном доме с 1 сентября 2020 года по 25 июля 2021 года были временно прописаны 449 жителей других населенных пунктов.Конечной целью массовой прописки граждан, говорится в заявлении совета, является "фальсификация результатов выборов" депутатов Народного собрания на территории села Буджак."Данный дом является строением, в котором более 20 лет никто не проживает. Состояние строения не позволяет в нем жить. 449 граждан, временно прописанных в Буджаке, физически не могут находиться в здании, находящемся на стадии реконструкции, и соответственно, не могут считаться избирателями с правом голоса по месту нахождения. Простая проверка дома в селе Буджак по улице Павлова, 5, а также проверка данных лиц по месту предыдущей постоянной прописки подтвердят их реальное место жительства и местонахождение в другом населенном пункте", - говорится в заявлении местных советников.В многоэтажном доме села Буджак всего 60 квартир. Их площадь варьируется от 34 до 50 квадратных метров. Несмотря на то, что в 54 квартирах на постоянной основе не прописан ни один человек, количество временных прописок в них составляет от 3 до 10.По словам советников, в здании был проведен ремонт фасада и только одной квартиры "для создания видимости жилого состояния многоквартирного дома".Местные власти сетуют на то, что "жильцы" многоквартирного дома не платят ни налог на благоустройство, ни подоходный налог. Примар Николай Дудогло отмечает, что власти села приветствуют желание граждан выбрать Буджак в качестве места для жизни и работы. Однако появление в селе новых граждан только на день голосования говорит лишь о том, что таким образом идет фальсификация результатов выборов."В этот дом даже я, как примар, попасть не могу – ключей всегда нет, они то у прораба, то еще у кого-то. На парламентских выборах приходит человек голосовать в здание примэрии и спрашивает меня: "Почему избирательный участок закрыт?". Я ответил, что здесь у нас никогда не голосовали и голосуют в Буджаке в другом месте. Я и говорю: "Вы же здесь живете, должны знать где". Мы чужого не просим и в дом ни к кому не пришли. Наоборот - это к нам пришли и нагло хотят нас убрать в сторону", - сказал Николай Дудогло.Председатель местного совета Дмитрий Митиогло выразил возмущение тем фактом, что "мнение наших жителей никого не волнует".Проект обращения местного совета был единогласно принят сельскими советниками. Заявление будет направлено в прокуратуру Гагаузии, инспекторат полиции Комрат и башкану Ирине Влах.Ранее Апелляционная палата Комрат отменила внесенные Народным собранием Гагаузии изменения в Избирательный кодекс автономии, которые ограничивали голосование на выборах в НСГ по временным пропискам.

https://ru.sputnik.md/20210805/nablyudateli-vybory-gagauziya-43583804.html

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ирина влах, гагаузия