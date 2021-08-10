Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210810/ne-isklyuchena-falsifikatsiya-vlasti-budzhaka-trebuyut-reaktsii-pravookhranitelnykh-organov-43772655.html
Не исключена фальсификация: власти Буджака требуют реакции правоохранительных органов
Не исключена фальсификация: власти Буджака требуют реакции правоохранительных органов
Местные власти в Гагаузии бьют тревогу из-за подозрений в возможной фальсификации результатов голосования на предстоящих выборах. 10.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-10T18:02+0300
2021-08-10T18:11+0300
общество
ирина влах
гагаузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0a/43771141_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_99ed3d7de34339aeb793bd9dd7c95858.jpg
КОМРАТ, 10 авг - Sputnik, Максим Топал. Правоохранительные органы должны разобраться в деле о массовой временной прописке избирателей в селе Буджак Комратского района, поскольку это может оказаться попыткой фальсификации результатов выборов. Такое решение на экстренном заседании принял местный совет.Проект обращения советников, разоблачающего "криминальную схему", зачитала Татьяна Ябанжи. Она отметила, что в ремонтируемом и нежилом многоэтажном доме с 1 сентября 2020 года по 25 июля 2021 года были временно прописаны 449 жителей других населенных пунктов.Конечной целью массовой прописки граждан, говорится в заявлении совета, является "фальсификация результатов выборов" депутатов Народного собрания на территории села Буджак."Данный дом является строением, в котором более 20 лет никто не проживает. Состояние строения не позволяет в нем жить. 449 граждан, временно прописанных в Буджаке, физически не могут находиться в здании, находящемся на стадии реконструкции, и соответственно, не могут считаться избирателями с правом голоса по месту нахождения. Простая проверка дома в селе Буджак по улице Павлова, 5, а также проверка данных лиц по месту предыдущей постоянной прописки подтвердят их реальное место жительства и местонахождение в другом населенном пункте", - говорится в заявлении местных советников.В многоэтажном доме села Буджак всего 60 квартир. Их площадь варьируется от 34 до 50 квадратных метров. Несмотря на то, что в 54 квартирах на постоянной основе не прописан ни один человек, количество временных прописок в них составляет от 3 до 10.По словам советников, в здании был проведен ремонт фасада и только одной квартиры "для создания видимости жилого состояния многоквартирного дома".Местные власти сетуют на то, что "жильцы" многоквартирного дома не платят ни налог на благоустройство, ни подоходный налог. Примар Николай Дудогло отмечает, что власти села приветствуют желание граждан выбрать Буджак в качестве места для жизни и работы. Однако появление в селе новых граждан только на день голосования говорит лишь о том, что таким образом идет фальсификация результатов выборов."В этот дом даже я, как примар, попасть не могу – ключей всегда нет, они то у прораба, то еще у кого-то. На парламентских выборах приходит человек голосовать в здание примэрии и спрашивает меня: "Почему избирательный участок закрыт?". Я ответил, что здесь у нас никогда не голосовали и голосуют в Буджаке в другом месте. Я и говорю: "Вы же здесь живете, должны знать где". Мы чужого не просим и в дом ни к кому не пришли. Наоборот - это к нам пришли и нагло хотят нас убрать в сторону", - сказал Николай Дудогло.Председатель местного совета Дмитрий Митиогло выразил возмущение тем фактом, что "мнение наших жителей никого не волнует".Проект обращения местного совета был единогласно принят сельскими советниками. Заявление будет направлено в прокуратуру Гагаузии, инспекторат полиции Комрат и башкану Ирине Влах.Ранее Апелляционная палата Комрат отменила внесенные Народным собранием Гагаузии изменения в Избирательный кодекс автономии, которые ограничивали голосование на выборах в НСГ по временным пропискам.
https://ru.sputnik.md/20210805/nablyudateli-vybory-gagauziya-43583804.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0a/43771141_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_0ef1774ddae7597741b56902d66993bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ирина влах, гагаузия

Не исключена фальсификация: власти Буджака требуют реакции правоохранительных органов

18:02 10.08.2021 (обновлено: 18:11 10.08.2021)
201
© Sputnik / Maxim Topal"Временная прописка = фальсификация выборов": Власти Буджака требуют реакции правоохранительных органов
Временная прописка = фальсификация выборов: Власти Буджака требуют реакции правоохранительных органов - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
© Sputnik / Maxim Topal
Местные власти в Гагаузии бьют тревогу из-за подозрений в возможной фальсификации результатов голосования на предстоящих выборах.
КОМРАТ, 10 авг - Sputnik, Максим Топал. Правоохранительные органы должны разобраться в деле о массовой временной прописке избирателей в селе Буджак Комратского района, поскольку это может оказаться попыткой фальсификации результатов выборов. Такое решение на экстренном заседании принял местный совет.
Проект обращения советников, разоблачающего "криминальную схему", зачитала Татьяна Ябанжи. Она отметила, что в ремонтируемом и нежилом многоэтажном доме с 1 сентября 2020 года по 25 июля 2021 года были временно прописаны 449 жителей других населенных пунктов.
© Sputnik / Maxim Topal"Временная прописка = фальсификация выборов": Власти Буджака требуют реакции правоохранительных органов
Временная прописка = фальсификация выборов: Власти Буджака требуют реакции правоохранительных органов - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
"Временная прописка = фальсификация выборов": Власти Буджака требуют реакции правоохранительных органов
© Sputnik / Maxim Topal
Конечной целью массовой прописки граждан, говорится в заявлении совета, является "фальсификация результатов выборов" депутатов Народного собрания на территории села Буджак.
"Данный дом является строением, в котором более 20 лет никто не проживает. Состояние строения не позволяет в нем жить. 449 граждан, временно прописанных в Буджаке, физически не могут находиться в здании, находящемся на стадии реконструкции, и соответственно, не могут считаться избирателями с правом голоса по месту нахождения. Простая проверка дома в селе Буджак по улице Павлова, 5, а также проверка данных лиц по месту предыдущей постоянной прописки подтвердят их реальное место жительства и местонахождение в другом населенном пункте", - говорится в заявлении местных советников.
Гагаузия - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
Политика
В ЦИК аккредитовали несколько наблюдателей на выборы в Гагаузии
5 августа, 10:55
269
В многоэтажном доме села Буджак всего 60 квартир. Их площадь варьируется от 34 до 50 квадратных метров. Несмотря на то, что в 54 квартирах на постоянной основе не прописан ни один человек, количество временных прописок в них составляет от 3 до 10.
По словам советников, в здании был проведен ремонт фасада и только одной квартиры "для создания видимости жилого состояния многоквартирного дома".
Местные власти сетуют на то, что "жильцы" многоквартирного дома не платят ни налог на благоустройство, ни подоходный налог. Примар Николай Дудогло отмечает, что власти села приветствуют желание граждан выбрать Буджак в качестве места для жизни и работы. Однако появление в селе новых граждан только на день голосования говорит лишь о том, что таким образом идет фальсификация результатов выборов.
"В этот дом даже я, как примар, попасть не могу – ключей всегда нет, они то у прораба, то еще у кого-то. На парламентских выборах приходит человек голосовать в здание примэрии и спрашивает меня: "Почему избирательный участок закрыт?". Я ответил, что здесь у нас никогда не голосовали и голосуют в Буджаке в другом месте. Я и говорю: "Вы же здесь живете, должны знать где". Мы чужого не просим и в дом ни к кому не пришли. Наоборот - это к нам пришли и нагло хотят нас убрать в сторону", - сказал Николай Дудогло.
© Sputnik / Maxim Topal"Временная прописка = фальсификация выборов": Власти Буджака требуют реакции правоохранительных органов
Временная прописка = фальсификация выборов: Власти Буджака требуют реакции правоохранительных органов - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
"Временная прописка = фальсификация выборов": Власти Буджака требуют реакции правоохранительных органов
© Sputnik / Maxim Topal
© Sputnik / Maxim Topal"Временная прописка = фальсификация выборов": Власти Буджака требуют реакции правоохранительных органов
Временная прописка = фальсификация выборов: Власти Буджака требуют реакции правоохранительных органов - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
"Временная прописка = фальсификация выборов": Власти Буджака требуют реакции правоохранительных органов
© Sputnik / Maxim Topal
Председатель местного совета Дмитрий Митиогло выразил возмущение тем фактом, что "мнение наших жителей никого не волнует".

"Скоро будут выборы башкана Гагаузии. Пропишут у нас 100 тысяч человек, живущих в другой части Молдовы, и выберут своего башкана. Как и сейчас – привезли людей из села Томай, прописали, а наше мнение, наших жителей никого не волнует", - заявил Дмитрий Митиогло.

Проект обращения местного совета был единогласно принят сельскими советниками. Заявление будет направлено в прокуратуру Гагаузии, инспекторат полиции Комрат и башкану Ирине Влах.
Ранее Апелляционная палата Комрат отменила внесенные Народным собранием Гагаузии изменения в Избирательный кодекс автономии, которые ограничивали голосование на выборах в НСГ по временным пропискам.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:23Что происходит между представителями новой власти Молдовы и генпрокурором
18:57Эксперт: Россия остается стратегическим партнером Молдовы
18:39Минздрав: 99% людей с COVID-19 в реанимации - не привиты, растет смертность
18:12Парламент соберется на внеочередную сессию: что рассмотрят депутаты
18:02Не исключена фальсификация: власти Буджака требуют реакции правоохранительных органов
17:43Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:29Железная дорога: временно закрыт рейс Унгены-Бельцы
17:05Нет смысла комментировать: в Генпрокуратуре ответили на обвинения Санду
16:40В Молдове от коронавируса вакцинировано около 15% населения
16:19Гросу встретился с послом России в Молдове: какие вопросы обсуждались
15:55В Молдове изъяты 10 тысяч фальшивых долларов
15:38Кику ответил критикам: дефицит в госбюджете всего 25% от прогноза
15:25Литвиненко: зарегистрирован законопроект, он сделает возможным отставку генпрокурора
15:20Депутат Госдумы: слова Санду о "прагматичном подходе" внушают надежду
15:00В Молдове изменились квитанции на электроэнергию: что нового
14:50Премьер Гаврилица назначила главу кабинета и пресс-секретаря
14:26В Испании выявлен новый вид интернет-мошенничества
14:23Санду после заседания ВСБ: подготовили рекомендации для Генпрокуратуры
14:03Респираторные и сердечно-сосудистые заболевания - в топе запросов в скорую
13:49Санду раскрыла детали встречи с Дмитрием Козаком