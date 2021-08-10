https://ru.sputnik.md/20210810/otdeleniya-covid-19-vozobnovlyayut-rabotu-v-moldove-43762887.html

Отделения COVID-19 возобновляют работу в Молдове

Отделения COVID-19 возобновляют работу в Молдове

Отделения COVID-19 возобновляют работу в Молдове

2021-08-10T13:02+0300

2021-08-10T13:02+0300

2021-08-10T13:02+0300

коронавирус

в молдове

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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Решение вновь открыть отделения для больных коронавирусом принял целый ряд медицинских учреждений страны, в связи с ростом числа инфицированных. Как сообщили в Министерстве здравоохранения во вторник, за минувшие десять дней отделения для пациентов с COVID-19 вновь открылись в Кагуле, Бельцах, Чадар-Лунге, Комрате.Отделение интенсивной терапии COVID-19 возобновило работу и в Республиканской клинической больнице имени Т. Мошняги, здесь пока развернуто 14 коек, но их количество может быть увеличено.За минувшие сутки в Республике Молдова было проведено 4400 тестов, подтвердились 177 случаев заражения коронавирусом, в том числе 18 - завезенных из-за рубежа. В стране по состоянию на первую половину дня 10 августа зарегистрировано 260 807 случаев COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20210805/koronavirus-pridnestrovie-vaktsinatsiya-43588178.html

https://ru.sputnik.md/20210713/v-moldove-ozhidaetsya-novaya-volna-zarazheniy-covid-19-v-avguste-sentyabre-35501344.html

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2021

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Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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в молдове