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Отделения COVID-19 возобновляют работу в Молдове
Отделения COVID-19 возобновляют работу в Молдове
Отделения COVID-19 возобновляют работу в Молдове
2021-08-10T13:02+0300
2021-08-10T13:02+0300
коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Решение вновь открыть отделения для больных коронавирусом принял целый ряд медицинских учреждений страны, в связи с ростом числа инфицированных. Как сообщили в Министерстве здравоохранения во вторник, за минувшие десять дней отделения для пациентов с COVID-19 вновь открылись в Кагуле, Бельцах, Чадар-Лунге, Комрате.Отделение интенсивной терапии COVID-19 возобновило работу и в Республиканской клинической больнице имени Т. Мошняги, здесь пока развернуто 14 коек, но их количество может быть увеличено.За минувшие сутки в Республике Молдова было проведено 4400 тестов, подтвердились 177 случаев заражения коронавирусом, в том числе 18 - завезенных из-за рубежа. В стране по состоянию на первую половину дня 10 августа зарегистрировано 260 807 случаев COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20210805/koronavirus-pridnestrovie-vaktsinatsiya-43588178.html
https://ru.sputnik.md/20210713/v-moldove-ozhidaetsya-novaya-volna-zarazheniy-covid-19-v-avguste-sentyabre-35501344.html
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Ирина Каруш
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в молдове

Отделения COVID-19 возобновляют работу в Молдове

13:02 10.08.2021
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© Sputnik / Mihai CarausMaraton-rapel de vaccinare cu "Sputnik V"
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Решение обусловлено ростом числа заражений COVID-19 в республике.
КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Решение вновь открыть отделения для больных коронавирусом принял целый ряд медицинских учреждений страны, в связи с ростом числа инфицированных.
Шприц с дозой вакцины от коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
Коронавирус
Ситуация с коронавирусом в Приднестровье – вакцинация населения продолжается
5 августа, 12:47
281
Как сообщили в Министерстве здравоохранения во вторник, за минувшие десять дней отделения для пациентов с COVID-19 вновь открылись в Кагуле, Бельцах, Чадар-Лунге, Комрате.
Отделение интенсивной терапии COVID-19 возобновило работу и в Республиканской клинической больнице имени Т. Мошняги, здесь пока развернуто 14 коек, но их количество может быть увеличено.
Spital - Sputnik Молдова, 1920, 13.07.2021
Общество
В Молдове ожидается новая волна заражений COVID-19 в августе – сентябре
13 июля, 15:28
405
За минувшие сутки в Республике Молдова было проведено 4400 тестов, подтвердились 177 случаев заражения коронавирусом, в том числе 18 - завезенных из-за рубежа. В стране по состоянию на первую половину дня 10 августа зарегистрировано 260 807 случаев COVID-19.
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