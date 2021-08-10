https://ru.sputnik.md/20210810/otdeleniya-covid-19-vozobnovlyayut-rabotu-v-moldove-43762887.html
Отделения COVID-19 возобновляют работу в Молдове
Отделения COVID-19 возобновляют работу в Молдове
Отделения COVID-19 возобновляют работу в Молдове
2021-08-10T13:02+0300
2021-08-10T13:02+0300
2021-08-10T13:02+0300
коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Решение вновь открыть отделения для больных коронавирусом принял целый ряд медицинских учреждений страны, в связи с ростом числа инфицированных. Как сообщили в Министерстве здравоохранения во вторник, за минувшие десять дней отделения для пациентов с COVID-19 вновь открылись в Кагуле, Бельцах, Чадар-Лунге, Комрате.Отделение интенсивной терапии COVID-19 возобновило работу и в Республиканской клинической больнице имени Т. Мошняги, здесь пока развернуто 14 коек, но их количество может быть увеличено.За минувшие сутки в Республике Молдова было проведено 4400 тестов, подтвердились 177 случаев заражения коронавирусом, в том числе 18 - завезенных из-за рубежа. В стране по состоянию на первую половину дня 10 августа зарегистрировано 260 807 случаев COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20210805/koronavirus-pridnestrovie-vaktsinatsiya-43588178.html
https://ru.sputnik.md/20210713/v-moldove-ozhidaetsya-novaya-volna-zarazheniy-covid-19-v-avguste-sentyabre-35501344.html
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Ирина Каруш
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
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в молдове
Отделения COVID-19 возобновляют работу в Молдове
Решение обусловлено ростом числа заражений COVID-19 в республике.
КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Решение вновь открыть отделения для больных коронавирусом принял целый ряд медицинских учреждений страны, в связи с ростом числа инфицированных.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения во вторник, за минувшие десять дней отделения для пациентов с COVID-19 вновь открылись в Кагуле, Бельцах, Чадар-Лунге, Комрате.
Отделение интенсивной терапии COVID-19 возобновило работу и в Республиканской клинической больнице имени Т. Мошняги, здесь пока развернуто 14 коек, но их количество может быть увеличено.
За минувшие сутки в Республике Молдова было проведено 4400 тестов, подтвердились 177 случаев заражения коронавирусом, в том числе 18 - завезенных из-за рубежа. В стране по состоянию на первую половину дня 10 августа зарегистрировано 260 807 случаев COVID-19.