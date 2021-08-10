https://ru.sputnik.md/20210810/parlament-soberetsya-vneocherednuyu-sessiyu-kogda-blizhayshee-zasedanie-43778215.html

Парламент соберется на внеочередную сессию: что рассмотрят депутаты

Парламент соберется на внеочередную сессию: что рассмотрят депутаты

Парламент Молдовы соберется на внеочередную сессию какие вопросы обсудят на первом заседании

2021-08-10T18:12+0300

2021-08-10T18:12+0300

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парламент

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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Законодательный орган Молдовы соберется на внеочередную сессию в период 13-25 августа. Решение принято Постоянным бюро парламента во вторник. Первое заседание внеочередной сессии запланировано на пятницу, 13 августа, на 10.00. Повестка дня включает рассмотрение нескольких проектов:Также в предлагаемой повестке дня несколько других вопросов: проект решения о создании специальной комиссии по отбору кандидатов на должность народного адвоката и проект решения об отставке части членов совета по конкуренции.

https://ru.sputnik.md/20210810/litvinenko-zaregistrirovan-zakon-on-sdelaet-vozmozhnym-otstavku-genprokurora-43772219.html

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