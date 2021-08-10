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Парламент соберется на внеочередную сессию: что рассмотрят депутаты
Парламент соберется на внеочередную сессию: что рассмотрят депутаты
Парламент Молдовы соберется на внеочередную сессию какие вопросы обсудят на первом заседании
2021-08-10T18:12+0300
2021-08-10T18:12+0300
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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Законодательный орган Молдовы соберется на внеочередную сессию в период 13-25 августа. Решение принято Постоянным бюро парламента во вторник. Первое заседание внеочередной сессии запланировано на пятницу, 13 августа, на 10.00. Повестка дня включает рассмотрение нескольких проектов:Также в предлагаемой повестке дня несколько других вопросов: проект решения о создании специальной комиссии по отбору кандидатов на должность народного адвоката и проект решения об отставке части членов совета по конкуренции.
https://ru.sputnik.md/20210810/litvinenko-zaregistrirovan-zakon-on-sdelaet-vozmozhnym-otstavku-genprokurora-43772219.html
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в молдове, молдова, парламент

Парламент соберется на внеочередную сессию: что рассмотрят депутаты

18:12 10.08.2021
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© Sputnik / Mihai CarausȘedința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021
Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Первое заседание внеочередной сессии будет включать ряд изменений в законы страны.
КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Законодательный орган Молдовы соберется на внеочередную сессию в период 13-25 августа. Решение принято Постоянным бюро парламента во вторник.
Первое заседание внеочередной сессии запланировано на пятницу, 13 августа, на 10.00.

Повестка дня включает рассмотрение нескольких проектов:

проект поправок к закону о Национальном органе по неподкупности и закону о декларировании имущества;
проект поправки к закону о прокуратуре;
проект закона о внесении изменений в закон о рынке нефтепродуктов;
проект поправки к статье № 8 Закона о Национальном антикоррупционном центре;
законопроект о внесении изменений в некоторые нормативные акты (прозрачность выборов членов Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров).
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15:25
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Также в предлагаемой повестке дня несколько других вопросов: проект решения о создании специальной комиссии по отбору кандидатов на должность народного адвоката и проект решения об отставке части членов совета по конкуренции.
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