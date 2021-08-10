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Премьер Гаврилица назначила главу кабинета и пресс-секретаря
Премьер Гаврилица назначила главу кабинета и пресс-секретаря
Новый глава кабинета премьера и пресс-секретарь правительства Молдовы
2021-08-10T14:50+0300
2021-08-10T14:54+0300
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молдова
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица назначила главу своего кабинета и пресс-секретаря. Об этом сообщили в правительстве во вторник. Как отметили в ведомстве, кабинет Гаврилицы возглавит депутат парламента Адриан Бэлуцел, пресс-секретарем назначена Анастасия Табурчану. Бэлуцел является экспертом Института европейской политики и реформ, он работал над проектами в Фонде Конрада Аденауэра в Молдове. "В 2019 году в правительстве Майи Санду Бэлуцел занимал должность государственного секретаря Министерства образования, культуры и исследований", - добавили в правительстве. Также он выпускник мастерата европейского колледжа по специальности "Европейские исследования и международные отношения". У Табурчану - десятилетний опыт работы в области коммуникаций и СМИ. "Специалист работала в программе развития ООН и USAID в Молдове и в европейских проектах. У нее степень лиценциата по общественным коммуникациям и философии, антропологии и менеджмента в культуре", - пояснили на сайте правительства. Напомним, премьер-министр Наталья Гаврилица и ее кабинет министров приняли присягу в пятницу. В понедельник прошло первое заседание правительства.
https://ru.sputnik.md/20210806/chto-ozhidat-ot-pravitelstva-natali-gavrilitsy-43687132.html
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в молдове, молдова, наталья гаврилица

Премьер Гаврилица назначила главу кабинета и пресс-секретаря

14:50 10.08.2021 (обновлено: 14:54 10.08.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausПресс-конференция в зале заседаний правительства.
Пресс-конференция в зале заседаний правительства. - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Новый премьер-министр государства продолжает назначение других специалистов на некоторые должности.
КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица назначила главу своего кабинета и пресс-секретаря. Об этом сообщили в правительстве во вторник.
Как отметили в ведомстве, кабинет Гаврилицы возглавит депутат парламента Адриан Бэлуцел, пресс-секретарем назначена Анастасия Табурчану.
© Photo : Guvernul Republicii MoldovaАдриан Бэлуцел
 Adrian Băluțel a fost numit șef al Cabinetului prim-ministrului Natalia Gavrilița. - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
Адриан Бэлуцел
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Бэлуцел является экспертом Института европейской политики и реформ, он работал над проектами в Фонде Конрада Аденауэра в Молдове.
"В 2019 году в правительстве Майи Санду Бэлуцел занимал должность государственного секретаря Министерства образования, культуры и исследований", - добавили в правительстве.
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Также он выпускник мастерата европейского колледжа по специальности "Европейские исследования и международные отношения".
У Табурчану - десятилетний опыт работы в области коммуникаций и СМИ.
"Специалист работала в программе развития ООН и USAID в Молдове и в европейских проектах. У нее степень лиценциата по общественным коммуникациям и философии, антропологии и менеджмента в культуре", - пояснили на сайте правительства.
© Photo : Guvernul Republicii MoldovaАнастасия Табурчану
 Anastasia Taburceanu - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
Анастасия Табурчану
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Напомним, премьер-министр Наталья Гаврилица и ее кабинет министров приняли присягу в пятницу. В понедельник прошло первое заседание правительства.
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