https://ru.sputnik.md/20210810/premer-gavrilitsa-nazvala-glavu-kabineta-press-sekretar-43769476.html

Премьер Гаврилица назначила главу кабинета и пресс-секретаря

Премьер Гаврилица назначила главу кабинета и пресс-секретаря

Новый глава кабинета премьера и пресс-секретарь правительства Молдовы

2021-08-10T14:50+0300

2021-08-10T14:50+0300

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общество

в молдове

молдова

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица назначила главу своего кабинета и пресс-секретаря. Об этом сообщили в правительстве во вторник. Как отметили в ведомстве, кабинет Гаврилицы возглавит депутат парламента Адриан Бэлуцел, пресс-секретарем назначена Анастасия Табурчану. Бэлуцел является экспертом Института европейской политики и реформ, он работал над проектами в Фонде Конрада Аденауэра в Молдове. "В 2019 году в правительстве Майи Санду Бэлуцел занимал должность государственного секретаря Министерства образования, культуры и исследований", - добавили в правительстве. Также он выпускник мастерата европейского колледжа по специальности "Европейские исследования и международные отношения". У Табурчану - десятилетний опыт работы в области коммуникаций и СМИ. "Специалист работала в программе развития ООН и USAID в Молдове и в европейских проектах. У нее степень лиценциата по общественным коммуникациям и философии, антропологии и менеджмента в культуре", - пояснили на сайте правительства. Напомним, премьер-министр Наталья Гаврилица и ее кабинет министров приняли присягу в пятницу. В понедельник прошло первое заседание правительства.

https://ru.sputnik.md/20210806/chto-ozhidat-ot-pravitelstva-natali-gavrilitsy-43687132.html

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в молдове, молдова, наталья гаврилица