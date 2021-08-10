https://ru.sputnik.md/20210810/respiratornye-infektsii-serdechno-sosudistye-zabolevaniya-tope-43762760.html
Респираторные и сердечно-сосудистые заболевания - в топе запросов в скорую
Респираторные и сердечно-сосудистые заболевания - в топе запросов в скорую
Обращения в скорую помощь в Молдове с какими заболеваниями звонили чаще
2021-08-10T14:03+0300
2021-08-10T14:03+0300
2021-08-10T14:03+0300
в молдове
молдова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/0f/34391828_0:0:2749:1546_1920x0_80_0_0_9cc3954152b24f0c1753c5caaef1ee74.jpg
КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. За период со 2 по 8 августа в скорую помощь обратились 13 942 человека. Такие данные представили в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи во вторник.Как отметили в ведомстве, после оказания первой помощи врачебные бригады доставили в больницы страны 5610 пациентов, в том числе 1406 детей.По данным ведомства, за отчетный период первую медицинскую помощь на догоспитальном этапе получили 1474 человека с различными травмами. Скорая помощь была вызвана в случае 62 ДТП, в результате которых пострадали 84 человека. Впоследствии 72 пациента, в том числе 18 детей, с различными травмами были доставлены в больницу для продолжения лечения в стационарных условиях.
https://ru.sputnik.md/20210809/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-podtverzhdeno-v-moldove-za-sutki-43747938.html
https://ru.sputnik.md/20210713/solnechnye-udary-i-otravleniya-gribami-samye-chastnye-obrascheniya-v-skoruyu-za-nedelyu-35497046.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/0f/34391828_0:0:2443:1832_1920x0_80_0_0_2f0fc67e8728b05115e2e50053f95f57.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
в молдове, молдова
Респираторные и сердечно-сосудистые заболевания - в топе запросов в скорую
В связи с какими проблемами жители Молдовы чаще всего обращались в скорую медицинскую помощь.
КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. За период со 2 по 8 августа в скорую помощь обратились 13 942 человека. Такие данные представили в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи во вторник.
Как отметили в ведомстве, после оказания первой помощи врачебные бригады доставили в больницы страны 5610 пациентов, в том числе 1406 детей.
"Из общего числа заболевших чаще всего обращались в скорую помощь пациенты с респираторными заболеваниями (2433 случая), затем - с сердечно-сосудистыми нарушениями (2214 человек, в том числе 55 пациентов с острым коронарным синдромом) и 1769 граждан с неотложными неврологическими состояниями, в том числе 204 - с инсультом", - добавили в скорой помощи.
По данным ведомства, за отчетный период первую медицинскую помощь на догоспитальном этапе получили 1474 человека с различными травмами.
Скорая помощь была вызвана в случае 62 ДТП, в результате которых пострадали 84 человека. Впоследствии 72 пациента, в том числе 18 детей, с различными травмами были доставлены в больницу для продолжения лечения в стационарных условиях.