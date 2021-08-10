https://ru.sputnik.md/20210810/respiratornye-infektsii-serdechno-sosudistye-zabolevaniya-tope-43762760.html

Респираторные и сердечно-сосудистые заболевания - в топе запросов в скорую

Респираторные и сердечно-сосудистые заболевания - в топе запросов в скорую

Обращения в скорую помощь в Молдове с какими заболеваниями звонили чаще

2021-08-10T14:03+0300

2021-08-10T14:03+0300

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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. За период со 2 по 8 августа в скорую помощь обратились 13 942 человека. Такие данные представили в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи во вторник.Как отметили в ведомстве, после оказания первой помощи врачебные бригады доставили в больницы страны 5610 пациентов, в том числе 1406 детей.По данным ведомства, за отчетный период первую медицинскую помощь на догоспитальном этапе получили 1474 человека с различными травмами. Скорая помощь была вызвана в случае 62 ДТП, в результате которых пострадали 84 человека. Впоследствии 72 пациента, в том числе 18 детей, с различными травмами были доставлены в больницу для продолжения лечения в стационарных условиях.

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https://ru.sputnik.md/20210713/solnechnye-udary-i-otravleniya-gribami-samye-chastnye-obrascheniya-v-skoruyu-za-nedelyu-35497046.html

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