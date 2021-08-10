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Респираторные и сердечно-сосудистые заболевания - в топе запросов в скорую
Респираторные и сердечно-сосудистые заболевания - в топе запросов в скорую
Обращения в скорую помощь в Молдове с какими заболеваниями звонили чаще
2021-08-10T14:03+0300
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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. За период со 2 по 8 августа в скорую помощь обратились 13 942 человека. Такие данные представили в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи во вторник.Как отметили в ведомстве, после оказания первой помощи врачебные бригады доставили в больницы страны 5610 пациентов, в том числе 1406 детей.По данным ведомства, за отчетный период первую медицинскую помощь на догоспитальном этапе получили 1474 человека с различными травмами. Скорая помощь была вызвана в случае 62 ДТП, в результате которых пострадали 84 человека. Впоследствии 72 пациента, в том числе 18 детей, с различными травмами были доставлены в больницу для продолжения лечения в стационарных условиях.
https://ru.sputnik.md/20210809/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-podtverzhdeno-v-moldove-za-sutki-43747938.html
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в молдове, молдова

Респираторные и сердечно-сосудистые заболевания - в топе запросов в скорую

14:03 10.08.2021
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© Photo : Miroslav RotariКарета скорой помощи
Карета скорой помощи - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В связи с какими проблемами жители Молдовы чаще всего обращались в скорую медицинскую помощь.
КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. За период со 2 по 8 августа в скорую помощь обратились 13 942 человека. Такие данные представили в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи во вторник.
Как отметили в ведомстве, после оказания первой помощи врачебные бригады доставили в больницы страны 5610 пациентов, в том числе 1406 детей.

"Из общего числа заболевших чаще всего обращались в скорую помощь пациенты с респираторными заболеваниями (2433 случая), затем - с сердечно-сосудистыми нарушениями (2214 человек, в том числе 55 пациентов с острым коронарным синдромом) и 1769 граждан с неотложными неврологическими состояниями, в том числе 204 - с инсультом", - добавили в скорой помощи.

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По данным ведомства, за отчетный период первую медицинскую помощь на догоспитальном этапе получили 1474 человека с различными травмами.
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Скорая помощь была вызвана в случае 62 ДТП, в результате которых пострадали 84 человека. Впоследствии 72 пациента, в том числе 18 детей, с различными травмами были доставлены в больницу для продолжения лечения в стационарных условиях.
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