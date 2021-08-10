https://ru.sputnik.md/20210810/rossiya-izmenila-pravila-vezda-dlya-grazhdan-moldovy-43786834.html

Россия изменила правила въезда для граждан Молдовы

Россия изменила правила въезда для граждан Молдовы

Граждане Молдовы могут въезжать в Россию, предъявив тест на коронавирус

2021-08-10T22:33+0300

2021-08-10T22:33+0300

2021-08-10T22:51+0300

общество

в молдове

российская федерация

правила въезда

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КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Посольство России в Молдове проинформировало о вступлении в силу новых правил въезда на территорию РФ для граждан Молдовы и иностранных граждан, имеющих вид на жительство в Молдове. Распоряжением Правительства Российской Федерации № 2156-р от 4 августа 2021 года внесены изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года № 635-р.В соответствии с ними гражданам Республики Молдова, а также иностранцам, имеющим вид на жительство в Республике Молдова, разрешен въезд в Российскую Федерацию авиатранспортом при условии предъявления отрицательного результата ПЦР-теста, полученного не ранее, чем за три календарных дня до прибытия на территорию России.Результат указанного теста должен отображаться в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19".Правила въезда в Молдову для граждан РоссииНовые изменения вступили в силу в соответствии с постановлением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 17.07.2021 года.Минздрав Молдовы составил списки стран с повышенным или низким эпидемиологическим риском передачи COVID-19, отнесенных, соответственно, к "красной" и "зеленой" зонам, которые будут обновляться каждые семь дней, пояснили в диппредставительстве.Россия включена в список стран "красной" зоны. Для лиц, прибывающих в Молдову из РФ, будет применяться режим самоизоляции продолжительностью 14 дней, включая обладателей дипломатических и служебных паспортов.Для кого есть исключения: лица, имеющие документ о вакцинации против COVID-19; дети до шести лет; дети от шести до 18 лет при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19; лица, имеющие документ о наличии антител к COVID-19; транзитные пассажиры.Кроме того, лица, находящиеся на режиме самоизоляции, независимо от страны или зоны, из которой они прибыли, могут прекратить режим самоизоляции после седьмого дня, если они сделают ПЦР-тест на COVID-19 и его результат будет отрицательным, заключили в посольстве РФ.

https://ru.sputnik.md/20210809/vozobnovilis-regulyarnye-aviareysy-moskva-kishinev-43718594.html

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в молдове, российская федерация, правила въезда