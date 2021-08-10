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Россия изменила правила въезда для граждан Молдовы
Россия изменила правила въезда для граждан Молдовы
Граждане Молдовы могут въезжать в Россию, предъявив тест на коронавирус
2021-08-10T22:33+0300
2021-08-10T22:51+0300
общество
в молдове
российская федерация
правила въезда
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КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Посольство России в Молдове проинформировало о вступлении в силу новых правил въезда на территорию РФ для граждан Молдовы и иностранных граждан, имеющих вид на жительство в Молдове. Распоряжением Правительства Российской Федерации № 2156-р от 4 августа 2021 года внесены изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года № 635-р.В соответствии с ними гражданам Республики Молдова, а также иностранцам, имеющим вид на жительство в Республике Молдова, разрешен въезд в Российскую Федерацию авиатранспортом при условии предъявления отрицательного результата ПЦР-теста, полученного не ранее, чем за три календарных дня до прибытия на территорию России.Результат указанного теста должен отображаться в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19".Правила въезда в Молдову для граждан РоссииНовые изменения вступили в силу в соответствии с постановлением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 17.07.2021 года.Минздрав Молдовы составил списки стран с повышенным или низким эпидемиологическим риском передачи COVID-19, отнесенных, соответственно, к "красной" и "зеленой" зонам, которые будут обновляться каждые семь дней, пояснили в диппредставительстве.Россия включена в список стран "красной" зоны. Для лиц, прибывающих в Молдову из РФ, будет применяться режим самоизоляции продолжительностью 14 дней, включая обладателей дипломатических и служебных паспортов.Для кого есть исключения: лица, имеющие документ о вакцинации против COVID-19; дети до шести лет; дети от шести до 18 лет при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19; лица, имеющие документ о наличии антител к COVID-19; транзитные пассажиры.Кроме того, лица, находящиеся на режиме самоизоляции, независимо от страны или зоны, из которой они прибыли, могут прекратить режим самоизоляции после седьмого дня, если они сделают ПЦР-тест на COVID-19 и его результат будет отрицательным, заключили в посольстве РФ.
https://ru.sputnik.md/20210809/vozobnovilis-regulyarnye-aviareysy-moskva-kishinev-43718594.html
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в молдове, российская федерация, правила въезда

Россия изменила правила въезда для граждан Молдовы

22:33 10.08.2021 (обновлено: 22:51 10.08.2021)
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© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкБортпроводник в самолете Ту-154 авиакомпании "Алроса" после посадки в аэропорту "Толмачево" в Новосибирске
Бортпроводник в самолете Ту-154 авиакомпании Алроса после посадки в аэропорту Толмачево в Новосибирске - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Гражданам Молдовы разрешен въезд в Российскую Федерацию авиатранспортом при условии предъявления отрицательного результата ПЦР-теста.
КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Посольство России в Молдове проинформировало о вступлении в силу новых правил въезда на территорию РФ для граждан Молдовы и иностранных граждан, имеющих вид на жительство в Молдове.
Распоряжением Правительства Российской Федерации № 2156-р от 4 августа 2021 года внесены изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года № 635-р.
В соответствии с ними гражданам Республики Молдова, а также иностранцам, имеющим вид на жительство в Республике Молдова, разрешен въезд в Российскую Федерацию авиатранспортом при условии предъявления отрицательного результата ПЦР-теста, полученного не ранее, чем за три календарных дня до прибытия на территорию России.
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Результат указанного теста должен отображаться в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19".

Правила въезда в Молдову для граждан России

Новые изменения вступили в силу в соответствии с постановлением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 17.07.2021 года.
Минздрав Молдовы составил списки стран с повышенным или низким эпидемиологическим риском передачи COVID-19, отнесенных, соответственно, к "красной" и "зеленой" зонам, которые будут обновляться каждые семь дней, пояснили в диппредставительстве.
Россия включена в список стран "красной" зоны. Для лиц, прибывающих в Молдову из РФ, будет применяться режим самоизоляции продолжительностью 14 дней, включая обладателей дипломатических и служебных паспортов.
Для кого есть исключения: лица, имеющие документ о вакцинации против COVID-19; дети до шести лет; дети от шести до 18 лет при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19; лица, имеющие документ о наличии антител к COVID-19; транзитные пассажиры.
Кроме того, лица, находящиеся на режиме самоизоляции, независимо от страны или зоны, из которой они прибыли, могут прекратить режим самоизоляции после седьмого дня, если они сделают ПЦР-тест на COVID-19 и его результат будет отрицательным, заключили в посольстве РФ.
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