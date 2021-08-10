https://ru.sputnik.md/20210810/sadovod-problemy-realizatsia-yabloki-43752103.html
Молдавские садоводы испытывают серьезные проблемы с реализацией яблок
Молдавские садоводы испытывают серьезные проблемы с реализацией яблок
Фермеры Молдовы до сих пор не смогли распродать яблоки прошлогоднего урожая и не знают, что делать с плодами года нынешнего. 10.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-10T07:30+0300
2021-08-10T07:30+0300
2021-08-10T07:30+0300
экономика
молдова
яблоки
урожай
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/02/31519243_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_aae3ad87d4562b31c4661cfe48148c8f.jpg
КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. На рынке Молдовы появилось яблоко нового урожая, но спроса на него нет даже по минимальной цене, сообщает интернет-ресурс east-fruit.com.Кроме того, говорят эксперты, в этом году рекордные урожаи яблока ожидаются в целом ряде стран - России, Украине, Сербии. Высокий урожай ждут и в Молдове.При этом даже в сентябре, на рынке Европы по-прежнему будет продаваться яблоко урожая 2020 года, поскольку его запасы в Польше, Италии и некоторых других странах региона по-прежнему высоки, а спрос — крайне низкий.
https://ru.sputnik.md/20210728/urozhay--nizkie-tseny-na-arbuzy-i-dyni-43340561.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/02/31519243_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_10ed40123e08bf2da06cfb63d060af17.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
молдова, яблоки, урожай, в молдове
Молдавские садоводы испытывают серьезные проблемы с реализацией яблок
Фермеры Молдовы до сих пор не смогли распродать яблоки прошлогоднего урожая и не знают, что делать с плодами года нынешнего.
КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik.
На рынке Молдовы появилось яблоко нового урожая, но спроса на него нет даже по минимальной цене, сообщает интернет-ресурс east-fruit.com
.
Одной из главных причин аналитики называют тот факт, что российский - долгие годы остававшийся для Молдовы традиционным - рынок из года в год все больше заполняется местными яблоками. Внутренний же молдавский рынок слишком мал, чтобы предоставить отечественным садоводам необходимый объем сбыта.
Кроме того, говорят эксперты, в этом году рекордные урожаи яблока ожидаются в целом ряде стран - России, Украине, Сербии. Высокий урожай ждут и в Молдове.
При этом даже в сентябре, на рынке Европы по-прежнему будет продаваться яблоко урожая 2020 года, поскольку его запасы в Польше, Италии и некоторых других странах региона по-прежнему высоки, а спрос — крайне низкий.