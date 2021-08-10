Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210810/sadovod-problemy-realizatsia-yabloki-43752103.html
Молдавские садоводы испытывают серьезные проблемы с реализацией яблок
Молдавские садоводы испытывают серьезные проблемы с реализацией яблок
Фермеры Молдовы до сих пор не смогли распродать яблоки прошлогоднего урожая и не знают, что делать с плодами года нынешнего. 10.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-10T07:30+0300
2021-08-10T07:30+0300
экономика
молдова
яблоки
урожай
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/02/31519243_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_aae3ad87d4562b31c4661cfe48148c8f.jpg
КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. На рынке Молдовы появилось яблоко нового урожая, но спроса на него нет даже по минимальной цене, сообщает интернет-ресурс east-fruit.com.Кроме того, говорят эксперты, в этом году рекордные урожаи яблока ожидаются в целом ряде стран - России, Украине, Сербии. Высокий урожай ждут и в Молдове.При этом даже в сентябре, на рынке Европы по-прежнему будет продаваться яблоко урожая 2020 года, поскольку его запасы в Польше, Италии и некоторых других странах региона по-прежнему высоки, а спрос — крайне низкий.
https://ru.sputnik.md/20210728/urozhay--nizkie-tseny-na-arbuzy-i-dyni-43340561.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/02/31519243_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_10ed40123e08bf2da06cfb63d060af17.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
молдова, яблоки, урожай, в молдове

Молдавские садоводы испытывают серьезные проблемы с реализацией яблок

07:30 10.08.2021
136
© Sputnik / Evghenii PanasencoЯблоки
Яблоки - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Фермеры Молдовы до сих пор не смогли распродать яблоки прошлогоднего урожая и не знают, что делать с плодами года нынешнего.
КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. На рынке Молдовы появилось яблоко нового урожая, но спроса на него нет даже по минимальной цене, сообщает интернет-ресурс east-fruit.com.

Одной из главных причин аналитики называют тот факт, что российский - долгие годы остававшийся для Молдовы традиционным - рынок из года в год все больше заполняется местными яблоками. Внутренний же молдавский рынок слишком мал, чтобы предоставить отечественным садоводам необходимый объем сбыта.

Кроме того, говорят эксперты, в этом году рекордные урожаи яблока ожидаются в целом ряде стран - России, Украине, Сербии. Высокий урожай ждут и в Молдове.
Бахчевые культуры - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
Общество
Урожай хороший, но аграрии не обещают низких цен на арбузы и дыни
28 июля, 17:16
697
При этом даже в сентябре, на рынке Европы по-прежнему будет продаваться яблоко урожая 2020 года, поскольку его запасы в Польше, Италии и некоторых других странах региона по-прежнему высоки, а спрос — крайне низкий.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
08:00Киркэ: трибунал великой конфискации Санду и PAS угробят бизнес Молдовы
07:30Молдавские садоводы испытывают серьезные проблемы с реализацией яблок
07:00Самый точный прогноз погоды: жара и грозы
00:01Погодные рекорды Молдовы 10 августа
ВчераВрач рассказала, как избежать "ковидного хвоста"
ВчераБольше товаров из СНГ - Путин поручил увеличить ввоз сельхозпродукции в Россию
ВчераЦифровой профиль водителя: что ждет таксистов-иностранцев в России
ВчераВ Кишиневе состоится совместное заседание правительств Румынии и Молдовы
ВчераКурс валют на вторник - основные игроки сдадут позиции
ВчераПьяный и без прав - в Сорокской районе водитель устроил смертельное ДТП
ВчераЖдет ли молдавских чиновников "массовая чистка"
ВчераСтратегические учения РФ и КНР "Взаимодействие-2021" – привет американцам и талибам
ВчераМолдавские школьники – участники проекта "Здравствуй, Россия!"
ВчераЧасть улицы Белинского будет недоступна для движения с 10 по 16 августа
ВчераПрезидент Санду созывает 10 августа Высший совет безопасности
ВчераБудущее на батарейках - эксперты прогнозируют резкий рост продаж электромобилей
ВчераМакSим идет на поправку - певица сделала пост в Instagram
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
ВчераУкраинский премьер Шмыгаль приедет в Кишинев в конце августа
ВчераЛатвия передала Молдове 30 тысяч доз вакцины AstraZeneca