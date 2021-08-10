https://ru.sputnik.md/20210810/sadovod-problemy-realizatsia-yabloki-43752103.html

Молдавские садоводы испытывают серьезные проблемы с реализацией яблок

Молдавские садоводы испытывают серьезные проблемы с реализацией яблок

Фермеры Молдовы до сих пор не смогли распродать яблоки прошлогоднего урожая и не знают, что делать с плодами года нынешнего. 10.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-10T07:30+0300

2021-08-10T07:30+0300

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экономика

молдова

яблоки

урожай

в молдове

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КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. На рынке Молдовы появилось яблоко нового урожая, но спроса на него нет даже по минимальной цене, сообщает интернет-ресурс east-fruit.com.Кроме того, говорят эксперты, в этом году рекордные урожаи яблока ожидаются в целом ряде стран - России, Украине, Сербии. Высокий урожай ждут и в Молдове.При этом даже в сентябре, на рынке Европы по-прежнему будет продаваться яблоко урожая 2020 года, поскольку его запасы в Польше, Италии и некоторых других странах региона по-прежнему высоки, а спрос — крайне низкий.

https://ru.sputnik.md/20210728/urozhay--nizkie-tseny-na-arbuzy-i-dyni-43340561.html

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молдова, яблоки, урожай, в молдове