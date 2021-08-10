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Самый точный прогноз погоды: жара и грозы
Самый точный прогноз погоды: жара и грозы
Точный прогноз погоды в Молдове от Gismeteo
2021-08-10T07:00+0300
2021-08-10T07:00+0300
прогноз погоды
народные приметы
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КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 10 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, местами кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +27 до +32 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +15 до +20 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 10 августа: ночью от +17 до +19, днем от +28 до +30.День спустя, 11 августа, в Молдове также местами пройдут грозовые дожди.Праздники и народные приметыНаши предки в этот день собирали урожай груш, выкапывали картошку и луковицы тюльпанов. Кроме того, чествовали кузнецов, которые в те времена считались настоящими волшебниками, способными выковать счастье.Также 10 августа отмечают свой праздник кузнецы. Их особо чтили крестьяне, так как кузнецы обеспечивали их рабочими инструментами. Также им зачастую приписывали чародейские способности – ведь они понимают язык огня и металла.
https://ru.sputnik.md/20180820/adskaia-jara-moldova-chisinau-21332081.html
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Дмитрий Терехов
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прогноз погоды, народные приметы

Самый точный прогноз погоды: жара и грозы

07:00 10.08.2021
197
© Sputnik / Mihai CarausДождь
Дождь - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 10 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Переменная облачность, местами кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.
Жара - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2018
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Средняя температура в дневные часы в республике составит от +27 до +32 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +15 до +20 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 10 августа: ночью от +17 до +19, днем от +28 до +30.
День спустя, 11 августа, в Молдове также местами пройдут грозовые дожди.

Праздники и народные приметы

Наши предки в этот день собирали урожай груш, выкапывали картошку и луковицы тюльпанов. Кроме того, чествовали кузнецов, которые в те времена считались настоящими волшебниками, способными выковать счастье.
Церковный православный календарь - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2021
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Также 10 августа отмечают свой праздник кузнецы. Их особо чтили крестьяне, так как кузнецы обеспечивали их рабочими инструментами. Также им зачастую приписывали чародейские способности – ведь они понимают язык огня и металла.
Щедрая роса поутру предвещает солнечный день.
Если 10 августа безветренно и льет дождь – это к продолжительной непогоде.
Облака плывут высоко – примета того, что будет сухая и ясная погода.
Утром туман стелется по воде - быть хорошей погоде, а если поднимается вверх - быть дождю.
На Прохора солнце печет, сено весело сушит.
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