https://ru.sputnik.md/20210810/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-zhara-i-grozy-43741556.html
Самый точный прогноз погоды: жара и грозы
Самый точный прогноз погоды: жара и грозы
Точный прогноз погоды в Молдове от Gismeteo
2021-08-10T07:00+0300
2021-08-10T07:00+0300
2021-08-10T07:00+0300
прогноз погоды
народные приметы
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КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 10 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, местами кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +27 до +32 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +15 до +20 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 10 августа: ночью от +17 до +19, днем от +28 до +30.День спустя, 11 августа, в Молдове также местами пройдут грозовые дожди.Праздники и народные приметыНаши предки в этот день собирали урожай груш, выкапывали картошку и луковицы тюльпанов. Кроме того, чествовали кузнецов, которые в те времена считались настоящими волшебниками, способными выковать счастье.Также 10 августа отмечают свой праздник кузнецы. Их особо чтили крестьяне, так как кузнецы обеспечивали их рабочими инструментами. Также им зачастую приписывали чародейские способности – ведь они понимают язык огня и металла.
https://ru.sputnik.md/20180820/adskaia-jara-moldova-chisinau-21332081.html
https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html
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прогноз погоды, народные приметы
Самый точный прогноз погоды: жара и грозы
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КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 10 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Переменная облачность, местами кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +27 до +32 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +15 до +20 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 10 августа: ночью от +17 до +19, днем от +28 до +30.
День спустя, 11 августа, в Молдове также местами пройдут грозовые дожди.
Праздники и народные приметы
Наши предки в этот день собирали урожай груш, выкапывали картошку и луковицы тюльпанов. Кроме того, чествовали кузнецов, которые в те времена считались настоящими волшебниками, способными выковать счастье.
Также 10 августа отмечают свой праздник кузнецы. Их особо чтили крестьяне, так как кузнецы обеспечивали их рабочими инструментами. Также им зачастую приписывали чародейские способности – ведь они понимают язык огня и металла.
Щедрая роса поутру предвещает солнечный день.
Если 10 августа безветренно и льет дождь – это к продолжительной непогоде.
Облака плывут высоко – примета того, что будет сухая и ясная погода.
Утром туман стелется по воде - быть хорошей погоде, а если поднимается вверх - быть дождю.
На Прохора солнце печет, сено весело сушит.