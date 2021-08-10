https://ru.sputnik.md/20210810/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-zhara-i-grozy-43741556.html

Самый точный прогноз погоды: жара и грозы

Самый точный прогноз погоды: жара и грозы

Точный прогноз погоды в Молдове от Gismeteo

2021-08-10T07:00+0300

2021-08-10T07:00+0300

2021-08-10T07:00+0300

прогноз погоды

народные приметы

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КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 10 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, местами кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +27 до +32 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +15 до +20 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 10 августа: ночью от +17 до +19, днем от +28 до +30.День спустя, 11 августа, в Молдове также местами пройдут грозовые дожди.Праздники и народные приметыНаши предки в этот день собирали урожай груш, выкапывали картошку и луковицы тюльпанов. Кроме того, чествовали кузнецов, которые в те времена считались настоящими волшебниками, способными выковать счастье.Также 10 августа отмечают свой праздник кузнецы. Их особо чтили крестьяне, так как кузнецы обеспечивали их рабочими инструментами. Также им зачастую приписывали чародейские способности – ведь они понимают язык огня и металла.

https://ru.sputnik.md/20180820/adskaia-jara-moldova-chisinau-21332081.html

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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2021

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прогноз погоды, народные приметы