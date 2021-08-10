https://ru.sputnik.md/20210810/sandu-podpisala-ukaz-ob-otstavke-andrei-spinu-43757768.html

Санду подписала указ об отставке своего советника Андрея Спыну

Санду подписала указ об отставке своего советника Андрея Спыну

Санду подписала указ об отставке своего советника Андрея Спыну

2021-08-10T09:50+0300

2021-08-10T09:50+0300

2021-08-10T10:09+0300

политика

в молдове

молдова

отставка

константин спыну

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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ об отставке своего советника Андрея Спыну, об этом сообщили в пресс-службе администрации президента. Как отмечено в официальном документе, Спыну ушел в отставку согласно первой и четвертой части Закона о государственной службе. То есть в связи с избранием Спыну на должность в орган публичной власти. По результатам досрочных парламентских выборов Спыну стал депутатом парламента по спискам Партии "Действие и солидарность" (PAS).Затем Спыну выдвинули на должность вице-премьера и министра инфраструктуры и регионального развития.

https://ru.sputnik.md/20210803/moldova-premer-gavrilicza-pravitelstvo-43522549.html

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в молдове, молдова, отставка, константин спыну