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https://ru.sputnik.md/20210810/sandu-podpisala-ukaz-ob-otstavke-andrei-spinu-43757768.html
Санду подписала указ об отставке своего советника Андрея Спыну
Санду подписала указ об отставке своего советника Андрея Спыну
Санду подписала указ об отставке своего советника Андрея Спыну
2021-08-10T09:50+0300
2021-08-10T10:09+0300
политика
в молдове
молдова
отставка
константин спыну
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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ об отставке своего советника Андрея Спыну, об этом сообщили в пресс-службе администрации президента. Как отмечено в официальном документе, Спыну ушел в отставку согласно первой и четвертой части Закона о государственной службе. То есть в связи с избранием Спыну на должность в орган публичной власти. По результатам досрочных парламентских выборов Спыну стал депутатом парламента по спискам Партии "Действие и солидарность" (PAS).Затем Спыну выдвинули на должность вице-премьера и министра инфраструктуры и регионального развития.
https://ru.sputnik.md/20210803/moldova-premer-gavrilicza-pravitelstvo-43522549.html
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в молдове, молдова, отставка, константин спыну

Санду подписала указ об отставке своего советника Андрея Спыну

09:50 10.08.2021 (обновлено: 10:09 10.08.2021)
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В аппарате президента стало на одного советника меньше.
КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ об отставке своего советника Андрея Спыну, об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.
Как отмечено в официальном документе, Спыну ушел в отставку согласно первой и четвертой части Закона о государственной службе. То есть в связи с избранием Спыну на должность в орган публичной власти.
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По результатам досрочных парламентских выборов Спыну стал депутатом парламента по спискам Партии "Действие и солидарность" (PAS).
Затем Спыну выдвинули на должность вице-премьера и министра инфраструктуры и регионального развития.
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