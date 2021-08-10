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https://ru.sputnik.md/20210810/sandu-posle-zasedaniya-vsb-podgotovili-rekomendatsii-dlya-genprokuratury-43768181.html
Санду после заседания ВСБ: подготовили рекомендации для Генпрокуратуры
Санду после заседания ВСБ: подготовили рекомендации для Генпрокуратуры
Заявления Санду после заседания Высшего совета безопасности
2021-08-10T14:23+0300
2021-08-10T14:23+0300
политика
в молдове
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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. На заседании Высшего совета безопасности (ВСБ) во вторник обсуждались меры, принимаемые ответственными органами для предотвращения отъезда из страны лиц, в отношении которых ведется расследование по делам о крупной коррупции. Такое заявление сделала президент Молдовы Майя Санду на брифинге после заседания ВСБ.По словам Санду, по итогам слушаний был разработан ряд рекомендаций для Генпрокуратуры. Как уточнила президент, на заседание были приглашены представители Генпрокуратуры, Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и Антикоррупционной прокуратуры, однако содержательного диалога не получилось. По данным главы государства, речь идет о Плахотнюке, Шоре, Яралове, Кавкалюке, Ботнаре. По мнению Санду, в данный момент наблюдается "отсутствие прогресса в привлечении этих людей к ответственности", при этом, как уточнила президент, прокуратура ссылается на сложные судебные процедуры. "Мы разработали ряд рекомендаций для Генпрокуратуры, в частности, проверку деятельности прокуроров, чтобы убедиться, что ведомство позволило этим людям покинуть страну ", - пояснила Санду. Она добавила, что возможно потребуются изменения в правовой базе, которые будут обсуждать вскоре с представителями юстиции: после разработки их отправят в парламент для повышения эффективности работы судебной системы. Позднее депутат Сержиу Литвиненко отметил, что после заседания ВСБ его "расстроило бездействие правовых институтов страны". Он напомнил, что один лишь Платон проходит по трем уголовным делам и при этом против его отъезда из страны не было предпринято никаких мер. По мнению депутата, у него сложилось впечатление, что Генпрокуратура - "это структура, защищающий не граждан от воров, а воров -от граждан". В заключение он пообещал зарегистрировать в парламенте закон, "который остановит это беззаконие".
https://ru.sputnik.md/20210715/prokuratura-ne-budet-povtorno-snimat-neprikosnovennost-s-shora-35532812.html
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в молдове

Санду после заседания ВСБ: подготовили рекомендации для Генпрокуратуры

14:23 10.08.2021
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© Sputnik / Mihai CarausPreședinția RM
Președinția RM - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Президент страны раскрыла детали обсуждений на слушаниях Высшего совета безопасности.
КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. На заседании Высшего совета безопасности (ВСБ) во вторник обсуждались меры, принимаемые ответственными органами для предотвращения отъезда из страны лиц, в отношении которых ведется расследование по делам о крупной коррупции. Такое заявление сделала президент Молдовы Майя Санду на брифинге после заседания ВСБ.
По словам Санду, по итогам слушаний был разработан ряд рекомендаций для Генпрокуратуры.
Как уточнила президент, на заседание были приглашены представители Генпрокуратуры, Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и Антикоррупционной прокуратуры, однако содержательного диалога не получилось.
"К сожалению, прокуратура находится в отпуске и в прямом, и в переносном смысле. У нас есть несколько ситуаций, когда люди, виновные в серьезных нарушениях, незаконных действиях, актах крупной коррупции, покинули Молдову и находятся в международном розыске", - уточнила Санду.
По данным главы государства, речь идет о Плахотнюке, Шоре, Яралове, Кавкалюке, Ботнаре.
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По мнению Санду, в данный момент наблюдается "отсутствие прогресса в привлечении этих людей к ответственности", при этом, как уточнила президент, прокуратура ссылается на сложные судебные процедуры.
"Мы разработали ряд рекомендаций для Генпрокуратуры, в частности, проверку деятельности прокуроров, чтобы убедиться, что ведомство позволило этим людям покинуть страну ", - пояснила Санду.
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Она добавила, что возможно потребуются изменения в правовой базе, которые будут обсуждать вскоре с представителями юстиции: после разработки их отправят в парламент для повышения эффективности работы судебной системы.
Позднее депутат Сержиу Литвиненко отметил, что после заседания ВСБ его "расстроило бездействие правовых институтов страны".
Он напомнил, что один лишь Платон проходит по трем уголовным делам и при этом против его отъезда из страны не было предпринято никаких мер.

"Напротив, ему было разрешено беспрепятственно бежать из страны. К сожалению, это не единственный случай, и есть еще много беглецов, дела в отношении которых не закрыты. Чего стоит только Андронаки. И это несмотря на то, что на одном из предыдущих заседаний ВСБ стало известно, что по делу о ​​консульстве в Одессе бывший "народный избранник" обманул страну на несколько миллионов леев", - подчеркнул Литвиненко.

По мнению депутата, у него сложилось впечатление, что Генпрокуратура - "это структура, защищающий не граждан от воров, а воров -от граждан".
В заключение он пообещал зарегистрировать в парламенте закон, "который остановит это беззаконие".
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