https://ru.sputnik.md/20210810/sandu-posle-zasedaniya-vsb-podgotovili-rekomendatsii-dlya-genprokuratury-43768181.html

Санду после заседания ВСБ: подготовили рекомендации для Генпрокуратуры

Санду после заседания ВСБ: подготовили рекомендации для Генпрокуратуры

Заявления Санду после заседания Высшего совета безопасности

2021-08-10T14:23+0300

2021-08-10T14:23+0300

2021-08-10T14:23+0300

политика

в молдове

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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. На заседании Высшего совета безопасности (ВСБ) во вторник обсуждались меры, принимаемые ответственными органами для предотвращения отъезда из страны лиц, в отношении которых ведется расследование по делам о крупной коррупции. Такое заявление сделала президент Молдовы Майя Санду на брифинге после заседания ВСБ.По словам Санду, по итогам слушаний был разработан ряд рекомендаций для Генпрокуратуры. Как уточнила президент, на заседание были приглашены представители Генпрокуратуры, Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и Антикоррупционной прокуратуры, однако содержательного диалога не получилось. По данным главы государства, речь идет о Плахотнюке, Шоре, Яралове, Кавкалюке, Ботнаре. По мнению Санду, в данный момент наблюдается "отсутствие прогресса в привлечении этих людей к ответственности", при этом, как уточнила президент, прокуратура ссылается на сложные судебные процедуры. "Мы разработали ряд рекомендаций для Генпрокуратуры, в частности, проверку деятельности прокуроров, чтобы убедиться, что ведомство позволило этим людям покинуть страну ", - пояснила Санду. Она добавила, что возможно потребуются изменения в правовой базе, которые будут обсуждать вскоре с представителями юстиции: после разработки их отправят в парламент для повышения эффективности работы судебной системы. Позднее депутат Сержиу Литвиненко отметил, что после заседания ВСБ его "расстроило бездействие правовых институтов страны". Он напомнил, что один лишь Платон проходит по трем уголовным делам и при этом против его отъезда из страны не было предпринято никаких мер. По мнению депутата, у него сложилось впечатление, что Генпрокуратура - "это структура, защищающий не граждан от воров, а воров -от граждан". В заключение он пообещал зарегистрировать в парламенте закон, "который остановит это беззаконие".

https://ru.sputnik.md/20210715/prokuratura-ne-budet-povtorno-snimat-neprikosnovennost-s-shora-35532812.html

https://ru.sputnik.md/20210802/platon-rozysk-sud-43494662.html

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