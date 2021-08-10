https://ru.sputnik.md/20210810/sherif-pobeda-tsrvena-zvezda-43786074.html

"Шериф" одержал победу над "Црвена Звезда" и выходит в плей-офф Лиги Чемпионов

"Шериф" одержал победу над "Црвена Звезда" и выходит в плей-офф Лиги Чемпионов

"Шериф" выиграл со счетом 1:0

2021-08-10T22:01+0300

2021-08-10T22:01+0300

2021-08-10T22:41+0300

спорт

шериф

футбол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0a/43784545_0:48:2731:1584_1920x0_80_0_0_56b600b304f0f02d94e1eb00151f1f33.jpg

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Второй матч третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов завершился победой тираспольского ФК "Шериф" над клубом из Сербии "Црвена Звезда". Матч состоялся в Тирасполе и закончился со счетом 1:0. Победный гол забил защитник Данило Арболеда на второй добавленной к первому тайму минуте."Шериф" выходит в плей-офф Лиги Чемпионов. Проигравшая команда "Црвена Звезда" из Пути чемпионов попадет в раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Светлана Маркова https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg

Светлана Маркова https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Светлана Маркова https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg

шериф, футбол