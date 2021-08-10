https://ru.sputnik.md/20210810/sherif-pobeda-tsrvena-zvezda-43786074.html
"Шериф" одержал победу над "Црвена Звезда" и выходит в плей-офф Лиги Чемпионов
"Шериф" одержал победу над "Црвена Звезда" и выходит в плей-офф Лиги Чемпионов
"Шериф" выиграл со счетом 1:0
2021-08-10T22:01+0300
2021-08-10T22:01+0300
2021-08-10T22:41+0300
спорт
шериф
футбол
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КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Второй матч третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов завершился победой тираспольского ФК "Шериф" над клубом из Сербии "Црвена Звезда". Матч состоялся в Тирасполе и закончился со счетом 1:0. Победный гол забил защитник Данило Арболеда на второй добавленной к первому тайму минуте."Шериф" выходит в плей-офф Лиги Чемпионов. Проигравшая команда "Црвена Звезда" из Пути чемпионов попадет в раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА.
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шериф, футбол
"Шериф" одержал победу над "Црвена Звезда" и выходит в плей-офф Лиги Чемпионов
22:01 10.08.2021 (обновлено: 22:41 10.08.2021)
Матч, прошедший в Тирасполе, завершился со счетом 1:0.
КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Второй матч третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов завершился победой тираспольского ФК "Шериф" над клубом из Сербии "Црвена Звезда".
Матч состоялся в Тирасполе и закончился со счетом 1:0. Победный гол забил защитник Данило Арболеда на второй добавленной к первому тайму минуте.
"Шериф" выходит в плей-офф Лиги Чемпионов. Проигравшая команда "Црвена Звезда" из Пути чемпионов попадет в раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА.